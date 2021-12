LAS VEGAS, 16 décembre 2021 /CNW/ - Le Groupe IMEX a prolongé son partenariat avec GES jusqu'en 2026, tirant profit d'une collaboration d'une décennie. GES, partenaire mondial de marketing expérientiel et de logistique pour l'industrie des expositions et des événements en direct, est le prestataire de services officiel d'IMEX America depuis le lancement du premier salon en 2011. Les deux entreprises se sont associées pour produire IMEX America 2021 le mois dernier à Las Vegas. L'événement a attiré plus de 8 600 participants. La prolongation du contrat de 2023 à 2026 est un engagement à poursuivre la collaboration et un signe positif de reprise dans le secteur des événements d'affaires.

Mark Mulligan, directeur des opérations du Groupe IMEX, a affirmé : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec GES depuis la première édition d'IMEX America, et ils se sont joints à nous dans notre parcours au fur et à mesure que nous avons fait évoluer le salon pour répondre aux besoins changeants du secteur des événements d'affaires. Nous apprécions vraiment notre collaboration continue, et cette année plus que jamais, car nous avons travaillé dans un climat difficile pour créer une expérience positive pour notre industrie. Nous avons hâte de poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années. »

« IMEX America est le premier grand salon que j'ai produit depuis février 2020, et je ne pourrais être plus ravi du résultat final », explique Rob Noble, directeur principal des relations avec la clientèle de GES. « Je lève mon chapeau à notre client IMEX America pour ses équipes opérationnelles diligentes qui travaillent avec nous à l'unisson. Ensemble, nous avons livré un événement offrant une expérience exceptionnelle qui jette les bases d'un succès continu. Nous remercions sincèrement toute l'équipe d'IMEX America de sa confiance et de son engagement envers GES. »

