MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC) est heureux d'annoncer l'appui obtenu du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui prendra la forme d'un soutien financier de plus d'un demi-million de dollars. Cet appui marque le démarrage officiel de la Phase II du projet porté par le GAPC qui vise à optimiser la gestion des plastiques tout au long de la chaîne de valeur du recyclage grâce à un meilleur alignement entre les centres de tri, les conditionneurs et les besoins des différents marchés finaux pour le plastique recyclé post-consommation. Le partenariat financier avec le MEI, rendu possible grâce à l'implication de Éco Entreprises Québec dans la gestion de l'aide financière, permettra le lancement des premiers projets pilotes de la Phase II en plus de soutenir la coordination de l'ensemble des activités prévues.

Lancé en 2020, le GAPC est le fruit du travail de concertation d'organisations souhaitant trouver des solutions concrètes pour améliorer la gestion des plastiques post consommation. Il unit cinq entreprises importantes des secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'emballage au Canada (Cascades, Danone Canada, Dyne-a-pak, Keurig Dr Pepper Canada et TC Transcontinental), l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) et Éco Entreprises Québec (ÉEQ).

La Phase I du projet a été conclue en septembre 2021 par la publication d'un Livre Blanc mettant de l'avant les principaux constats et recommandations effectués par le GAPC au terme de cette première étape. La Phase II, dont le développement a été amorcé à l'automne 2021, permettra le déploiement de plusieurs projets pilotes en centres de tri et chez des conditionneurs pour améliorer concrètement et rapidement la qualité des matières sortantes et le taux de recyclage de l'ensemble des emballages plastiques.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur cet appui important du MEI, qui nous permet de mettre en œuvre des actions concrètes sous forme de projets pilotes jusqu'au suivi des scénarios d'amélioration des procédés et processus. Tout comme le MEI, le GAPC mise sur l'innovation technologique comme moteur de changement et souhaite ainsi agir comme un catalyseur pour accélérer la mise en place d'une économie circulaire des plastiques », affirme le comité directeur du GAPC.

« Éco Entreprises Québec est fière de participer à la phase II du GAPC à titre de membre du Comité directeur et fiduciaire de l'aide financière pour ce projet qui offre des bases concrètes à la mise en œuvre de la modernisation de la collecte sélective au Québec », indique Maryse Vermette, PDG de ÉEQ.

« Notre gouvernement est fermement engagé dans la voie du développement durable, et notre appui au Groupe d'action plastiques circulaires le démontre une fois de plus. En optimisant la gestion des plastiques postconsommation, l'organisme contribue à mettre en place une économie circulaire qui permettra à nos entreprises d'adopter des procédés plus verts et plus efficaces », a mentionné la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours.

« Les importantes réformes de la consigne et de la collecte sélective que notre gouvernement a entamées ont conduit les acteurs de la chaîne de valeur de la filière des plastiques à collaborer pour proposer des solutions visant à maximiser l'utilisation des ressources tout en favorisant l'économie circulaire. Résultat : plus de matières déviées des sites d'enfouissement et réduction des gaz à effet de serre. Je félicite le Groupe d'action plastiques circulaires! Il a entrepris une démarche structurante qui nous aidera collectivement à atteindre notre cible, soit de faire du Québec une société sans gaspillage », a ajouté le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette.

L'objectif du GAPC pour la Phase II est de réaliser ou d'appuyer des projets qui permettront d'optimiser le recyclage de l'ensemble des emballages plastiques, dans une perspective de modernisation de la responsabilité élargie des producteurs. Plusieurs projets ciblant certaines résines prioritaires seront déployés à l'échelle industrielle en partenariat avec des acteurs de la chaîne de valeur. En outre, deux initiatives touchant les enjeux systémiques de la traçabilité et du processus d'obtention du grade alimentaire seront déployées parallèlement. Pour de plus amples détails sur le GAPC et la Phase II, visitez le gapc.ca.

À propos du Groupe d'action plastiques circulaires

Le GAPC a pour objectif de favoriser la mise en place d'une économie circulaire pour les plastiques postconsommation au Québec et au Canada. Le GAPC mise sur une meilleure adéquation entre les besoins en résines recyclées des marchés finaux et la chaîne de valeur du recyclage, grâce à l'identification et la mise en œuvre de solutions concrètes d'optimisation pouvant être déployées à court et moyen termes. Les membres du comité directeur du GAPC sont Cascades, Danone Canada, Dyne-a-pak, Keurig Dr Pepper Canada, TC Transcontinental et l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) et Éco Entreprises Québec (ÉEQ).

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. Cascades compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au bien-être des personnes, des collectivités et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille diversifié de produits laitiers et d'origine végétale comprend des marques telles qu'ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD SilkMD, So DeliciousMD, StokMD et plus encore.

Pour en savoir davantage sur Danone Canada, consulter le www.danone.ca, facebook.com/danonecanada; Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn (Danone).

À propos de Dyne-a-pak

Dyne-a-pak inc. est une division de Proampac LLC, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l'emballage, qui propose des solutions d'emballage souples et rigides créatives, un service client de premier ordre et des innovations primées sur un large marché mondial.

Particulièrement la division Dyne-a-pak est chef de file dans les emballages rigides utilisés pour la viande, la volaille, les poissons et les fruits et légumes.

Notre engagement environnemental se traduit par des efforts constants de réduction de l'impact écologique de nos produits, par l'utilisation de contenu recyclé dans tous nos produits en mousse de polystyrène, ainsi que par la mise en marché d'emballages en bio-polymère extrudé compostable. Dyne-a-pak engage aussi des ressources importantes dans l'avancement du recyclage en Amérique du Nord, en œuvrant au sein de groupes tels l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) et le Foam Recycling Coalition (FRC).

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, Keurig Dr Pepper Canada propose une large gamme de boissons chaudes et froides pour satisfaire chaque besoin, commercialisés sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, et offertes partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada offre également les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

L'engagement de Keurig Dr Pepper Canada en matière de développement durable s'exprime à travers ses divers programmes pour réduire l'empreinte environnementale de ses activités, s'approvisionner de manière responsable, favoriser la santé et le mieux-être des familles, et soutenir les communautés locales et mondiales.

Les principaux lieux d'activités canadiens de l'entreprise et l'équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada Inc. qui offre des solutions de services de boissons novateurs pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr/. Pour plus d'information sur nos efforts en matière de responsabilité d'entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

À propos de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est le principal porte-parole de l'industrie canadienne de la chimie et des plastiques. Représentant près de 150 entreprises et partenaires à travers le pays, les membres de l'ACIC constituent le troisième secteur manufacturier en importance et apportent une contribution combinée de 80 milliards de dollars à l'économie canadienne chaque année. Nos membres transforment les matières premières en blocs de construction nécessaires à la fabrication de quelque 70 000 produits dont nous dépendons tous les jours. Les membres de l'ACIC sont vérifiés par rapport à l'éthique et aux principes de la Gestion responsable, une ESG mondiale de la chimie reconnue par l'ONU. En outre, notre Division des plastiques se concentre sur la réalisation d'une économie circulaire et représente les intérêts de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les producteurs de résine, les transformateurs/convertisseurs, les fournisseurs d'équipements, les recycleurs et les propriétaires de marques.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

SOURCE Groupe d’action plastiques circulaires

Renseignements: Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]