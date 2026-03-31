Anne-Valérie Guidollet nommée cheffe de la direction (CEO) et le cofondateur Francis Maheu devient membre du conseil d'administration et conseiller stratégique

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe Functionalab, société mère de Dermapure, annonce aujourd'hui la mise en œuvre de son plan de succession à la direction générale. Après 17 ans à titre de chef de la direction (CEO) et cofondateur, Francis Maheu effectuera une transition hors de ses fonctions opérationnelles. Anne-Valérie Guidollet, actuellement cheffe de la direction commerciale (CCO), a été nommée cheffe de la direction.

M. Maheu demeurera membre du conseil d'administration et agira à titre de conseiller stratégique pour accompagner Mme Guidollet et l'équipe de direction dans cette transition, tout en demeurant un actionnaire important. Cette transition fait suite à un processus de succession structuré, dans le cadre duquel le conseil d'administration et les principaux actionnaires se sont entendus sur le recrutement d'un leader commercial d'envergure, avec le potentiel d'assumer la direction générale, dans une perspective d'évolution à long terme du Groupe. Mme Guidollet s'est jointe au Groupe Functionalab en novembre 2024 à titre de cheffe de la direction commerciale avec ce mandat.

Fondé en 2009, le Groupe Functionalab est devenu un chef de file innovant en médecine esthétique, ayant bâti l'un des plus importants réseaux de cliniques de médecine esthétique haut de gamme au Canada sous les marques Dermapure et Project Skin MD, en plus de sa gamme professionnelle de soins de la peau Functionalab. Le Groupe est présent partout au pays et reflète l'intégration réussie de plus de 80 partenariats stratégiques, ainsi que de fusions et d'acquisitions réalisées au fil des ans.

« Cofonder le Groupe Functionalab et participer à la croissance qui a permis de faire de Dermapure une marque de référence en médecine esthétique représente l'expérience professionnelle la plus significative de ma carrière », a déclaré Francis Maheu. « Ce que nous avons bâti ensemble -- avec nos partenaires médicaux, nos équipes et nos leaders -- constitue une marque et plateforme solide et distinctive, ancrée dans l'excellence médicale et les soins aux patients. J'ai pleinement confiance dans le leadership d'Anne-Valérie et en l'équipe de direction pour poursuivre l'exécution de notre stratégie, maintenir notre élan et réaliser notre ambition d'être la marque haut de gamme la plus digne de confiance en médecine esthétique. »

Anne-Valérie Guidollet possède plus de 25 ans d'expérience internationale en leadership dans les secteurs des biens de consommation, de la beauté et du commerce de détail. Elle a dirigé d'importantes unités d'affaires avec pleine responsabilité des résultats financiers et des organisations complexes, et possède une expertise approfondie en développement de marque, expérience client, transformation numérique et stratégies de croissance. Depuis son arrivée au Groupe Functionalab en 2024, elle a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la performance commerciale du Groupe, notamment en affinant les stratégies d'acquisition et de fidélisation des patients, en consolidant la cohérence de la marque à l'échelle du réseau et en favorisant un meilleur alignement entre les cliniques, le marketing et les opérations. Son leadership repose sur la conviction qu'une croissance durable commence par les personnes.

« Je suis honorée de la confiance de Francis et du conseil d'administration et enthousiaste à l'idée d'assumer ce rôle de cheffe de la direction », a déclaré Anne-Valérie Guidollet. « Le Groupe Functionalab et Dermapure ont bâti une plateforme exceptionnelle fondée sur l'excellence médicale, les soins aux patients et une forte culture entrepreneuriale. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est l'opportunité de travailler aux côtés de notre équipe de direction, de nos partenaires médicaux et de nos équipes cliniques partout au pays, afin de poursuivre sur ces bases solides, d'accélérer notre croissance et de renforcer davantage notre position en tant que la marque haut de gamme le plus digne de confiance en médecine esthétique."

« La vision entrepreneuriale, le leadership et la résilience de Francis ont été déterminants dans la construction du Groupe Functionalab et de Dermapure tels que nous les connaissons aujourd'hui », a déclaré Kevin Mosher, président du conseil d'administration du Groupe Functionalab. « Le conseil a pleinement confiance en Anne-Valérie et en l'équipe de direction pour guider l'organisation vers l'avenir en renforçant l'exécution commerciale, l'excellence médicale et la culture qui définissent le Groupe. »

À propos du Groupe Functionalab

Le Groupe Functionalab est un chef de file et un bâtisseur de marques en médecine esthétique, exploitant un réseau de cliniques de médecine esthétique sous les marques Dermapure et Project Skin MD, complété par sa gamme professionnelle de soins de la peau de qualité médicale Functionalab. Avec 63 cliniques, une équipe passionnée de plus de 185 médecins et infirmières, et plus de 600 employés, le Groupe Functionalab représente le plus important réseau canadien de cliniques haut de gamme de médecine esthétique sous une même bannière.

Le Groupe propose une approche globale de la santé et de la beauté de la peau qui combine expertise médicale, technologies avancées et soins dermocosmétiques cliniquement éprouvés, notamment sa propre gamme Functionalab ainsi que SkinCeuticals.

Le Groupe Functionalab a figuré parmi les entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide du palmarès Growth List pendant cinq années consécutives (2016-2020) et a été finaliste au Grand Prix du concours Entrepreneur de l'année d'EY en 2016 et en 2023.

Pour plus d'information :

www.dermapure.com

www.projectskinmd.com

www.functionalab.com

SOURCE Groupe Functionalab

Renseignements et demandes médias : Eva Hartling, Hartling Communications, [email protected], +1 514 804-7022