Le prix vise à rendre hommage aux organisations qui démontrent un engagement soutenu à créer des opportunités pour les communautés autochtones à travers l'action, le partenariat et le partage de valeurs communes.

« Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'une reconnaissance, mais de la célébration d'un partenariat », a déclaré Andre Palaguine, PDG du Groupe de traduction des NATIONS. « La CSPAAT a démontré que la réconciliation n'est pas seulement un sujet de discussion, mais une réalité à vivre, à démontrer et à pérenniser par des actions concrètes. »

Grâce à son partenariat avec NATIONS et LMP, la CSPAAT a contribué à élargir les perspectives économiques dans plus de 42 communautés autochtones à travers le Canada. Ensemble, ces organisations ont soutenu la création d'emplois, les stages et les bourses d'études, contribuant ainsi à jeter les bases d'une croissance durable à long terme.

« Ce n'est pas seulement une question d'affaires », a ajouté Palaguine. « C'est toute une transformation. C'est la réconciliation en action. »

NATIONS a souligné que la force de ce partenariat réside dans son caractère collaboratif, fondé non pas sur des relations transactionnelles, mais sur la confiance, la cohérence et une mission commune. Les équipes des deux organisations ont collaboré étroitement en coulisses pour garantir l'excellence opérationnelle tout en poursuivant des objectifs d'impact social plus larges.

« La CSPAAT a démontré ce qu'est un véritable leadership, par ses décisions, son engagement et ses résultats mesurables », a déclaré Palaguine. « Elle a créé un environnement où les opportunités ne sont pas seulement discutées, mais concrètement mises en œuvre. »

NATIONS et LMP s'engagent à soutenir la CSPAAT en tant que partenaire de confiance, en proposant des pratiques exemplaires, des solutions linguistiques innovantes et des améliorations continues afin de renforcer davantage leur impact.

Le Prix de la Réconciliation économique avec les Autochtones reflète la mission du Groupe de traductions des NATIONS, qui consiste à concilier sa performance commerciale avec sa mission, à autonomiser les communautés autochtones tout en aidant ses clients à atteindre leurs objectifs.

À propos du Groupe de Traduction des NATIONS

NATIONS Translation Group est un fournisseur de services linguistiques de premier plan appartenant à des Autochtones, qui propose des solutions de traduction, d'interprétation et de localisation. Fort de son engagement en faveur de la réconciliation économique, NATIONS collabore avec des partenaires issus de divers secteurs afin de créer des opportunités concrètes pour les communautés autochtones, tout en fournissant des services linguistiques de haute qualité.

SOURCE NATIONS Translation Group