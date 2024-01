MONTRÉAL, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le Groupe DRAKKAR, par le biais de Denis Deschamps (Président et chef de la direction) et Michel Blaquière (Président et chef de l'exploitation), annonce officiellement la nomination de Benoit Hudon comme nouveau Président et chef de la direction du Groupe. Benoit entrera en fonction le 18 janvier 2024.

Cette nomination s'inscrit dans le processus de planification stratégique et du plan de croissance des deux co-fondateurs. La mission principale de Benoit visera à définir et concrétiser les axes de développement et de profitabilité de l'organisation, en forte proximité et collaboration avec les diverses sociétés sous sa gouverne. Denis Deschamps et Michel Blaquière demeureront membres actifs du Conseil d'administration et les principaux actionnaires de l'entreprise, tout en favorisant et soutenant une transition du nouveau rôle de Benoit.

Fort d'un bagage de près de 25 ans dans des postes clés de gestion au sein d'industries à forte valeur ajoutée, incluant des expériences professionnelles chez Bombardier, Safran, Honeywell, AKKA Technologies avant de se joindre à DRAKKAR il y a déjà 10 ans, Benoit mettra à contribution sa feuille de route et ses compétences afin de poursuivre le développement et le rayonnement de DRAKKAR au Canada, aux États-Unis et en Europe. Tout au long de son parcours, Benoit a été plongé dans divers rôles de premier plan incluant la gestion globale, le leadership exécutif, le démarrage d'entreprises, la réorganisation et restructuration d'unités d'affaires, la gestion de croissance et la création de partenariats d'affaires.

« Dès son arrivée dans notre écosystème en 2013, Benoit a rapidement su se tailler une place de choix parmi notre équipe exécutive, notamment pour l'ensemble de nos activités aéronautiques et nos partenariats avec des sociétés européennes. Sa progression et son évolution dans notre organisation a donné lieu à des résultats tangibles ayant une incidence significative sur la performance opérationnelle et financière de notre modèle d'affaires. Je me réjouis de passer le flambeau à Benoit, un allié qui combine son sens des affaires, ses valeurs entrepreneuriales et son désir de réussite collective », indique Denis Deschamps, co-fondateur, président et chef de la direction de DRAKKAR.

« La contribution de Benoit à l'organisation DRAKKAR est indéniable depuis ses premiers jours parmi nous. Grâce à sa vision, son leadership, sa capacité à bâtir des équipes fortes et sa compréhension accrue de notre modèle d'affaires basé sur des opportunités convergentes, il a amené à un autre niveau les sociétés qu'il a dirigées. Nous aurons donc la fierté de le voir continuer ce que nous avons bâti au cours des trois (3) dernières décennies, en adéquation avec nos objectifs d'affaires, et surtout, nos valeurs », ajoute Michel Blaquière, co-fondateur, président et chef de l'exploitation de DRAKKAR.

« Je me sens extrêmement privilégié de la confiance que m'accordent Denis et Michel pour cette opportunité au sein d'une entreprise en laquelle je crois grandement et où j'ai réellement le désir de m'investir pour le bien de toute notre communauté : employés, partenaires et clients. DRAKKAR demeure une grande entreprise ayant un fort potentiel de rayonnement et de croissance sur le marché, par notre culture partenariale bien établie, nos lignes de services, nos diverses sociétés affiliées complémentaires et la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients actuels et futurs. J'aurai donc le plaisir de poursuivre une belle aventure, entouré de collaborateurs hors pair », conclut Benoit Hudon, nouveau Président et chef de la direction de DRAKKAR à compter du 18 janvier 2024.

À propos de DRAKKAR

DRAKKAR, chef de file mondial spécialisé en impartition manufacturière, logistique et numérique depuis plus de 30 ans, compte 2500 employés dans ses bureaux du Québec et de l'Amérique du Nord. Co-fondée par les entrepreneurs MM. Denis Deschamps et Michel Blaquière, DRAKKAR est une entreprise québécoise regroupant quelque 15 sociétés affiliées, qui a su développer son modèle d'affaires autour d'écosystèmes convergents au soutien d'industries de pointe et de leurs clients dans le secteur manufacturier de l'aérospatiale et du transport terrestre, le secteur de la logistique en tant que 3PL et le secteur digital dans la transformation numérique. Figurant au classement des 300 plus grandes PME du Québec de Les Affaires, DRAKKAR est fondamentalement ancrée dans son territoire et la société québécoise.

