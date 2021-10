Le Groupe JAMP Pharma améliore l'accès et l'abordabilité d'un traitement pour les patients atteints de sclérose en plaques au Canada

L'ajout du fumarate de diméthyle au portfolio de JAMP Pharma améliore l'accès au traitement de cette maladie. Notons d'ailleurs que le Canada a l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés au monde 1 .

. Le fumarate de diméthyle de JAMP Pharma est approuvé pour les mêmes indications que le produit de référence, Tecfidera®.

Les patients recevant un traitement avec le fumarate de diméthyle de JAMP Pharma seront soutenus par le programme de soutien aux patients JAMP Care®.

BOUCHERVILLE, QC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - JAMP Pharma a annoncé cette semaine le lancement du fumarate de diméthyle JAMP, devenant ainsi l'une des premières entreprises à offrir au Canada une version générique de Tecfidera®. Le fumarate de diméthyle JAMP est offert en plaquettes alvéolées de 56 gélules, tout comme le produit de référence, et est disponible en deux concentrations soit 120 mg et 240 mg.

Le fumarate de diméthyle JAMP est utilisé en monothérapie pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente et récurrente afin de réduire la fréquence des exacerbations cliniques et de retarder la progression de l'invalidité.

S'ils le souhaitent, les patients recevant le fumarate de diméthyle JAMP peuvent bénéficier du programme de soutien aux patients JAMP Care®. Ce programme est conçu pour assurer une transition de traitement en douceur pour les patients et les prestataires de soins. Le programme comprend une équipe dédiée de spécialistes offrant une aide personnalisée aux patients en matière de :

Aide pour les remboursements

Paiement transitoire (selon les règlements provinciaux)

Aide financière (conformément à la réglementation provinciale)

Éducation des patients

Coordination des analyses de sang et des analyses de laboratoire

Conseil en nutrition et en soins infirmiers (disponible sur demande)

Soutien en continu :

Suivi des patients au besoin



Accès aux experts en information médicale de JAMP

« Nous sommes fiers de soutenir les professionnels de la santé et les patients en offrant une alternative générique grâce au lancement du fumarate de diméthyle JAMP. Le Canada a l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde. Près de 90 0001 Canadiens sont diagnostiqués avec cette maladie et, comme nous le savons, ils doivent en subir les effets pour le reste de leur vie. Avec ce nouvel ajout à notre portfolio, nous réaffirmons une fois de plus notre mission, qui est de fournir et d'assurer la disponibilité de médicaments et de solutions de santé abordables et de la plus haute qualité pour les patients, afin de favoriser un avenir plus sain pour tous », a déclaré Bruno Mäder, président et directeur de l'exploitation du Groupe JAMP Pharma.

Pour en savoir plus sur le programme de soutien aux patients JAMP Care®, visitez www.jampcare-support.ca

À propos du Groupe JAMP Pharma

Fondé il y a plus de 33 ans, le Groupe JAMP Pharma est une entreprise privée 100 % canadienne dont le siège social international est situé dans la région du Grand Montréal. Le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments de l'industrie pharmaceutique avec ses produits génériques JAMP Pharma, ses produits de marque Orimed Pharma, ses produits de santé naturels Wampole et Laboratoire Suisse ainsi que ses produits de beauté et de soins du corps Cosmetic Import. Récemment, le Groupe JAMP Pharma a aussi réalisé un investissement majeur dans le domaine des biosimilaires, qui constitue le marché avec une des plus fortes croissances de l'industrie pharmaceutique.

Le Groupe JAMP Pharma ne cesse de rendre les solutions de santé plus accessibles et plus abordables pour les patients et les consommateurs. Il a récemment doublé la taille de son siège social et termine actuellement la troisième expansion en 5 ans de ses installations, qui comprennent de nouveaux services tels que l'entreposage réfrigéré et un laboratoire d'analyse.

Avec près de 40 nouveaux produits approuvés par Santé Canada au cours de la dernière année et le plus grand nombre de produits lancés au cours des 5 dernières années, JAMP Pharma, la division générique du groupe, est le leader canadien en matière de lancement de produits2, et apporte continuellement de nouvelles options sur le marché avec des médicaments spécialisés tels que des traitements en oncologie, en sclérose en plaques et en VIH, de même que des produits sous diverses formes comme les injectables et les ophtalmiques.

Avec près de 300 molécules, la société possède l'un des 3 plus grands portefeuilles du pays3 et maintient un niveau élevé d'inventaire avec 9-12 mois en permanence, assurant ainsi l'approvisionnement le plus fiable au Canada.

Sources : 1- Société canadienne de la sclérose en plaques : https://scleroseenplaques.ca 2- Manufacturiers pharmaceutiques ayant le plus grand volume de produits lancés au Canada de 2016 à 2020. Basé en partie sur les données obtenues sous licence d'IQVIA Solutions Canada Inc., concernant le service d'information suivant : Canadian Drug Store and Hospital Audit, janvier à décembre, en années mobiles de 2016 à 2020. Tous droits réservés. Cet énoncé n'est pas nécessairement celui d'IQVIA Solutions Canada Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou filiales. 3- Basé sur les produits listés au formulaire de la RAMQ en septembre 2021

