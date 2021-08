Le Groupe Bel Canada maximise sa production au Québec et investit 2,2 m$ à l'usine de la Fromagerie Bergeron de Lévis

LÉVIS, QC, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Bel Canada est fier d'annoncer un nouvel investissement de 2,2 M$ pour l'acquisition de nouveaux équipements de pointe qui permettront à son partenaire, la Fromagerie Bergeron, d'augmenter sa capacité de production des fromages La Vache qui rit® et de répondre à une demande croissante du marché canadien. Depuis 2018, le Groupe a décidé d'investir localement plus de 88 M$ pour maximiser la production de ses principales marques au Québec.

L'investissement du Groupe Bel Canada permettra de produire plus de 211 millions de portions La Vache qui rit® par année, ce qui représente une augmentation de 12 % de son volume de production. La Vache qui rit® est un produit de qualité qui offre de petites portions triangulaires uniques innovantes pour favoriser une alimentation saine et offrir une solution avantageuse au gaspillage. La mise en fonction des nouveaux équipements est prévue à la fin l'année en cours et poursuivra en 2022.

« Nous sommes fiers de contribuer à l'économie des régions au Québec. Ce fut tout naturel pour nous de faire le choix d'investir au Québec pour maximiser notre production locale plutôt que d'importer afin de répondre à la demande canadienne. La Vache qui rit® a connu une croissance de 400 % depuis 2007, c'est-à-dire que nous sommes passés à une production de 825 tonnes à 3500 tonnes de fromage canadiens », précise Cristine Laforest, directrice générale du Groupe Bel Canada.

« Nous collaborons depuis 15 ans avec le Groupe Bel Canada qui est une entreprise avec des valeurs très près des nôtres : la bienveillance, l'audace et l'engagement. Depuis, nous avons atteint le maximum de notre capacité de production de La Vache qui rit®. Avec l'arrivée de ces nouveaux équipements, nous pourrons augmenter notre rendement afin de répondre à la demande croissante, et ce, à travers le Canada », ajoute Roger Bergeron, président de la Fromagerie Bergeron.

Rappelons que le Groupe Bel a investi 85 M$ pour la construction d'une nouvelle usine à Sorel-Tracy qui lui permet de produire localement les produits Mini Babybel® depuis l'automne 2020 qui sont vendus au Canada. Plus de 300 Québécois travaillent tous les jours afin d'assurer la production des marques La Vache qui rit®, Boursin® ainsi que Mini Babybel®.

À propos de La Vache qui rit®

La Vache qui rit® a été créée en 1921, en France. La Vache qui rit est consommée dans plus de 120 pays à travers le monde, ce qui fait d'elle la quatrième marque de fromage fondu en importance au niveau international. Elle est sur le marché canadien depuis plus de 60 ans et la gamme est fabriquée avec fierté au Québec, à Saint-Nicolas, avec la collaboration de Fromagerie Bergeron depuis 2007. Grâce à sa texture crémeuse, La Vache qui rit® est idéale pour une collation, alliant une portion de rire et une portion nutrition. Pour en savoir davantage, visitez le www.lavachequirit.ca.

À propos de Fromagerie Bergeron

Entreprise familiale fondée par la troisième génération de maîtres fromagers, en activité depuis le 16 août 1989, la Fromagerie Bergeron de Saint-Antoine-de-Tilly emploie plus de 180 personnes. La production se fait 7 jours par semaine, 24 heures par jour, en transformant plus de 26 millions de litres de lait par année. Ces honneurs soulignent encore une fois toute la passion et la créativité des maîtres fromagers Bergeron.

À propos du Groupe Bel Canada

Groupe Bel Canada est une filiale du Groupe Bel, une entreprise familiale internationale pilotée par la cinquième génération, est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur du marché des collations saines avec une distribution dans près de 120 pays. Créée en 2005 pour dynamiser le développement des activités du groupe au Canada, la filiale emploie aujourd'hui 200 employés, dont 60 à son siège social situé à Montréal. Ses principales marques, Boursin® et La Vache qui rit® sont produites en sous-traitance au Canada avec des partenaires locaux actifs dans la transformation laitière. Babybel® est également produite à l'usine de Sorel-Tracy depuis 2020. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.bel-canada.ca.

SOURCE Groupe Bel Canada

Renseignements: Martine Robert, [email protected], 514-212-7812; Raphaële Bourgault, [email protected], 514-206-0364