MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe Dissan, chef de file dans la distribution de produits et d'équipement d'hygiène sanitaire au Canada, est fier d'annoncer l'acquisition de V-TO, une entreprise familiale bien implantée à Saint-Hyacinthe (QC) depuis 1953. V-TO se distingue par son expertise en fabrication de produits d'entretien et par son rôle majeur dans la distribution de solutions d'hygiène professionnelle. L'entreprise exploite un site de production moderne combinant performance manufacturière et efficacité logistique, et dessert une clientèle institutionnelle, commerciale et industrielle à l'échelle provinciale. Derrière tout cela, la véritable force de V-TO est son capital humain: une équipe compétente et engagée, garante de la confiance des clients et du succès de l'entreprise depuis plusieurs décennies.

V-TO, spécialisée dans la fabrication de produits sanitaires et d’entretien (Groupe CNW/Dissan Group)

Cette acquisition illustre la vision du Groupe Dissan de bâtir un réseau solide, fondé sur des partenariats durables avec des entreprises qui partagent ses valeurs d'excellence et d'intégrité. V-TO est une entreprise bien implantée depuis plus de 70 ans, rigoureusement gérée, respectée dans son marché et porteuse d'un réel potentiel de croissance.

Le choix de V-TO repose à la fois sur sa position géographique stratégique, la qualité de ses infrastructures, ainsi que son portefeuille de clients institutionnels de premier plan. Cette clientèle, composée notamment d'organisations actives dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services publics, reflète le sérieux et le positionnement solide de V-TO dans des secteurs où la fiabilité et l'excellence opérationnelle sont essentielles.

« Ces éléments nous placent en excellente position pour accélérer notre développement dans un territoire à fort potentiel. » a souligné Alex Trudel, Président et Chef de la Direction du Groupe Dissan.

« Cette acquisition, parfaitement alignée sur notre stratégie de croissance ciblée, renforce notre présence nationale et consolide notre position de chef de file au Canada. Avec son expertise et sa réputation bien établies, V-TO vient enrichir notre organisation grâce à des forces complémentaires, porteuses de valeur à long terme. » poursuit-il.

Pour Vincent Chevalier, Propriétaire et Directeur général de troisième génération chez V-TO, il était essentiel de transmettre l'entreprise à un partenaire partageant les mêmes valeurs et une vision compatible.

« Après plusieurs décennies à bâtir l'entreprise familiale avec passion, je suis fier de voir l'organisation poursuivre son évolution au sein d'un groupe canadien bien établi. La transmettre à des entrepreneurs d'ici, qui comprennent notre réalité et partagent nos valeurs, est rassurant. J'ai la conviction que cette transition ouvre un nouveau chapitre prometteur pour nos employés, nos clients et nos partenaires », a déclaré Vincent Chevalier.

Afin d'assurer une continuité et de rassurer employés, clients et fournisseurs, M. Chevalier rejoint également l'actionnariat du Groupe Dissan. Il demeurera ainsi un partenaire actif, présent pour soutenir les équipes et préserver les valeurs qui ont fait la réputation de V-TO.

Cette acquisition s'inscrit dans une série d'initiatives stratégiques portées par une vision ambitieuse : bâtir un réseau national solide, à la hauteur des plus hauts standards de l'industrie. En 2024, trois autres acquisitions majeures sont venues consolider cette dynamique. Le Groupe Dissan poursuit sa croissance, multiplie les succès commerciaux sur ses marchés cibles, continue de recruter de nouveaux membres distributeurs tout en explorant activement de nouvelles opportunités pour étendre sa présence et sa portée.

À propos de V-TO :

V‑TO inc. est une entreprise familiale québécoise fondée en 1953 et implantée à Saint‑Hyacinthe depuis plus de six décennies. Elle se spécialise dans la fabrication de produits d'entretien ainsi que dans la distribution d'équipements et accessoires de nettoyage pour les secteurs institutionnel, industriel et commercial. Depuis les années 1970, V‑TO a développé un solide réseau de distribution à travers le Québec, devenant un acteur reconnu dans son domaine. Pour en savoir plus sur V-TO, visitez leur site Web à l'adresse www.vto.qc.ca

À propos du Groupe Dissan :

Créé en 1991, le Groupe Dissan représente le plus grand groupe de marketing de l'industrie de l'hygiène professionnel au Canada. Le Groupe Dissan compte plus de 60 points de vente dans tout le pays. Les membres du groupe sont des professionnels qui distribuent principalement des produits de nettoyage, des produits de commodité, de l'équipement de nettoyage commercial spécialisé et d'autres solutions d'hygiène professionnelle aux marchés commerciaux, institutionnels et industriel. Pour en savoir plus sur le Groupe Dissan, visitez leur site Web à l'adresse www.dissan.com

