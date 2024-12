BAIE-COMEAU, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le Groupe BMI a acquis la propriété de l'ancienne papetière de Baie-Comeau, au Québec, un site de 2 800 acres qui sera transformé en Norderra, hub industriel multimodal--visant à favoriser le développement industriel régional et renforcer les chaînes d'approvisionnement des ressources naturelles du Canada.

Hub industriel multimodal, Norderra à Baie Comeau

En collaboration avec le Port de Baie-Comeau, ce projet transformateur créer un écosystème logistique intégré comprenant la porte d'entrée de l'Atlantique (Norderra), le Nord du Lac Supérieur (Hub de Red Rock, Ontario) et la région de Niagara / Hamilton, soit la région la plus populeuse du pays (Biovield - Niagara Ports, opéré par le Port de Hamilton Oshawa)

« Norderra jouera un rôle crucial dans le Corridor des minéraux critiques et stratégiques du Canada en reliant les régions riches en ressources de l'Ontario et du Québec à la Voie maritime Grands Lacs et du Saint-Laurent, ainsi qu'aux marchés mondiaux », a déclaré Paul Veldman, PDG du Groupe BMI. « En nous appuyant sur les investissements significatifs réalisés par les anciens propriétaires et la communauté de Baie-Comeau, nous créons une plateforme industrielle de premier plan qui associe une infrastructure robuste à une logistique multimodale efficiente. »

Le projet a reçu un fort soutien de la part des intervenants régionaux, y compris le Port de Baie-Comeau. Ensemble, BMI et le Port se sont engagés à créer un partenariat stratégique pour valoriser le plein potentiel du site.

« Notre partenariat sur le projet Norderra améliorera les capacités du port et renforcera la base industrielle de Baie-Comeau, positionnant ainsi la région comme un pôle clé dans le développement économique québécois et canadien », a déclaré Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.

BMI assume avec fierté sa responsabilité envers l'avenir de Baie-Comeau.

« La papetière est au cœur de la naissance de Baie-Comeau. Elle fera toujours partie de notre héritage et de nos gênes. Nous sommes maintenant à un point tournant et on doit penser à notre avenir. La pérennité des infrastructures passe par une revitalisation du site et une transition vers un promoteur dynamique et visionnaire. BMI Group voit grand pour Baie-Comeau et nous sommes enchantés de les accueillir sur notre territoire », s'est réjoui Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau.

Ce site industriel de premier ordre offre 784 000 pieds carrés d'espace intérieur et 82 acres de terrain extérieur à louer, pouvant être adaptés pour une croissance future. Établi sur une infrastructure existante avec une alimentation électrique robuste, une connectivité ferroviaire sur place et un accès portuaire efficace, Norderra offre des avantages convaincants pour diverses opérations industrielles et logistiques.

À propos du Groupe BMI :

Le Groupe BMI est un leader dans les développements à fort impact dans les secteurs industriel, commercial, résidentiel et hôtelier.

Notre portefeuille comprend des réalisations notables, notamment le parc d'entreprises multimodal Bioveld aux Ports de Niagara, l'attraction réussie de l'usine de séparateurs de batteries lithium-ion de 1,56 milliard de dollars d'Asahi Kasei à Port Colborne, en Ontario, et la transformation du site de l'usine de papier de Fort Frances en un développement riverain à l'échelle d'un district.

Grâce à un développement intégré à grande échelle, nous revalorisons les infrastructures et les biens immobiliers existants pour accélérer la croissance économique. Notre approche collaborative multisectorielle réunit les communautés, les Premières Nations, les gouvernements et les investisseurs pour créer de nouvelles opportunités.

À propos de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau (Port de Baie-Comeau)

Le Port de Baie-Comeau est un organisme indépendant à but non lucratif dont la mission est de développer le port à son plein potentiel pour en faire un levier de développement régional durable qui contribue à la prospérité et au rayonnement de la collectivité.

Le Port de Baie-Comeau est un acteur de premier plan dans le développement des capacités logistiques régionales, contribuant ainsi à accroître la résilience et l'efficience des chaînes d'approvisionnement québécoises et canadiennes.

