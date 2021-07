« En tant qu'organisation basée au Canada, notre équipe est honorée d'avoir été choisie pour contribuer au réaménagement de l'une des destinations les plus emblématiques de l'Ontario. Nous sommes ravis de proposer à la Place de l'Ontario un parc d'aventures innovant et thématisé - un parc qui créera une atmosphère magique, tout en offrant des activités de plein air immersives et familiales pour tous les âges », explique Jean-Philippe Duchesneau, copropriétaire du Groupe Écorécréo.

Des expériences familiales magiques sur un site historique canadien

Le Groupe Écorécréo cherchait récemment à étendre ses activités dans la région du grand Toronto. Les activités participatives et immersives sont de plus en plus populaires et l'emplacement stratégique de la Place de l'Ontario représente l'occasion idéale de développer un parc d'aventure dans un univers unique. Avec son historique, son emplacement au bord de l'eau, ses vues majestueuses sur Toronto et sa proximité avec le centre-ville, la Place de l'Ontario est un endroit idéal pour attirer les visiteurs locaux et les touristes du monde entier.

« Le Groupe Écorécréo est un véritable modèle de réussite canadienne, avec son parc d'aventures Voiles en Voiles qui est rapidement devenu une attraction incontournable de Montréal », a affirmé Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. « Le parc d'aventures familial toutes saisons aménagé par le groupe rencontrera le même succès à la Place de l'Ontario. Il offrira à une nouvelle génération de visiteurs des souvenirs inoubliables, tout en stimulant l'économie provinciale, en créant des emplois de qualité et en jouant un rôle clé au plan de la reprise sociale et économique de l'Ontario. »

Le Groupe Écorécréo est heureux et fier de créer cette nouvelle destination familiale avec comme objectif de participer à une expérience amusante et stimulante qui renforce la coopération et plonge les personnes de tous âges dans un monde imaginaire, du début à la fin.

« Avec ce nouveau concept, nous voulons continuer à révolutionner l'industrie des parcs d'aventure et de façon plus générale, l'industrie du divertissement familial. Nous voulons également plonger nos visiteurs dans une thématique avant-gardiste et faire découvrir à un nouveau public, ici à Toronto, une trame narrative engageante au fil des défis et des activités proposés. Ce parc deviendra une ancre pour notre développement en Ontario et témoignera une fois de plus de notre savoir-faire et de l'excellence de nos concepts », conclut Nicolas Gosselin, copropriétaire du Groupe Écorécréo.

À propos du Groupe Écorécréo

Fondé en 1998, le Groupe Écorécréo est une entreprise canadienne spécialisée dans le développement et l'exploitation d'activités créatives, de plein air et respectueuses de l'environnement. Le Groupe exploite actuellement sept marques de commerce et emploie plus de 250 travailleurs dans 20 points de service estivaux et hivernaux au Québec.

Écorécréo offrira un parc d'aventure quatre saisons familial à la Place de l'Ontario qui comprendra des parcours d'obstacles aériens, des aventures aériennes sur filets, des tyroliennes, des salles d'évasion et de plusieurs autres activités pour tous les âges. Le but du Groupe Écorécréo est de servir les résidents et les touristes en leur donnant accès à un parc d'aventure amusant et familial qui contribuera à insuffler un peu de magie à la Place de l'Ontario.

En 2015, le Groupe Écorécréo a lancé Voiles en Voiles dans le Vieux-Port de Montréal, un parc d'aventure palpitant à thématique de pirates et d'explorateurs, qui est rapidement devenu l'une des attractions incontournables de Montréal.

