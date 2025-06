MONTRÉAL, le 8 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe d'entreprises de la Première Nation Pasqua (PFNGC) est heureux d'annoncer qu'il a acquis la participation majoritaire dans tous les actifs corporels et incorporels de Terminal and Cable TC Inc., un fabricant canadien de solutions de faisceaux de câbles. Cette transaction a été officialisée par la création de Terminal & Cable GP Inc. afin d'assurer une transition sans faille des affaires et la poursuite des activités.

« Cette transaction va au-delà de la participation majoritaire dans Terminal & Cable GP Inc », a déclaré Chef Fabian Ironeagle de la Première Nation Pasqua. « C'est le reflet de notre force en tant que Première Nation et de notre détermination à créer des possibilités pour notre peuple et les générations suivantes. »

Avant l'acquisition, Terminal & Câble TC Inc., établie à Montréal, était une filiale détenue à 100% par Volex. Volex est une entreprise de fabrication diversifiée basée au Royaume-Uni. PFNGC a créé une nouvelle structure d'entreprise et a transféré Terminal & Cable TC Inc à cette nouvelle structure Terminal & Cable GP Inc. Volex conservera un rôle actif au sein de Terminal & Cable GP avec une participation de 49% dans l'entreprise.

« Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec PFNGC pour soutenir la croissance de Terminal & Cable GP », a déclaré Lord Rothschild, président exécutif de Volex Plc. « Il s'agit d'une occasion de renforcer les relations et la solide réputation de PFNGC sur les marchés nord-américains de l'aérospatiale et de la défense, en élargissant les capacités disponibles pour les clients de la région. »

Avec l'acquisition, Terminal & Cable GP Inc. devient une entreprise majoritairement autochtone, ouvrant la voie à une expansion immédiate des revenus dans les industries de la défense et de l'aérospatiale. Le président and directeur general du Groupe d'entreprises PFN, Richard Missens, a déclaré : « La nouvelle acquisition diversifiera les contributions de notre pays aux industries canadiennes de la défense et de l'aérospatiale. »

L'acquisition agrémente Pro Metal Industries, appartenant à PFNGC, un chef de file en fabrication de métaux sur mesure. PFNGC, par l'intermédiaire de Pro Metal Industries, entretient déjà de solides relations avec des entreprises de premier plan dans les domaines de la défense et de l'aérospatiale au Canada et aux États-Unis. Terminal and Cable GP Inc. bénéficiera de ces relations et cherchera à tirer parti des opportunités de croissance futures.

« PFNGC s'attend à ce que l'acquisition augmente la valeur et la compétitivité de Terminal & Cable de façon très réelle, matérielle et mesurable au sein de l'industrie », a déclaré Richard Missens.

PFNGC et Volex ont célébré l'annonce de l'acquisition sur le site de fabrication de Terminal & Cable de 12,192 m2 situé à Carignan, au Québec, le 6 juin 2025.

Le Groupe d'entreprises de la Première Nation Pasqua (PFNGC) est responsable du développement de nouvelles entreprises, de nouveaux partenariats et de nouvelles participations qui contribueront à la richesse et à la viabilité économique de la Nation. PFNGC s'attend à tirer des avantages matériels pour la Première Nation Pasqua (PFN) à la suite de cette acquisition.

Volex est un chef de file mondial de la fabrication intégrée pour les applications critiques et un fournisseur de produits énergétiques. Terminal and Cable TC Inc. a été fondée en 1968 en tant que fournisseur pour d'importants clients dans les domaines de la défense et de l'aérospatiale.

