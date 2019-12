Le groupe de clubs CAA ajoute le service de médecine virtuelle accessible en tout temps à son programme d'avantages sociaux

Morneau Shepell et Maple s'associent pour favoriser le mieux-être des employés

TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - En partenariat avec Maple, Morneau Shepell est fière d'annoncer que le groupe de clubs CAA a ajouté la médecine virtuelle à son régime de soins médicaux complémentaires déjà bien pourvu pour l'ensemble de ses employés à temps plein et à temps partiel. Grâce à ce service, offert par l'entremise d'un partenariat conjoint avec Maple et l'équipe du programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) de Morneau Shepell, les associés du groupe de clubs CAA pourront désormais entrer en contact en tout temps avec des médecins en l'espace de quelques minutes en accédant à une plateforme de soins virtuels avant-gardiste.

« Nous sommes fiers de continuer à promouvoir le mieux-être global des employés de CAA, annonce Neil King, président de SynerVie et vice-président exécutif de Morneau Shepell. En élargissant notre solution de mieux-être global par le biais de notre partenariat avec Maple, les employés de CAA peuvent obtenir une assistance lorsqu'ils en ont besoin sans devoir quitter le confort de leur foyer. Nous avons à cœur d'améliorer les vies des gens tout au long du continuum de soins - des séances de formation proactives et de la sensibilisation, jusqu'aux traitements et au retour au travail. »

« Nous avons investi dans cette nouvelle protection importante parce que nous croyons qu'elle représentera une véritable valeur ajoutée pour nos associés et leurs familles, explique Jay Woo, président et chef de la direction du groupe de clubs CAA. La volonté de contribuer à la qualité de vie de nos associés est directement liée à notre raison d'être, qui est de garantir la sécurité et la qualité des soins de nos membres, puisque nous considérons que nos associés sont des membres à part entière. »

La nouvelle protection viendra s'ajouter à un ensemble complet de solutions de mieux-être au travail avant-gardistes du groupe de clubs CAA, qui comprend des services de PAEF offerts par Morneau Shepell. Cette attention accrue accordée à la santé et aux bien-être des employés a aidé l'entreprise à se classer parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto depuis dix ans. Même s'il disposait déjà d'un programme d'avantages sociaux modernes, le groupe de clubs CAA a perçu cette nouvelle option comme étant un aspect essentiel à la santé et au mieux-être de ses employés.

« Pour le groupe de clubs CAA, la santé et le mieux-être de ses associés demeurent au premier plan, indique Mary Duncan, chef des Ressources humaines au groupe de clubs CAA. L'ajout d'un service de consultation médicale virtuelle accessible en tout temps procurera à nos associés un outil de plus à utiliser dans leur quête du mieux-être. Nous espérons que cet accès 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à des soins virtuels contribuera à réduire le niveau de stress et d'inquiétude que représente la planification d'une visite médicale, tout en permettant aux gens d'avoir ainsi plus de temps en famille. »

Il était également important de sélectionner un fournisseur de soins virtuels qui permettrait aux employés de communiquer directement avec un médecin en quelques minutes, pour obtenir des conseils, des diagnostics et des ordonnances, sans pour autant compromettre la continuité des soins. Il était également essentiel que les employés aient la capacité de gérer de façon proactive leur santé et leurs dossiers médicaux, ce que les dossiers médicaux virtuels complets de Maple sont en mesure d'offrir. Pour toutes ces raisons, le groupe de clubs CAA n'a pas hésité à faire appel à Maple.

« Plus que jamais, les employeurs veulent tout mettre en œuvre pour que leurs effectifs aient un rendement optimal. Le simple fait de procurer aux employés les outils leur permettant de gérer leur santé de façon proactive, selon leurs conditions, représente un élément majeur de cette optique, explique Christy Prada, vice-présidente, Développement des affaires chez Maple. Grâce à notre modèle médical, une communication directe avec un médecin peut être établie en tout temps, et c'est pour cette raison même - si un employé peut obtenir une réponse à sa demande en quelques minutes plutôt que de devoir passer des heures, voire des jours, à attendre - que nous savons que cette réalité influe directement sur la capacité d'une personne à donner le meilleur d'elle-même. »

Lancé en décembre dernier, le service de médecine virtuelle fait partie des nombreuses solutions novatrices en matière de santé et de productivité offertes par Maple et Morneau Shepell afin de répondre aux besoins des employés tout au long du continuum des soins de santé.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

À propos de Maple

Maple est une plateforme technologique qui permet d'aborder certains des problèmes les plus concrets en matière de soins de santé, en commençant par un accès opportun et pratique à une équipe de médecins et de fournisseurs de soins de santé. Grâce à cette solution, les patients peuvent en tout temps communiquer directement avec des médecins afin d'obtenir une consultation médicale en l'espace de quelques minutes à partir de leur téléphone intelligent ou d'un ordinateur, et Maple peut offrir des solutions technologiques sur mesure aux hôpitaux et aux cliniques qui cherchent à améliorer leur manière de fournir des soins. Apprenez-en plus en visitant getmaple.ca.

À propos du groupe de clubs CAA

Depuis plus de 100 ans, le CAA aide les Canadiens à assurer leur mobilité, leur sécurité et leur protection. Le groupe de clubs CAA, l'association automobile la plus importante au Canada, regroupant deux clubs, CAA South Central Ontario et CAA Manitoba, offre de l'assistance routière, des voyages, des services d'assurance et des économies à ses 2,3 millions de membres. Il comprend également CAA Insurance Company (un bien national et une société d'assurance générale), Assurance Voyage Orion et Echelon Assurance (un assureur spécialisé).

