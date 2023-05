TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe CWB, un organisme sans but lucratif financé par l'industrie qui gère des systèmes de certification par tierce partie au Canada, a annoncé qu'il deviendra un organisme de certification pour le personnel responsable des essais non destructifs (END) d'ici le début de 2024. L'organisme certifiera les personnes selon la norme canadienne CAN/CGSB-48.9712 Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END.

Le Groupe CWB croit en un solide programme de certification par une tierce partie afin d'assurer la sécurité du public et de reconnaître l'excellence des métiers spécialisés et du personnel d'inspection canadiens conformément aux normes de classe mondiale. L'organisme détient une grande expérience en matière de gestion de systèmes de certification par une tierce partie au Canada, y compris le programme national d'inspecteurs visuels en soudage selon la norme CSA W178.2. Le personnel du CWB participe activement à l'élaboration des meilleures pratiques dans les programmes de certification et au développement et à l'amélioration des normes de certification des END au Canada et dans le monde entier.

En tant qu'organisme à but non lucratif financé par l'industrie, le Groupe CWB a à cœur de s'assurer que les services offerts à ses clients dépassent leurs attentes. L'entreprise s'engage également à continuer d'investir dans tous les domaines afin de s'assurer qu'elle répond aux besoins changeants de ses clients tout en maintenant des coûts bas pour l'industrie.

Le Groupe CWB continuera de travailler en étroite collaboration avec le réseau existant d'organismes de formation en END et d'organismes de prestation d'examens afin de s'assurer que les besoins de tous les Canadiens et Canadiennes sont satisfaits.

« Le Groupe CWB est ravi d'assumer ce nouveau rôle et se réjouit à l'idée de continuer à soutenir l'industrie canadienne. Notre décision de devenir un organisme de certification pour le personnel END est le résultat d'un besoin exprimé par les professionnels de l'industrie, et nous sommes heureux de pouvoir y donner suite. Nous sommes et avons toujours été déterminés à aider l'industrie à se développer et à être compétitive aujourd'hui et dans le futur », a déclaré Craig Martin, vice-président de la certification.

À propos du Groupe CWB :

Le siège social du Groupe CWB est situé à Milton, en Ontario, et est soutenu par ses différentes divisions : Certification CWB, Éducation CWB, Enregistrement CWB, Consultation CWB, la Fondation du soudage CWB et l'Association CWB. Le Groupe CWB offre un service complet et intégré à l'industrie du soudage et de l'assemblage. Avec du personnel et des bureaux partout au pays, le Groupe CWB est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) et fonctionne sous son égide en tant qu'organisme de certification pour l'administration des normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) relatives au soudage.

SOURCE The Canadian Welding Bureau

Renseignements: MEDIA CONTACTS: CWB Group: Matt Aiton, [email protected], 1.800.844.6790 ext.253; Rhea Gill, [email protected], 1.800.844.6790 ext.273