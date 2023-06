Le principal entrepreneur canadien en CVC étend sa présence au Canada atlantique

ST. CATHARINES, Ontario, 28 juin 2023 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time » ou la « société »), le principal fournisseur de services à domicile au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Shines Energy Incorporated (« Shines »), une entreprise de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, stimulant sa croissance dans l'Est du Canada. Depuis 2013, Shines fournit des services de chauffage, de climatisation, d'alimentation électrique et de qualité de l'air aux propriétaires de la région de la Municipalité régionale d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les membres de la direction et les employés de l'entreprise se joindront à l'équipe de Right Time et continueront de servir leurs clients et leur communauté. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Shines est la 19e acquisition réalisée par Right Time dans le cadre de sa stratégie de croissance continue. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Shines au sein du groupe de sociétés Right Time », a déclaré Craig Goettler, chef de la direction. « Sandy Hines a fait un travail remarquable pour bâtir une entreprise très respectée dans la région d'Halifax, et Right Time continuera d'honorer la promesse de la marque Shines au cours des prochaines années. »

L'équipe de Shines a établi une forte présence au cours de la dernière décennie, comme en témoigne le prix Centurion décerné par Lennox pendant trois années consécutives, entre autres éloges et évaluations élogieuses. « Nous travaillons à bâtir une entreprise fondée sur un service à la clientèle de qualité depuis 2013 », a déclaré Sandy Hines. « Right Time était le choix idéal pour poursuivre cette tradition d'excellence et faire passer Shines au niveau supérieur pour nos clients et nos employés. »

Right Time cherche continuellement à ajouter de nouveaux emplacements offrant des services résidentiels de CVC et des services à domicile à son réseau existant au Canada. Les propriétaires intéressés sont invités à communiquer avec Curtis Budgell aux coordonnées ci-dessous ou à visiter le site Web pour obtenir de plus amples renseignements.

Right Time est détenue majoritairement par Gryphon Investors, une importante société de capital-investissement du marché intermédiaire.

À propos de Right Time

Right Time est le principal entrepreneur indépendant canadien en CVC axé sur le marché résidentiel. La société compte maintenant plus de 1400 employés répartis dans 25 emplacements en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Elle offre des programmes d'entretien préventif et des services de réparation et de remplacement de systèmes de CVC résidentiels. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.right-time.ca.

À propos de Gryphon Investors

Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une société de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises en partenariat avec la direction. Au 31 décembre 2022, la société détenait des actifs sous gestion de plus de 8,9 milliards de dollars. Gryphon vise à effectuer des placements en actions de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise varie entre 100 et 600 millions de dollars. Elle accorde la priorité aux occasions de placement qui lui permettent d'établir de solides partenariats avec des fondateurs, des propriétaires et des hauts dirigeants pour bâtir de grandes entreprises à l'aide de son capital, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

Personne-ressource :

Curtis Budgell, vice-président, Développement des affaires

Groupe de sociétés Right Time

[email protected]

204 296-8420

