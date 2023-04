Cette distinction témoigne de la croissance fulgurante et de la diversification de l'entreprise sur le marché nord-américain.

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le groupe de transport ENERGY figure sur la liste du Financial Times des entreprises américaines à la croissance la plus rapide en 2023. Ce prix prestigieux vient d'être décerné par le Financial Times et Statista Inc, le portail de statistiques et fournisseur de classements sectoriels le plus important au monde. La liste des distinctions est consultable sur le site web du Financial Times.

ENERGY Transportation Group figure sur la liste du Financial Times des entreprises américaines à la croissance la plus rapide en 2023 (Groupe CNW/Le groupe de transport ENERGY)

« La croissance d'ENERGY est alimentée par l'incroyable talent de notre équipe et par notre approche de la logistique centrée sur le client », a déclaré Michael Cinquino, président du groupe de transport ENERGY. « Nous ne reculons jamais devant les missions de fret complexes qui assurent le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement de nos clients. »

Le Financial Times et Statista ont sélectionné le classement des entreprises américaines ayant la plus forte croissance en 2023. Ce classement dresse la liste des 500 premières entreprises des Amériques ayant enregistré la plus forte croissance annuelle composée de leur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021. Les informations ont été recueillies par le biais de recherches documentaires dans des sources officielles telles que des présentations des bilans accessibles au public, des sites web de relations avec les investisseurs ou des rapports annuels. Plus de 7 000 entreprises publiques ont ainsi été analysées dans 20 pays.

À propos du groupe de transport ENERGY

Fondé en 2007, le groupe de transport ENERGY est un fournisseur de services logistiques et d'entreposage à base d'actifs qui offre des services de logistique et d'entreposage sur le marché nord-américain. ENERGY a son siège social à Montréal et une succursale à Toronto, Chicago et Chattanooga. ENERGY est fière d'offrir des solutions personnalisées, novatrices et avantageuses pour tous afin de relever les défis les plus complexes en matière d'expédition et de logistique.

