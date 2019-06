Le groupe Délimax-Montpak annonce l'acquisition de Viandes Forget

LAVAL, QC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Chef de file de son industrie et plus important producteur-transformateur de veau et d'agneau en Amérique du Nord, Délimax-Montpak confirme l'acquisition de l'entreprise Viandes Forget, établie à Terrebonne. Cette transaction s'inscrit dans la vision de développement de l'entreprise en lui permettant d'atteindre une capacité de transformation accrue et d'intégrer un nouveau marché, celui du bœuf local.

Fondée par la famille Forget il y a près de 50 ans, Viandes Forget est un important abattoir multi-espèces fédéral où travaillent quelque 70 employés. Cette acquisition permet ainsi au groupe Délimax-Montpak de maintenir sa position de leader pour l'agneau local dans l'est du Canada. De plus, l'abattoir étant également actif dans la transformation de bœuf, cela permettra au groupe de se lancer dans la transformation et la commercialisation de bœuf local.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Viandes Forget au sein de notre groupe car c'est également une entreprise familiale qui possède une longue feuille de route. Nous sommes confiants que cette transaction nous permettra de développer pour nos clients notre offre de produits et de bien servir le marché des viandes de niche en Amérique du Nord », a commenté M. Alex Fontaine, président de Montpak.

« Je suis convaincu que l'expertise et le savoir-faire combiné de nos deux entreprises contribueront à l'essor du secteur agroalimentaire québécois », a déclaré M. André Forget, qui se joint à l'équipe de direction de Délimax-Montpak.

C'est plus de 60 ans d'expérience en transformation et commercialisation et 30 années d'expertise en élevage que le groupe Délimax-Montpak, avec sa filiale américaine Catelli Brothers, offrent à leurs clients. Dirigée par les frères Alexandre, Donald et Fabien Fontaine, l'entreprise possède 105 fermes corporatives et près de 270 fermes associées. À la suite de cette acquisition, le secteur de la transformation comptera plus de 850 employés dans ses cinq usines du Canada et des États-Unis. Elle compte parmi sa clientèle les plus importantes entreprises de distribution et de vente de produits alimentaires en Amérique du Nord.

SOURCE Délimax-Montpak

