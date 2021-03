La Société poursuit sa forte croissance sur le marché canadien

ST. CATHARINES, Ontario, 10 mars 2021 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time » ou la « Société ») est heureux d'annoncer l'acquisition d'Atlas Service Company Inc. (« AtlasCare »). Fondée en 1932, AtlasCare fournit au marché ontarien des services résidentiels de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de purification d'air, de plomberie et d'eau chaude depuis sa succursale d'Oakville. Les membres de la direction et les employés d'AtlasCare se joindront à l'équipe de Right Time et bénéficieront de ses capacités de gestion et de formation. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Il s'agit de la cinquième acquisition réalisée par Right Time, et sa première depuis la conclusion de son partenariat avec Gryphon Investors de San Francisco en décembre 2020. Right Time continue de prendre de l'expansion dans ses marchés existants en offrant à sa clientèle un service de pointe. La Société a l'intention d'étendre sa présence à l'échelle nationale au moyen d'acquisitions ou de partenariats avec des entrepreneurs en remplacement de systèmes CVC résidentiels.

Voici la déclaration du chef de la direction de Right Time, Jeremy Hetherington : « Right Time est très heureuse d'accueillir AtlasCare dans son équipe. Nous avons longtemps été impressionnés par les activités que Roger Grochmal et son fils, Michael Grochmal, ont menées chez AtlasCare et nous sommes ravis de ce partenariat. Nous avons hâte de continuer à offrir l'excellent service à la clientèle de la société, qui s'est taillé une réputation d'intégrité et de fiabilité. »

« AtlasCare est riche d'une longue histoire et d'une solide culture, et lorsqu'il a été question de confier cet héritage à un acheteur, Right Time s'est naturellement imposée. L'expérience de la Société en matière d'intégration de solides entreprises locales à sa marque nationale la distingue en tant que consolidatrice principale du secteur canadien de la plomberie et des systèmes CVC résidentiels », a expliqué Roger Grochmal, chef de la direction d'AtlasCare, qui possède et exploite la marque depuis 1986.

À propos de Right Time

Right Time est le principal entrepreneur indépendant canadien en CVC axé sur le marché résidentiel. Aujourd'hui, la Société compte plus de 450 employés travaillant dans 12 emplacements en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Elle offre des programmes d'entretien préventif et des services de réparation et de remplacement de systèmes CVC résidentiels. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.right-time.ca/.

Gryphon Investors de San Francisco détient une participation majoritaire de Right Time.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une société de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec une direction expérimentée. Depuis 1997, la société a géré plus de 5,0 milliards de dollars de placements en actions et de capital. Gryphon vise à effectuer des placements en actions de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise varie d'environ 100 à 600 millions de dollars. Elle accorde la priorité aux occasions de placement qui lui permettent d'établir de solides partenariats avec des propriétaires et des hauts dirigeants pour bâtir de grandes entreprises à l'aide de son capital, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

Personne-ressource :

Jason Pratt, chef des finances

Groupe de sociétés Right Time

[email protected]

519 505-2047

SOURCE Gryphon Investors