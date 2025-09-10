Des chalets locatifs plus accessibles que jamais dans un marché en forte demande

SAINT-HUBERT, QC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe INVESTIIR , une initiative du Groupe Gibault, annonce le lancement de la Phase 5 du Domaine Pine Hill , un développement immobilier situé à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides. Ce nouveau jalon ajoute 121 terrains aux 328 déjà développés , rapprochant le projet de son objectif de 500 chalets locatifs.

Domaine Pine Hill à Brownsburg-Chatham (Groupe CNW/Groupe Gibault)

Avec cette phase, le Groupe INVESTIIR poursuit sa mission : rendre l'investissement en chalet locatif plus accessible à une clientèle locale en quête de nature, de rentabilité et de liberté financière. Alors que le marché immobilier reste sous pression, que les mises en chantier ralentissent et que les taux hypothécaires se stabilisent, cette opportunité se démarque dans un contexte de rareté persistante.

Un marché toujours en croissance

L'immobilier récréatif continue de séduire les Québécois. Les données de Royal LePage indiquent une hausse de 7,6 % du prix médian des maisons unifamiliales dans les marchés récréatifs1, tandis que la Rive-Nord de Montréal a vu ses ventes résidentielles grimper de 13 % au dernier trimestre2. Dans ce contexte, la demande pour les résidences secondaires et locatives ne faiblit pas, particulièrement dans les Laurentides, qui combinent accessibilité, attraits touristiques et cadre naturel recherché.

Des modèles accessibles et responsables

Alors que le prix médian d'une maison atteint 500 000 $ au Québec1, les chalets locatifs du Domaine Pine Hill sont offerts dès 319 995 $. La phase 5 introduit aussi la Ligne Écologique, une série de huit modèles conçus pour minimiser leur empreinte environnementale : optimisation de la lumière naturelle, efficacité énergétique et intégration paysagère. Plus de 70 % de la forêt existante est préservée.

« Investir au Domaine Pine Hill, c'est miser sur un actif durable dans un marché porteur, tout en s'offrant un cadre de vie en nature et une réelle opportunité financière », affirme Anthony Gibault, chef de la direction du Groupe INVESTIIR.

Un levier pour la vitalité régionale

Le projet contribue activement à la revitalisation économique de Brownsburg-Chatham, en générant près de 200 emplois à terme liés. Le Groupe INVESTIIR soutient également des initiatives communautaires, dont la campagne « Ma ville, mon aréna ! ». Cette initiative vise à soutenir la revitalisation de l'aréna local emblématique, situé à quelques minutes du Domaine Pine Hill. Le Groupe remettra 150 000 $ sur deux ans à ce projet porteur.

À propos du Groupe INVESTIIR

Fondé en 2021, le Groupe INVESTIIR est la plus grande entreprise spécialisée dans le développement de chalets locatifs au Québec. Le Groupe INVESTIIR est une initiative du Groupe Gibault, une société d'investissement œuvrant dans plusieurs domaines, tels que les technologies et l'immobilier. Le Groupe INVESTIIR a son siège social à St-Hubert et compte plus de 200 collaborateurs et employés.

Découvrez les images du Domaine Pine Hill ici (mdp : Cali2025).

Renseignements et demandes d'entrevue :

Anaïs Tsang | Agence Cali

[email protected] | 514.549.5468

___________________________________ 1 Royal LePage - La demande immobilière sur les marchés récréatifs du Québec continue de croître, malgré l'incertitude économique 2 Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec - Fenêtre sur le marché immobilier

SOURCE Groupe Gibault