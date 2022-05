MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Bel Canada est fier de souligner ses 10 ans de partenariat avec Agropur coopérative pour la production locale de Boursin®. Pendant cette même période, les Canadiens ont massivement adopté ces fromages certifiés Aliments du Québec. La production des fromages Boursin® est passée de 4,6 millions à plus de 15 millions d'unités en 2021, ce qui représente aujourd'hui l'utilisation de près de trente millions de litres de lait canadien annuellement.

Acquise par Bel en 2007, la marque Boursin® est consommée aujourd'hui par un ménage canadien sur quatre et s'est hissée en première position au Canada dans la catégorie des fromages de plateau selon AC Nielsen. En 2011, le Groupe Bel Canada a cessé son importation de France afin de produire la recette originale à Saint-Hyacinthe, où se trouve l'usine d'Agropur coopérative qui approvisionne depuis l'ensemble du territoire canadien.

« Nous avons à cœur de développer et de fabriquer nos produits localement. C'est encore plus vrai dans le contexte actuel afin de s'affranchir le plus possible des aléas logistiques reliés aux importations et, par le fait même, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Grâce à son expertise et sa grande collaboration, Agropur a su nous accompagner dans le développement de la marque Boursin®. Nous sommes fiers que certains de nos nouveaux produits aient été créés à l'usine de Saint-Hyacinthe et pourraient à terme être reproduits dans nos autres usines à l'extérieur du Canada », précise Cristine Laforest, directrice générale du Groupe Bel Canada.

Le Groupe Bel Canada a ajouté progressivement six nouvelles saveurs en plus du produit original à la saveur légendaire d'ail et fines herbes qui fut lancé en 1963. Boursin® Pomme & Érable a d'ailleurs été élu Produit de l'année Canada 2020 dans la catégorie fromage et Boursin® Figue & Balsamique a remporté le même prix en 2021.

Un partenariat local gagnant pour les Canadiens

Agropur coopérative, partenaire de Bel depuis plus de 60 ans, possède une grande connaissance des leviers de croissance de Boursin® et des autres marques du groupe. En 2011, grâce à une forte relation bien établie, Agropur a rapidement été identifiée comme partenaire de production pour Boursin®. Aujourd'hui, 60 000 fromages Boursin® sont produits quotidiennement à Saint-Hyacinthe, où près de 30 employés travaillent à desservir l'ensemble du territoire canadien.

« Agropur coopérative et le Groupe Bel Canada partagent les mêmes valeurs, vision et savoir-faire laitier. Un partenariat était donc tout à fait naturel et c'est avec fierté que nous en célébrons le 10e anniversaire. Avec le Groupe Bel Canada, nous avons investi près de 12 M$, en trois phases, à l'usine de Saint-Hyacinthe, pour répondre à la demande croissante des fromages Boursin. Aujourd'hui, plus de 90 % du volume de l'ensemble des produits Boursin® disponibles au Canada sont fabriqués chez Agropur avec du lait 100 % canadien », ajoute Émile Cordeau, chef de la direction chez Agropur coopérative.

Réduire son impact environnemental : une priorité pour Bel

Plusieurs projets sont mis en place pour diminuer l'empreinte écologique. Entre autres, des employés experts en performance industrielle travaillent à maximiser la production des usines et à minimiser leur impact sur l'environnement. À cet effet, le Groupe Bel Canada surveille les émissions de gaz à effet de serre de toutes ses usines actuellement basées au Québec, incluant les usines de ses partenaires comme Agropur.

En 2023, le Groupe Bel Canada vise à produire 80 % de ses marques au Canada. Qui plus est, d'ici 2035, Bel concrétisera une réduction de 25 % des GES dans ses installations et s'alignera sur la trajectoire du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de maintenir le réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius.

À propos de Boursin®

L'histoire de Boursin® débute dans un petit village de Normandie en 1957. François Boursin décide de se lancer en affaires et crée la fromagerie Boursin® sans se douter un instant que son nom allait devenir mondialement connu. Depuis bientôt 60 ans, la recette originale, préparée avec du fromage frais nature, demeure inchangée et, au fil des années, Boursin® continue à séduire les amateurs de fromage dans le monde entier. Aujourd'hui, la marque compte de nombreux produits, dont les sept saveurs de la gamme Boursin® Fromages produites au Canada par Agropur coopérative et distribuées par le Groupe Bel Canada. Site Internet : www.boursin.ca. @Boursin_Canada

À propos du Groupe Bel Canada

Bel Canada est une filiale du Groupe Bel, une entreprise familiale internationale pilotée par la cinquième génération et un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur du marché des collations saines avec une distribution dans près de 120 pays. Créée en 2005 pour dynamiser le développement des activités du groupe au Canada, la filiale emploie aujourd'hui 200 employés, dont 80 à son siège social situé à Montréal. Ses principales marques, Boursin®, La Vache qui rit® et Babybel® sont produites en sous-traitance au Canada avec des partenaires locaux actifs dans la transformation laitière. Site Internet : www.bel-canada.ca.

À propos d'Agropur coopérative

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2021. La Coopérative est une source de fierté pour ses 2908 membres et ses 7550 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. » Agropur compte 31 usines en Amérique du Nord. Elle est un important fournisseur de produits pour les secteurs industriels, du détail et des services alimentaires, en plus de proposer une impressionnante gamme de marques aux consommateurs. Site Internet : www.agropur.com.

SOURCE Groupe Bel Canada

Renseignements: Demandes médias : Martine Robert, [email protected], 514-212-7812