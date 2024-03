Pr Jamteki MC a été le premier biosimilaire de l'ustekinumab à recevoir une autorisation de mise en marché au Canada 1 .

Pr Jamteki MC est le deuxième biosimilaire développé dans le cadre du partenariat exclusif au Canada entre le Groupe JAMP Pharma et Alvotech.

Ce deuxième lancement de biosimilaire en 2 ans est une étape très importante qui permet à BioJAMPMC de renforcer son rôle de leader dans l'industrie biopharmaceutique canadienne.

BOUCHERVILLE, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le Groupe JAMP Pharma ("JAMP Pharma"), une organisation pharmaceutique canadienne dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, a annoncé aujourd'hui le lancement commercial et la disponibilité du produit JamtekiMC, un biosimilaire de Stelara® (ustekinumab).

Les présentations actuellement approuvées de JamtekiMC sont la seringue pré-remplie de 45 mg/0,5 ml avec dispositif de sécurité passif pour injection sous-cutanée (PFS-SD) et la PFS-SD de 90 mg/ml. Il s'agit du deuxième biosimilaire de JAMP Pharma à recevoir une autorisation de mise en marché. En 2022, JAMP Pharma a lancé Simlandi®, un biosimilaire de Humira® (adalimumab).

"Le Groupe JAMP Pharma a fait son entrée sur le marché des biosimilaires en créant BioJAMPMC et en introduisant son tout premier biosimilaire, Simlandi®. Cette nouvelle étape importante dans l'avancement de notre portefeuille démontre notre engagement à évoluer dans ce marché", a déclaré Louis Pilon, Président et Chef de la direction du Groupe JAMP Pharma. "Elle représente une opportunité d'économies significatives pour les provinces et les assureurs. BioJAMPMC vise à simplifier le parcours patient en réduisant les obstacles et en facilitant le processus de transition, notamment grâce à JAMP CareMC, notre programme de soutien aux patients, qui offre une expérience transparente aux patients et aux professionnels de la santé."

En février 2022, JAMP Pharma a annoncé la création de BioJAMPMC dans le cadre de son objectif de s'établir en tant que leader de l'industrie canadienne des biosimilaires. BioJAMPMC et le programme de soutien aux patients JAMP CareMC sont tous deux conçus pour simplifier le processus de transition vers les médicaments biosimilaires pour les patients et les soignants.

Utilisation des marques

Humira® est une marque déposée d'AbbVie Biotechnology Ltd. Stelara® est une marque déposée de Johnson & Johnson.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 325 molécules et est l'un des leaders de l'industrie en termes de volume annuel d'ordonnances2. Avec plus de 130 nouveaux produits dont la vente a été autorisée par Santé Canada au cours des trois dernières années, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits23, améliorant ainsi les nouvelles options de traitement disponibles au Canada, y compris de nombreux médicaments spécialisés. L'ajout d'un nouveau site de fabrication local vient appuyer la vision du Groupe JAMP Pharma de devenir la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions telles qu'Orimed, BioJAMP, Wampole, Laboratoire Suisse et Cosmetic Import, offrant également des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels. Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC est conçu pour aider les patients, ainsi que les professionnels de la santé, dans la prise de médicaments de spécialité et des biosimilaires offerts par le Groupe JAMP Pharma.

Site web: Groupe JAMP Pharma (https://www.jamppharma.ca/fr/)

___________________________ 1 Selon la base de données des avis de conformité sur le site web de Santé Canada. 2 Basé sur des données internes 3 Basé sur des données internes

