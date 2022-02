Groupe JAMP Pharma, en tête de file du volume de prescriptions au Québec, lance le Guanfacine XR, un générique de niche fidèle au produit de référence en termes de format et d'apparence, offrant une alternative abordable.

Groupe JAMP Pharma est aligné avec la volonté des provinces et des assureurs de réaliser des économies importantes en matière de médicaments d'ordonnance.

Groupe JAMP Pharma lancera plusieurs médicaments visant un large éventail de patients dans ce champ thérapeutique au cours des prochaines années, contribuant à son ambition de poursuivre la croissance de son leadership dans l'industrie.

Groupe JAMP Pharma, implanté au Canada depuis ses débuts, contribue à l'essor économique d'ici et à un avenir en santé pour tous.

BOUCHERVILLE, QC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe JAMP Pharma, une société pharmaceutique canadienne basée à Montréal, est fier d'annoncer aujourd'hui le lancement du médicament Guanfacine XR, un générique du produit de référence INTUNIV XR® de Takeda Canada inc., visant le traitement du trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). L'arrivée de ce médicament générique, dans une version de même qualité et plus abordable, permettra un meilleur accès aux patients à cette thérapie, en plus de réaliser d'importantes économies pour les régimes publics et privés d'assurance-médicaments.

Ce lancement est le premier d'une série de plusieurs visant précisément le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Ainsi, Groupe JAMP Pharma compte offrir une gamme de produits diversifiée, qui répond aux besoins spécifiques des patients en termes de format et d'apparence. On estime que le coût associé au TDAH, tous âges confondus, dépasse les 7 milliards de dollars chaque année au Canada1 et Groupe JAMP Pharma planifie proposer plusieurs de ces produits niches en version générique au cours des prochaines années. Ainsi, les patients et professionnels de la santé peuvent espérer une diversification de l'offre médicamenteuse actuelle et être rassurés quant à l'approvisionnement de ces produits, consolidant la contribution du Groupe JAMP Pharma à bâtir un avenir où tous pourront vivre pleinement et en meilleure santé.

Informations complémentaires sur le produit :

Indication : Guanfacine XR (comprimés de chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée) est indiqué en monothérapie pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans.

Formats offerts : 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg, tous offerts en format de 100.

Citations

« Chez Groupe JAMP Pharma, nous sommes constamment à l'écoute des besoins des patients et des professionnels de la santé qui œuvrent chez nous, au Canada. Le lancement de Guanfacine XR offre aux enfants et aux jeunes une nouvelle option pour le traitement du TDAH. Le Groupe JAMP Pharma est fier de s'investir dans la commercialisation de plusieurs médicaments génériques visant le TDAH dans les prochaines années et ainsi rehausser l'autonomie pharmaceutique dans ce secteur de pointe. Lorsque combiné à sa position actuelle de leader en lancement de produits, le Groupe Jamp Pharma doit être confiant et aspirer plus que jamais à devenir prochainement la plus grande entreprise pharmaceutique canadienne. »

- Bruno Mäder, Président et chef des opérations Groupe JAMP Pharma.

À propos de Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une entreprise canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de près de 300 molécules et est un des leaders de l'industrie en regard du volume de prescriptions annuel2. De plus, avec près de 40 nouveaux produits approuvés par Santé Canada au cours de l'année dernière, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits3, rehaussant ainsi les nouvelles options de traitements disponibles au Canada, incluant de nombreux médicaments spécialisés. Le Groupe possède également la division Wampole-Laboratoire Suisse ayant plus de 180 produits en vente libre avec une gamme diversifiée de vitamines, de suppléments et de produits naturels, ainsi que des produits de prescriptions et de marques de sa compagnie Orimed Pharma.

1 Awareness Week is October 14th to 20th and CADDAC is asking all Canadians to Get Real, Get Informed and Recognize the COST of ADHD: https://www.newswire.ca/news-releases/new-paper-highlights-impact-of-adhd-on-canadian-economy-513098821.html 2 Manufacturiers pharmaceutiques ayant le plus haut volume de prescriptions rapportées au Canada d'août 2016 à août 2021. Basé en partie sur les données obtenues sous licence d'IQVIA Solutions Canada Inc., concernant le service d'information suivant : CompuScript, août 2016 à août 2021. Tous droits réservés. Cet énoncé n'est pas nécessairement celui d'IQVIA Solutions Canada Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou filiales. 3 Nombre d'avis de conformité, Santé Canada, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. (Information publique disponible sur le web de Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/avis-conformite.html).

