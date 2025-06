Nous célébrons sept décennies comme leader fièrement canadien reconnu mondialement dans l'industrie des animaux de compagnie

BAIE-D'URFÉ, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe Hagen, l'une des histoires de succès d'entreprises familiales les plus durables au Canada, est fier d'atteindre son 70e anniversaire, célébrant ainsi un héritage de confiance, d'innovation et de portée mondiale dans l'industrie des soins pour animaux de compagnie.

Fondée en 1955 par Rolf C. Hagen, la compagnie a débuté à Montréal comme petit commerce d'importation motivé par une passion pour les animaux de compagnie et un engagement envers la qualité. Aujourd'hui, le Groupe Hagen est une entreprise internationale possédant six bureaux internationaux et distribuant ses marques phares dans plus de 50 pays dans le monde entier. Durant cet incroyable parcours, Hagen est resté une entreprise familiale solidement ancrée au Canada, avec son siège social dans la province de Québec et un engagement profond envers la conception, la recherche et l'innovation canadiennes.

« Notre père a fondé cette compagnie sur les principes de l'honnêteté, du travail ardu et des soins. Pas seulement pour les animaux de compagnie, mais également pour les gens qui les adorent, » dit Rolf Hagen Jr, Chef de la direction. « Alors que nous célébrons ce jalon, mes frères Mark et Tom, et moi contemplons cet héritage durable et regardons vers le futur avec la même passion et le même but nous ayant guidés depuis le début. »

Le portefeuille de Hagen inclut quelques-unes des marques les plus respectées et innovatrices de l'industrie en ce qui concerne les soins pour animaux de compagnie : Catit (alimentation et soins pour chats), Nutrience (nourriture et gâteries pour chiens et pour chats), Zeus (jouets et accessoires pour chiens) et Zoë (gâteries pour chiens), Fluval (aquariophilie), Exo Terra (reptiles), Living World (petits animaux) et HARI (soins aviaires).

Allant d'abreuvoirs à la fine pointe à la technologie avancée d'aquariums, jusqu'aux habitats pour reptiles, ces marques ont constamment établi de nouvelles normes pour l'enrichissement des animaux de compagnie, gagnant ainsi la loyauté des propriétaires et des professionnels du monde entier.

Aujourd'hui, le Groupe Hagen témoigne de ce que l'esprit d'entreprise canadien peut accomplir sur la scène internationale. Alors que l'entreprise entre dans sa 8e décennie, elle le fait avec les mêmes valeurs familiales et le même esprit de pionnier qui l'ont lancée en 1955.

