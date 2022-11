Le Groupe JAMP Pharma lance l'Apremilast, un générique de spécialité, offrant une alternative plus abordable au produit de référence Otezla® (commercialisé par Amgen Canada Inc.).

Le Groupe JAMP Pharma, leader en lancements de produits 1 , élargit sa gamme de produits de spécialité, contribuant ainsi à son ambition d'offrir aux professionnels de la santé et aux patients des services adaptés à leurs besoins.

BOUCHERVILLE, QC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe JAMP Pharma, une société pharmaceutique canadienne basée dans la région de Montréal, est fière d'annoncer le lancement du médicament PrJAMP Apremilast, une alternative générique du produit de référence Otezla® de Amgen. PrJAMP Apremilast, qui est disponible dès maintenant, est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de psoriasis en plaques de modéré à grave qui sont candidats à la photothérapie ou au traitement systémique. PrJAMP Apremilast, seul ou en association avec le méthotrexate, est indiqué pour le traitement de l'arthrite psoriasique évolutive chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante à un traitement antérieur par antirhumatismal modifiant la maladie (ARMM), qui ne l'ont pas toléré ou chez qui il est contre-indiqué. Il est également indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'aphtes buccaux associés à la maladie de Behçet qui sont candidats à un traitement par voie générale2.

« Avec plus de 300 molécules dans tous les segments de l'industrie pharmaceutique, le Groupe JAMP Pharma se positionne comme un partenaire de choix dans le marché canadien. L'ajout d'Apremilast vient démontrer notre expertise et notre forte présence dans le segment des médicaments de spécialité », déclare Louis Pilon, Président-directeur général du Groupe JAMP Pharma. « Les patients utilisant ce produit seront soutenus par JAMP Care™, un programme qui est à l'écoute des patients et qui est très apprécié par les prestataires de soins ».

On estime que près de 1 million de Canadiens souffrent de psoriasis, que 90% d'entre eux souffrent de psoriasis en plaques et que 30% souffrent également d'arthrite3. L'arrivée de cette alternative générique, dans une version de même qualité et plus abordable, permettra un meilleur accès aux patients à cette thérapie, en plus de réaliser d'importantes économies pour les régimes d'assurance-médicaments.

JAMP Pharma se distingue en offrant ce produit notamment sous forme d'ensemble de départ, comme c'est le cas pour le produit de référence. Celui-ci permet la prise graduelle d'Apremilast jusqu'au dosage recommandé, ce qui facilite le travail des médecins et des pharmaciens, ainsi que l'expérience des patients.

« C'est encourageant de voir une entreprise québécoise lancer d'importants médicaments de spécialité et les soutenir avec des services rigoureusement construits afin de faciliter l'accès aux patients. Ceux-ci ont maintenant plus d'options efficaces et le système de santé s'en trouve gagnant en permettant une économie d'argent substantielle » mentionne le Dr Julien Ringuet, dermatologue et investigateur principal du Centre de recherche dermatologique de Québec.

« À titre de dermatologistes, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le Groupe JAMP Pharma, une entreprise canadienne, pour offrir des produits de qualité et à faibles coûts à nos patients souffrants de psoriasis » ajoute le Dr Ron Vender, dermatologiste et fondateur de Dermatrials Research Incorporated.

Force et formats offerts :

Ensemble de départ : Paquet de démarrage à 27 comprimés de 10 mg, 20 mg et 30 mg. Le paquet contient un étui composé de deux plaquettes alvéolées repliées de 13 et 14 comprimés par plaquette. Chacune des plaquettes identifie les comprimés à prendre le matin et le soir selon la journée du traitement.

Bouteille de 30 mg: Bouteille de 56 comprimés munie d'un bouchon de sécurité.

À propos de Groupe JAMP Care

Le Programme JAMP Care™ est un programme de soutien aux patients établi dans le but de toujours se concentrer sur la facilité d'utilisation et d'inspirer confiance. Le programme est conçu pour assurer un soutien personnalisé avec des services innovateurs, une approche clinique pour les nouveaux patients ainsi que les patients qui ont besoin d'une transition sans heurts. Pour en savoir davantage sur le programme conçu par le Groupe JAMP Pharma, visitez le site www.jampcare-support.ca.

À propos de Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une entreprise canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 300 molécules et est un des leaders de l'industrie en regard du volume de prescriptions annuelles4. De plus, avec près de 40 nouveaux produits autorisés pour la vente par Santé Canada au cours de l'année dernière, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancements de produits, rehaussant ainsi les nouvelles options de traitements disponibles au Canada, incluant de nombreux médicaments spécialisés. Le Groupe possède également ses marques de Wampole, Laboratoire Suisse, Cosmetic Import, Orimed Pharma et BIOJAMP, offrant ainsi plus de 180 produits en vente libre avec une gamme diversifiée de vitamines, de suppléments et de produits naturels, des produits de prescriptions et de marques ainsi que des produits biosimilaires à valeur ajoutée.

