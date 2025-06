MONTREAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Club Med, pionnier du voyage tout-inclus et leader mondial des vacances haut de gamme, la Station Mont Tremblant et le Groupe Brivia ont engagé depuis plusieurs mois un dialogue stratégique en vue d'étudier la réalisation d'un projet hôtelier ambitieux sur le territoire tremblantois.

Ce village de vacances, qui viserait une certification écoresponsable et proposerait une offre haut de gamme d'environ 300 chambres, serait situé au Versant Soleil, sur une portion du site de L'Hymne-des-Trembles. Ce développement d'envergure est porté par le Groupe Brivia, un promoteur immobilier réputé pour ses projets emblématiques, alliant élégance contemporaine, qualité architecturale et raffinement. En confiant à Club Med le développement du volet hôtelier de ce projet intégré, Brivia poursuit sa vision d'ensemble pour L'Hymne-des-Trembles, en concentrant ses efforts sur la réalisation des phases résidentielles, tout en assurant une cohérence et une synergie harmonieuse entre les volets résidentiel et touristique du site.

Tremblant présente de nombreux atouts pour accueillir un établissement de cette envergure : une destination quatre saisons d'envergure internationale particulièrement adaptée à la clientèle du Club Med, avec une multitude d'activités pour les familles et les couples actifs.

Ce projet constituerait un levier majeur de développement économique sur le territoire avec la création de près de 300 emplois directs et au moins autant d'emplois indirects. La moitié des salariés seraient logés sur site, au sein du village de vacances. Le projet Club Med favoriserait également l'insertion des acteurs locaux à travers des partenariats autour des activités d'excursions, de services et d'approvisionnement en produits locaux, mais également la bonne intégration corporative et citoyenne du personnel Club Med dans la communauté locale.

Dès les premières étapes, les parties ont tenu à impliquer la Ville de Mont-Tremblant à ce projet afin d'assurer une intégration harmonieuse du projet dans son environnement naturel, social et culturel. Les échanges initiaux entre les parties ont mis en lumière les ambitions communes portées par la Ville et Club Med autour du tourisme durable.

Pour le projet de Mont-Tremblant, Club Med ambitionne d'obtenir la certification BREEAM (écocertification sur les constructions) au niveau « Very Good » et une certification Green Globe (écocertification sur les opérations), témoignant d'un haut niveau d'exigence en matière de performance environnementale et de durabilité.

Le projet reste conditionné à plusieurs étapes, notamment la sécurisation du financement - certains investisseurs et banques ont déjà manifesté leur intérêt pour étudier le projet, ainsi que la validation du permis de construire. Si ces étapes sont franchies, les travaux pourraient débuter en été 2026 pour une ouverture en décembre 2028.

Fort de l'immense succès du village de vacances de Club Med Québec Charlevoix, premier village tout-inclus au Canada ouvert en 2021, qui a accueilli depuis 4 ans plus de 130 000 clients, avec un taux d'occupation moyen de 75%, Club Med est enthousiaste à l'idée de ce nouveau projet, qui viendrait renforcer sa présence au Québec.

Ce projet d'envergure serait un nouveau fleuron du Club Med et un catalyseur du développement économique et touristique de Mont-Tremblant à destination des clientèles québécoises, ontariennes et internationales.

Une présentation publique sera annoncée prochainement afin de présenter le projet en détail et de répondre aux questions.

À propos du Club Med

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, rejoint ensuite par Gilbert Trigano, Club Med est l'inventeur du concept de club de vacances tout compris et de l'encadrement des enfants, avec la création du Mini Club en 1967. Présent dans 40 pays à travers le monde, et avec 67 Resorts Premium et Exclusive Collection, Club Med propose une expérience de vacances l'esprit libre dans des destinations et des sites d'exception. Grâce au soutien de son actionnaire Fosun Tourism Group et à la mise en œuvre réussie de sa stratégie de repositionnement, Club Med est aujourd'hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme et expérientiel pour les familles et les couples actifs. Club Med emploie près de 28 000 Gentils Organisateurs (G.O) et Gentils Employés (G.E), représentant 110 nationalités.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.clubmed.ca/

Pour découvrir le Club Med de l'intérieur, suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube.

À propos de Tremblant

Une destination quatre-saisons de premier choix, Tremblant offre une expérience aussi énergique qu'inoubliable, du sommet de la montagne jusqu'au charmant village piétonnier à sa base. L'été, elle s'anime avec des activités de plein air et des événements hauts en couleur, dont le tout nouveau BLOOMAFEST, le célèbre 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui a notamment valu le Certificat d'excellence Travellers' Choice de TripAdvisor en 2020. Avec son ambiance festive et sa programmation éclatante, Tremblant confirme son statut parmi les 5 meilleures destinations de ski au Canada, selon le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler en 2021 -- une reconnaissance qui rayonne toute l'année. Que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille ses visiteurs dans 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, à proximité de 70 restaurants, boutiques et d'un casino en pleine nature.

À propos du Groupe Brivia

Groupe Brivia est une société de développement et d'investissement immobilier dont le portefeuille de projets majeurs est en pleine expansion dans la région métropolitaine de Montréal, la région du Grand Toronto, Vancouver, la ville de Québec et d'autres régions de la province de Québec. Fondé en 2000, Groupe Brivia possède l'expertise, les antécédents et les réseaux d'affaires nécessaires pour réaliser des projets audacieux tels que 1 Square Phillips, Mansfield, YUL, QuinzeCent et LB9, répondant ainsi aux attentes de ses diverses clientèles.

SOURCE Club Med

