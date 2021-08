La Société poursuit sa forte croissance au Canada

ST. CATHARINES, Ontario, 10 août 2021 /CNW/ - Le groupe de sociétés Right Time (« Right Time » ou la « Société ») est heureux d'annoncer l'acquisition d'Anchor Home Comfort. Fondée en 1986, Anchor Home Comfort fournit des services résidentiels de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de qualité de l'air et d'eau chaude à Ottawa, en Ontario, et dans les environs. Les membres de la direction et les employés d'Anchor Home Comfort se joindront à l'équipe de Right Time et tireront profit des capacités de gestion et de formation de la Société. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Anchor Home Comfort est la neuvième acquisition réalisée par Right Time, et la première menée par le nouveau chef de la direction de l'entreprise, Craig Goettler. M. Goettler compte 15 ans d'expérience dans le marché des services résidentiels de CVC. Il s'est joint à Right Time en 2014, où il occupe le poste de chef de l'exploitation depuis 2018. Il concentre maintenant ses efforts sur la mise en œuvre de la stratégie de croissance de l'entreprise, qui consiste à étendre sa présence à l'échelle nationale au sein des marchés nouveaux et établis en offrant un service de pointe à ses clients.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Anchor Home Comfort dans l'équipe de Right Time, a déclaré M. Goettler. Nous avons été impressionnés par les copropriétaires de l'entreprise Darren Parsons et Ken Turner. Anchor Home Comfort a bâti une marque solide jouissant d'une réputation de service de qualité supérieure, et nous sommes impatients de continuer à honorer la promesse de la marque Anchor Home Comfort. Merci à nos partenaires de Gryphon Investors pour leur appui et leurs encouragements exceptionnels au moment où nous poursuivons notre croissance phénoménale partout au Canada. »

« Au cours des 35 dernières années, nous avons bâti une entreprise solide axée sur un excellent service à la clientèle, a déclaré M. Parsons. Nous sommes ravis de poursuivre notre évolution en nous associant à Right Time. La Société possède une feuille de route remarquable en matière d'intégration de solides entreprises locales spécialisées en CVC à sa marque nationale, tout en maintenant un service à la clientèle exceptionnel. »

À propos de Right Time

Right Time est le principal entrepreneur indépendant canadien en CVC axé sur le marché résidentiel. La Société compte maintenant plus de 600 employés répartis dans 16 emplacements en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle offre des programmes d'entretien préventif et des services de réparation et de remplacement de systèmes de CVC résidentiels. Pour en savoir plus, visitez www.right-time.ca.

Right Time est détenu majoritairement par Gryphon Investors, une importante société de capital-investissement du marché intermédiaire.

À propos de Gryphon Investors

Établie à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une société de financement par capitaux propres de premier plan spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec une direction expérimentée. Depuis 1997, la société a géré plus de 5,0 milliards de dollars de placements en actions et de capital. Gryphon vise à effectuer des placements en actions de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise varie entre 100 et 600 millions de dollars. Elle accorde la priorité aux occasions de placement qui lui permettent d'établir de solides partenariats avec des propriétaires et des hauts dirigeants pour bâtir de grandes entreprises à l'aide de son capital, de ses ressources professionnelles spécialisées et de son expertise opérationnelle.

Personne-ressource :

Jason Pratt, chef des finances

Groupe de sociétés Right Time

[email protected]

519 505-2047

