Le groupe dentaire MCA annonce un partenariat avec Persistence Capital Partners

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Le groupe dentaire MCA Limitée (« MCA »), un organisme de services dentaires dont le siège social est situé à Ottawa, est heureux d'annoncer son partenariat avec Persistence Capital Partners (« PCP »), une société de financement privé de pointe qui investit exclusivement dans des projets canadiens en forte croissance dans le secteur de la santé. Bien qu'un premier partenariat ait été établi au début de l'année 2018, cette annonce s'accompagne d'un nouveau cycle d'investissement.

« Notre partenariat avec PCP était un choix facile pour nous, sachant que la société a une longue historique de soutenir et faire progresser les sociétés de soins de santé canadiennes, elle faisait un partenaire idéal », a déclaré Ken Craig, président-directeur général de MCA. « Cet investissement nous permettra non seulement de recruter les meilleurs talents au sein de notre équipe, mais d'accélérer également nos investissements dans d'autres cabinets à travers le pays. »

Fondée en 2017 par M. Craig et le Dr Mark McCullough, dentiste en chef, la MCA travaille en partenariat avec des dentistes du Canada en leur fournissant des services et le capital nécessaires pour continuer d'accroître la croissance de leurs cabinets. MCA soutient ses partenaires dentaires dans tous les aspects de la gestion de leur cabinet, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs objectifs commerciaux et dentaires.

MCA se concentre sur la création d'un réseau de dentistes soucieux de leur croissance et intéressés par un partenariat qui permettra à leurs cabinets de prospérer. Grâce à une gamme complète de services de gestion du cabinet, le fardeau des tâches administratives quotidiennes est allégé, ce qui permet aux associés de se concentrer sur les soins donnés aux patients, le développement commercial ou la transition à la retraite.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec MCA, un investissement qui illustre notre stratégie visant à créer et à développer les principales entreprises de soins de santé au Canada », a ajouté John Trang, associé chez PCP. « Nous continuons de faire ce qui a contribué au succès de PCP : travailler en partenariat avec une équipe de direction reconnue, dans un marché stable et en pleine croissance, avec de fortes tendances de consolidation. Nous sommes fiers que MCA soit un investissement de référence dans notre troisième fonds d'investissement. »

À propos du groupe dentaire MCA Limitée

Le MCA est un organisme de services dentaires qui collabore avec des dentistes provenant dans l'ensemble du Canada pour mettre en place des cabinets qui prospèrent. Qu'un dentiste cherche à se concentrer sur les soins aux patients, à développer son cabinet ou à faciliter sa retraite, MCA travaille avec chaque partenaire pour trouver une solution adaptée à ses besoins. Forts de leurs succès en matière de gestion opérationnelle, de planification de la transition et de développement des affaires, ainsi que de leur solide soutien financier, ils sont un partenaire solide avec lequel travailler. MCA soutient non seulement la croissance des cliniques, mais contribue également à élargir votre réseau professionnel au sein de la communauté nationale de partenaires qui s'efforcent d'améliorer la dentisterie. MCA est basée à Ottawa, la capitale nationale. Pour plus d'informations au sujet de MCA, veuillez consulter le site www.mcadental.com.

À propos de Persistence Capital Partners

Persistence Capital Partners est le plus important gestionnaire de fonds de capital d'investissement privé au Canada qui se concentre exclusivement sur les occasions à forte croissance dans le domaine de la santé. Grâce à son expertise approfondie de l'industrie des soins de santé, PCP vise à créer une importante appréciation de capital à long terme pour ses investisseurs en identifiant et en développant des possibilités d'investissement intéressantes sur le marché canadien de la santé. PCP à des bureaux à Montréal (Québec) et à Toronto (Ontario). Pour plus d'informations au sujet de Persistence Capital Partners, veuillez consulter le site www.persistencecapital.com

Renseignements: Mila Olumogba, vice-présidente marketing, E : molumogba@mcadental.com

