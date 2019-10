Le groupe dentaire MCA s'associe à une dentiste de Laval

OTTAWA, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Le groupe dentaire McCullough Craig Associates (MCA), une organisation de services dentaires établie à Ottawa, est heureux d'annoncer son partenariat avec la Dre Caroline Tabi du Centre Dentaire Smiile (Smiile), une clinique de pointe située à Laval regroupant un grand nombre de professionnels dentaires.

« La Dre Tabi est une dentiste à l'esprit d'entreprise, exactement le type de partenaire que nous recherchions », a déclaré Ken Craig, chef de la direction de MCA. « La façon dont elle a développé sa pratique en seulement 5 ans est très impressionnante ».

Smiile a été fondée en 2013 par la Dre Caroline Tabi, où elle a développé et mis en œuvre un modèle d'entreprise unique axé sur la qualité des soins et l'expérience client. En seulement 5 ans, Caroline a fait l'acquisition de 11 cabinets en offrant aux dentistes un endroit recherché pour établir leur pratique et attirer de nouveaux patients, le tout par l'entremise d'un centre de soins ultramoderne. Smiile, située dans le Centropolis de Laval, au Québec, comprend maintenant 14 cliniques opératoires. Aujourd'hui, Smiile fournit des soins à plus de 10 000 patients chaque année, ce qui en fait l'une des pratiques les plus importantes de la province. En raison de la taille de son équipe, des patients de tous âges et de tous besoins peuvent être vus à même la clinique.

« J'ai toujours rêvé d'avoir un grand cabinet dentaire où je pourrais aider tous les types de patients. L'opportunité de travailler en partenariat avec MCA m'aide à atteindre cet objectif », affirme la Dre Caroline Tabi, propriétaire du Centre dentaire Smiile.

Alors que MCA cherche à élargir sa présence à travers le Canada, le partenariat avec la clinique de Laval soutient ses objectifs d'expansion sur le marché québécois. L'équipe de direction de MCA cherche toujours à s'associer à de jeunes dentistes ambitieux, ce qui assurera la réussite de la prochaine génération de professionnels en dentisterie.

« L'accent qu'elle met sur l'excellence dentaire et les soins aux patients correspond aux attentes que j'ai pour tous nos partenaires dentaires. Il est toujours excitant de former un partenariat avec des dentistes qui partagent le même intérêt que nous envers les patients », a déclaré Mark McCullough, dentiste en chef chez MCA.

À propos de MCA

MCA est une organisation de services dentaires qui collabore avec des dentistes du Canada entier pour créer des pratiques florissantes. Qu'ils cherchent à se concentrer sur les soins des patients, à élargir leur base de pratique ou à faire la transition vers la retraite, MCA travaille avec ses dentistes partenaires pour trouver des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins. Forts de ses antécédents fructueux en matière de gestion opérationnelle, de planification de la transition et de développement des affaires, associés à un solide soutien financier, le groupe dentaire MCA constitue un partenaire de choix avec qui s'associer. MCA soutient non seulement la croissance des cliniques, mais contribue également à élargir votre réseau professionnel au sein de la communauté nationale de partenaires qui s'efforcent de toujours améliorer la dentisterie. MCA est basé à Ottawa, la capitale nationale. Pour plus de renseignements sur MCA, veuillez consultez le site www.mcadental.com.

À propos du Centre dentaire Smiile

Le Centre dentaire Smiile fournit des soins dentaires de pointe dans un environnement moderne, calme et convivial. L'équipe est fière de sa douce approche et de la haute qualité des soins fournis à chaque patient entrant dans la clinique. Le Centre propose des services dentaires généraux et esthétiques : examens et détartrages, restaurations, facettes, couronnes, ponts, traitements de canal, extractions (y compris les dents de sagesse), soin des gencives au laser et greffes, blanchiment des dents au laser, prothèses partielles, dentisterie pour enfants et Invisalign. L'approche de la clinique consiste à toujours considérer la santé dentaire comme faisant partie de la santé globale des patients. Pour plus de renseignements sur le Centre dentaire Smiile, veuillez consulter https://www.smiile.ca.

