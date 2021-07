La Société poursuit sa forte croissance au Canada

ST. CATHARINES, Ontario, 16 juillet 2021 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time » ou la « Société ») est heureux d'annoncer l'acquisition de Haven Home ClimateCare, qui porte désormais le nom de Haven Home. Fondée en 1996, Haven Home fournit des services résidentiels de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de qualité de l'air et d'eau chaude dans les régions de Belleville, de Kingston et de Brockville, en Ontario. Les membres de la direction et les employés de Haven Home se joindront à l'équipe de Right Time et tireront profit des capacités de gestion et de formation de la Société. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Haven Home est la huitième acquisition réalisée par Right Time. Grâce à cette dernière acquisition, la Société poursuit sa stratégie de croissance; elle étendant sa présence à l'échelle nationale au moyen d'acquisitions d'entrepreneurs en remplacement de systèmes CVC résidentiels qui visent à offrir des services de premier plan.

Voici la déclaration du chef de la direction de Right Time, Jeremy Hetherington : « Right Time est ravie d'accueillir Haven Home dans son équipe. Nous avons été impressionnés par l'entreprise que Marci McMullen et André Soucy ont bâtie et nous avons hâte de continuer à offrir l'excellent service à la clientèle représenté par la marque Haven Home. »

« Au cours des 25 dernières années, nous avons bâti une entreprise solide axée sur un excellent service à la clientèle, a déclaré la propriétaire de Haven Home, Marci McMullen. Établir un partenariat avec Right Time s'est naturellement imposé. La Société a une bonne expérience en matière d'intégration de solides entreprises locales à sa marque nationale et de service à la clientèle de première qualité.

À propos de Right Time

Right Time est le principal entrepreneur indépendant canadien en CVC axé sur le marché résidentiel. La Société compte maintenant plus de 600 employés répartis dans 15 emplacements en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle offre des programmes d'entretien préventif et des services de réparation et de remplacement de systèmes CVC résidentiels. Pour en savoir plus, visitez www.right-time.ca . Right Time est détenu majoritairement par Gryphon Investors, une importante société de capital-investissement du marché intermédiaire.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors ( www.gryphoninvestors.com ) est une société de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec une direction expérimentée. Depuis 1997, la société a géré plus de 5,0 milliards de dollars de placements en actions et de capital. Gryphon vise à effectuer des placements en actions de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise varie entre 100 et 600 millions de dollars. Elle accorde la priorité aux occasions de placement qui lui permettent d'établir de solides partenariats avec des propriétaires et des hauts dirigeants pour bâtir de grandes entreprises à l'aide de son capital, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

Personne-ressource :

Jason Pratt, chef des finances

Groupe de sociétés Right Time

[email protected]

519 505-2047

SOURCE Right Time Group of Companies