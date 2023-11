Ces fusions et acquisitions coïncident avec le 15e anniversaire du Groupe Dulcedo et représentent le plus grand investissement du groupe, qui se solde par l'achat d'I+AM et l'obtention d'une majorité des parts de Sundae Creative

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le Groupe Dulcedo, une agence multidisciplinaire de talents dont le siège social est établi à Montréal, est fier d'annoncer l'acquisition couronnée de succès de l'agence de talents de premier plan Influence+All Management, fondée par Karine Idriss. Dulcedo souligne également l'acquisition de l'agence de relations publiques et de marketing d'influence en pleine croissance Sundae Creative, cofondée par Kristina Argento et Karine Idrissi. Par ces acquisitions, les deux agences seront fusionnées au Groupe Dulcedo. Ces fusions-acquisitions sont un jalon important dans la croissance continue de Dulcedo en son 15e anniversaire. Elles témoignent de la volonté du groupe de renforcer sa notoriété dans le marché nord-américain et à l'étranger.

Le groupe Dulcedo fait l'acquisition d'Influence+All et de l'agence Sundae Creative dans le cadre d'un ambitieux plan d'expansion en Amérique du Nord (Groupe CNW/Sundae Creative)

Cette acquisition à deux volets se traduira en outre par l'intégration harmonieuse d'Influence+All Management (alias I+AM) à la structure actuelle de Dulcedo, pour qui les valeurs fondamentales de diversité et de culture des talents d'influence sont portées au premier plan. La consolidation de l'équipe d'agents artistiques de I+AM et de la division de gestion des talents de Dulcedo représente l'évolution de l'héritage d'I+AM vers un partenariat qui respecte le même engagement envers la mission de façonner l'avenir de la gestion des talents d'influence.

La gouvernance de Sundae Creative continuera d'être assurée par ses cofondatrices. L'agence de relations publiques sera à même de recevoir un puissant souffle du Groupe Dulcedo, alors que les deux entités entreprendront ensemble un parcours emballant pour dynamiser son expansion. Cette collaboration inaugurera assurément une nouvelle ère de services haut de gamme en matière de communications, qui transcendera les frontières du marketing traditionnel de relations publiques et d'influence. Fondée en 2017, Sundae Creative conservera son approche unique d'agence de style boutique, mais possédera désormais les ressources d'une grande organisation à l'aube de sa nouvelle étape de croissance sans précédent. La clientèle actuelle de Sundae Creative comprend des marques comme Roots, Bath & Body Works, Call It Spring et DAVIDsTEA, pour ne nommer que celles-là. Ce partenariat ouvre la voie à de nombreuses possibilités, notamment en offrant au Groupe Dulcedo l'avantage unique d'intégrer une division de relations publiques à son portefeuille. Cette intégration s'inscrit dans la poursuite de l'excellence de longue date de Dulcedo dans le secteur du multimédia.

« Nous sommes tellement fiers de ce grand moment pour Sundae Creative et Influence+All alors que nous entamons une nouvelle collaboration avec des partenaires qui perçoivent la valeur et le potentiel que nos agences procurent », affirme Karine Idrissi, fondatrice de I+AM et co-fondatrice de Sundae Creative. « La vision novatrice et axée sur l'avenir de l'équipe de direction de Dulcedo nous a plus que jamais outillées, Karine et moi, en nous offrant d'innombrables possibilités de chambouler le milieu du marketing d'influence et de relations publiques, tout en nous permettant de rester engagées envers la philosophie et les valeurs de notre entreprise », ajoute la cofondatrice de Sundae Creative, Kristina Argento.

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Dulcedo a accru son expertise représentant d'abord des mannequins. Le groupe gère désormais des talents de toute une gamme d'industries par des entités distinctes de son organisation, lesquelles partagent un fil conducteur robuste et commun. L'intégration capitale d'I+AM et la création d'une division de relations publiques avec Sundae Creative étaient la prochaine étape naturelle pour le groupe, dans ce contexte où il trace avec assurance sa voie pour devenir une agence créative offrant des services complets d'une qualité exceptionnelle.

« Nous sommes emballés d'accueillir les équipes de Sundae Creative et d'I+AM dans la famille de Dulcedo et je suis particulièrement enthousiaste que des femmes dirigeantes se joignent à notre organisation », déclare Karim S. Leduc, PDG de Dulcedo.« Comme j'ai entretenu une collaboration étroite avec les deux agences pendant les six dernières années, j'ai reconnu rapidement que ces deux entreprises apportent une contribution unique et, comme Dulcedo, visent à atteindre l'excellence », précise-t-il. « Dès le départ, il était parfaitement clair que Kristina et Karine seraient les partenaires et alliées idéales pour façonner l'avenir de la gestion de talents d'influence et faire croître nos activités dans le milieu dynamique des relations publiques. »

Du fait de ce partenariat, Sundae Creative aura désormais des espaces de bureaux physiques à Montréal comme à Toronto, ainsi que des équipes satellites à Vancouver. Il est prévu que l'entreprise prenne de l'expansion pour s'établir à New York et à Los Angeles. L'agence est positionnée pour apporter une perspective nouvelle au monde du multimédia, tout en mettant fortement l'accent sur les services de relations publiques, de marketing d'influence, d'expériences événementielles et d'expériences de marque. L'engagement envers l'excellence et l'innovation constitue une promesse continuelle de Sundae Creative et des services de gestion d'influenceurs de Dulcedo, qui accueillent maintenant I+AM.

À propos de Dulcedo :

Cofondée en 2008 par Karim S. Leduc à Montréal, Dulcedo Management Group est une agence multidisciplinaire mondiale de gestion de talents ayant son siège social à Montréal et un bureau à Toronto comportant une liste mondiale de talents. Dulcedo compte actuellement quatre divisions, représentant les talents dans les secteurs du mannequinat, du sport et du jeu, sous la direction de Karim Rekik, et dans le secteur de l'influence, sous la direction de Benjamin Carter. Visitez www.dulcedo.com pour en savoir plus.

À propos de Sundae Creative :

Fondée en 2017, Sundae est une agence de marketing d'influence et de relations publiques. Sundae Creative imagine, crée et exécute des stratégies de communication innovantes qui maximisent la notoriété d'une marque à son plus haut potentiel. En perturbant les limites des relations publiques traditionnelles, Sundae Creative a une perspective moderne de ce qu'on attend d'une agence partenaire, offrant aux marques auxquelles elle croit une approche sur mesure qui nourrit l'imagination, Des relations publiques et de la planification d'événements jusqu'aux initiatives de marketing d'influence, l'agence donne vie à des solutions clés en main, qui suscitent l'intérêt sur les plateformes les plus pertinentes.

