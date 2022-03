L'entreprise de Québec, qui est déjà le plus important détaillant et exploitant de la bannière Petro-Canada au pays, solidifie ainsi sa présence au Québec en ajoutant à son réseau les 22 établissements Petro-Canada, cinq Pétro-Abitémis et trois restaurants A&W exploités par la famille Lapointe en Abitibi-Témiscamingue.

QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe F. Dufresne, par le biais de son partenariat avec Suncor, Pétroles Cadeko inc., est très fier d'annoncer l'acquisition de l'entreprise Les Pétroles Alcasyna inc. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2022 sous réserve d'autres conditions de clôture habituelles.

Avec l'ajout de ces établissements, le réseau des ventes au détail du Groupe F. Dufresne totalisera désormais près de 320 établissements et 13 restaurants. L'ajout de plus de 200 employés d'Alcasyna permettra également au Groupe F. Dufresne de consolider sa position d'employeur de choix au Québec avec près de 1500 employés qui œuvrent chaque jour à la réussite de l'entreprise.

Cette consolidation entre deux entreprises familiales québécoises bien connues constitue une excellente nouvelle économique pour le Québec et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Groupe F. Dufresne assure que l'ensemble des emplois seront conservés et que l'intégration des opérations à son réseau se fera en tout respect de la culture d'entreprise mise en place depuis plus de 25 ans par la famille Lapointe.

Pour assurer cette continuité, le Groupe F. Dufresne est très fier d'annoncer qu'Audrey Lapointe poursuivra sa carrière au sein de l'entreprise à titre de Directrice des opérations corporatives pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et responsable des opérations alimentaires pour le réseau Sprint au Québec et pour les établissements A&W de l'entreprise. Madame Lapointe occupait, jusqu'à tout récemment, le poste de Directrice générale chez Alcasyna et travaille dans l'entreprise familiale depuis 2010. Les quelque 200 employés des dépanneurs et restaurants A&W d'Alcasyna pourront donc poursuivre leur excellent travail d'équipe avec madame Lapointe qui est connue, appréciée et impliquée dans sa communauté depuis plusieurs années.

« La très grande qualité des établissements du réseau Alcasyna, ainsi que les valeurs familiales communes qui nous habitent ont grandement facilité le rapprochement entre nos deux entreprises, a expliqué Francis Dufresne, président du Groupe F. Dufresne. Il s'agit d'un privilège pour le Groupe F. Dufresne de poursuivre le travail colossal accompli par la famille Lapointe au cours des dernières années et nous sommes très fiers d'accueillir toute l'équipe d'Alcasyna dans la grande famille du Groupe F. Dufresne. »

« Nous sommes heureux de passer le flambeau à une compagnie familiale québécoise. Connaissant le Groupe F. Dufresne et ses dirigeants depuis plusieurs années, nous avons été à même de constater des similitudes au niveau des valeurs qui nous ont toujours motivés, et ce, dans le même respect pour leur équipe que nous l'avons fait au cours de ces nombreuses années. Nous sommes donc très confiants qu'un bel avenir se dessine pour toute l'équipe d'Alcasyna et pour Audrey qui demeurera en poste dans l'équipe du Groupe F. Dufresne », souligne Alain Lapointe, président de Pétroles Alcasyna.

Les clients pourront bénéficier des mêmes produits et services de qualité offerts dans les établissements Petro-Canada et les restaurants A&W exploités par Alcasyna depuis plusieurs années.

À propos du Groupe F. Dufresne

Le Groupe F. Dufresne est une entreprise familiale québécoise de 3e génération, dont le siège social est situé à Québec. En plus de son réseau de dépanneurs corporatifs Sprint et de son réseau de stations-service, le Groupe F. Dufresne regroupe également des entreprises qui œuvrent dans les domaines de la restauration, du chauffage résidentiel et de la logistique de transport sous différentes sociétés et marques de commerce.

À propos de Pétroles Alcasyna Inc.

Alcasyna est une entreprise familiale régionale. Gestionnaire et franchiseur de la marque de commerce Petro-Canada depuis 1993. Alcasyna a développé avec son partenaire Suncor, un très beau réseau de vente d'essence, de dépanneurs, de lave-autos et de restaurants A&W couvrant la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

À propos de Suncor Énergie

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de ventes en gros Petro-Pass à l'échelle du pays, incluant 56 ententes de commercialisation avec les communautés autochtones. En 2019, Petro-Canada a lancé la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques d'un océan à l'autre. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. La Fondation proches aimants Petro-CanadaMC aidera à soutenir les proches aidants canadiens.

