MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe financier PEAK est très heureux d'annoncer qu'il vient de décrocher le prestigieux titre d'Employeur de choix au Canada.

« C'est une formidable nouvelle, particulièrement en cette année de pandémie, alors que tous nos employés sont à la maison et que nous avons dû réinventer notre façon de travailler, » s'est réjoui Robert Frances, président et chef de la direction du Groupe financier PEAK. « Ce titre nous touche particulièrement, car il provient des commentaires de nos employés et témoigne de leur vive appréciation pour l'entreprise en cette période difficile ».

PEAK s'est particulièrement illustré dans les catégories qui suivent.

Un environnement de travail positif et respectueux qui célèbre la diversité.

Un employeur qui fournit le soutien dont ses employés ont besoin pour réussir et qui reconnaît les efforts et les résultats de ces derniers.

Une gestion du rendement qui permet d'identifier les forces et les faiblesses des employés.

Une entreprise qui soutient fermement l'apprentissage et le développement de ses employés.

Une haute direction qui fait preuve de transparence et d'ouverture dans le cadre de ses communications avec ses employés.

Décerné par Kincentric (anciennement par Aon), ce titre d'Employeur de choix résulte d'un vaste sondage confidentiel auquel ont participé des entreprises provenant de toutes les régions du Canada. Ces entreprises œuvrent dans différents secteurs de l'économie, dont celui des services financiers.

Rappelons que pour obtenir le titre Employeur de choix, une entreprise doit se retrouver en tête de liste sur le plan de l'engagement tout en obtenant de solides résultats dans deux des trois indices suivants : agilité, leadership mobilisateur et accent sur le talent.

« Les employés de PEAK ont fait preuve de beaucoup de résilience et de positivisme dans les derniers mois. À nous de continuer à faire preuve d'innovation et d'audace pour continuer à les soutenir dans cette période pleine d'embuches et de défis » a conclu Robert Frances.

À propos du Groupe financier PEAK

Avec près de 12 milliards de dollars d'actifs sous administration, PEAK se positionne comme chef de file des groupes de courtage multidisciplinaire totalement indépendants. Présent d'est en ouest, le Groupe financier PEAK a la confiance de 1500 conseillers indépendants, professionnels et employés à travers le Canada. Il leur permet de servir avec succès plus de 150 000 investisseurs en offrant des conseils financiers de manière impartiale.

Depuis plus de 28 ans, le Groupe financier PEAK est le plus grand réseau de conseillers indépendants au Québec et figure parmi les cinq plus grands courtiers multidisciplinaires indépendants au Canada. Le Groupe financier PEAK est composé de Services en placement PEAK, Services financiers PEAK, Valeurs mobilières PEAK et Services d'assurances PEAK.

