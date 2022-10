Le Groupe Boisaco renforce son engagement envers le développement durable

SACRÉ-CŒUR, QC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Boisaco, intervenant forestier majeur de la Haute-Côte-Nord est pleinement conscient de son rôle socio-économique et environnemental. Celui-ci est fier d'annoncer qu'il a récemment entrepris une véritable démarche de renforcement de son engagement envers le développement durable. En 1988, la Commission Brundtland définissait cette notion comme étant « un développement qui permet de répondre aux besoins de la génération actuelle sans remettre en cause la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »

Soucieux de suivre une démarche rigoureuse reconnue internationalement, le Groupe Boisaco a décidé d'utiliser la Grille d'analyse de développement durable (GADD) qui a été développée par la Chaire en éco -conseil de l'UQAC. Il s'agit d'un outil de questionnement systémique selon six dimensions (sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de gouvernance) qui permet d'évaluer dans quelle mesure une politique, une stratégie, un programme ou un projet favorisent l'amélioration des conditions humaines.

Pour ce faire, un Comité de développement durable (CDD) regroupant la haute direction et les principaux gestionnaires associés aux diverses coopératives du Groupe Boisaco a été mis sur pied. Le CDD est accompagné par Gaston Déry, ing.f. M. Sc., C.M., C.Q, une référence en développement durable, avec la collaboration d'une sommité en ce domaine, le biologiste Jacques Prescott.

« Cette démarche respecte la vision des fondateurs de Boisaco qui est née de la volonté des gens du milieu de se prendre en main et d'exercer un rôle déterminant pour l'équilibre socio-économique et environnemental de la Haute-Côte-Nord. Elle impose une réflexion sérieuse et approfondie qui s'oriente vers un avenir axé sur une foresterie toujours plus durable. » (Steeve St Gelais, président)

« La première étape de cette démarche permettra de situer nos actions au cœur du développement durable et de proposer des pistes de bonification, dans une perspective d'amélioration continue. L'analyse servira à fixer des objectifs, à identifier des indicateurs, à éclairer la prise de décision et à trouver des compromis pour un avenir durable. » (André Gilbert, directeur général).

La stratégie de développement durable du Groupe Boisaco sera rendue publique à la fin de 2022. Elle viendra concrétiser la volonté de ses dirigeants, travailleuses et travailleurs à faire face aux défis planétaires actuels, par un aménagement forestier respectueux des multiples fonctions de la forêt.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable et de générer des retombées socio-économiques dans son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco et Valibois effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, œuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord œuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

