Ce partenariat fera progresser le travail sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

TORONTO et CHERRY HILL, NJ, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec le Center for Climate-Aligned Finance du RMI (le Centre) visant à contribuer à l'élaboration de solutions pratiques et mesurables qui peuvent aider à accélérer la transition vers une plateforme d'énergie et une économie plus durables. Le soutien de la TD au RMI, un organisme d'énergie propre à but non lucratif qui se consacre à l'élaboration de solutions axées sur le marché et favorisant un avenir durable à faibles émissions de carbone, est une étape importante du plan d'action sur les changements climatiques de la Banque.

Lancé par le RMI en juillet 2020, le Centre vise à permettre à des institutions financières, à des entreprises et à des experts de surmonter les obstacles pratiques à un alignement climatique. En étroite collaboration avec ses partenaires, le Centre travaille avec différents secteurs afin de concevoir des initiatives d'alignement climatique sectorielles pour les secteurs à fortes émissions de carbone, et contribue à l'élaboration de solutions, de pratiques et de cadres de travail à l'échelle mondiale. L'engagement de la TD contribuera à la croissance des activités du Centre en ce qui a trait au développement des ententes et des outils nécessaires pour que les décisions financières s'alignent sur la décarbonisation de la véritable économie. Cet engagement permettra aussi de faire progresser le travail du Centre d'expertise sur les enjeux ESG de la TD et du groupe Finance durable et Transitions d'entreprises.

« Nous reconnaissons le rôle essentiel que joue le secteur financier pour aider à favoriser le progrès vers une économie à faibles émissions de carbone au profit de notre clientèle et des collectivités que nous servons, affirme Andrea Barrack, chef mondial, Développement durable et Responsabilité sociale, pour le Groupe Banque TD. La gestion d'une transition réussie vers un secteur financier aligné sur le climat demande des efforts collectifs et une ambition centrée sur les résultats. Ainsi, nous sommes fiers de nous joindre au Center for Climate-Aligned Finance dans cet effort collectif visant à améliorer l'environnement pour permettre aux gens et aux économies de prospérer. »

« Pour décarboniser l'économie mondiale d'ici le milieu du siècle, il faudra que le secteur financier aligne ses objectifs climatiques sur ceux de ses clients des secteurs à forte intensité d'émissions de carbone, affirme Paul Bodnar, chef de la stratégie au RMI et président du Centre. Nous sommes ravis d'accueillir la TD comme partenaire stratégique pour ce travail et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler à ses côtés afin d'étendre la portée de ce travail aux clients de la TD au Canada et partout dans le monde. »

En novembre 2020, la TD a lancé son plan d'action mondial sur les changements climatiques, qui comprend une cible visant à atteindre des émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050, conformément aux principes de l'Accord de Paris. La Banque a aussi mis sur pied des équipes dont le mandat est de conseiller et d'appuyer les clients dans leurs efforts pour saisir les occasions que présente une économie à faibles émissions de carbone.

S'appuyant sur le leadership environnemental de longue date de la TD, l'annonce d'aujourd'hui, dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, notre plateforme d'entreprise citoyenne à l'échelle mondiale, vise à aider à créer un avenir plus inclusif et durable

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du Center for Climate-Aligned Finance

Le Center for Climate-Aligned Finance a été fondé par le RMI en juillet 2020 dans le but d'aider à façonner le rôle du secteur financier pour faciliter la transition vers une économie et une société durables et à zéro émission de carbone. S'appuyant sur les près de 40 ans d'expérience du RMI dans l'élaboration de solutions axées sur le marché visant à accélérer la transition énergétique, le Centre sert de « salle des machines » pour le secteur financier afin de créer des partenariats avec des entreprises clientes dans le but de trouver des solutions pratiques, par l'entremise de partenariats étroits avec le secteur, la société civile et les décideurs politiques, pour faciliter une transition vers des émissions nettes nulles au sein de l'économie mondiale d'ici le milieu du siècle.

À propos du RMI

Le RMI est un organisme indépendant à but non lucratif fondé en 1982 qui s'occupe de transformer les systèmes énergétiques mondiaux grâce à des solutions axées sur le marché afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et d'assurer à tous un avenir propre, prospère et sans émissions de carbone. Nous travaillons dans les régions les plus cruciales du monde et incitons des entreprises, des décideurs politiques, des collectivités et des ONG à cibler et à développer des interventions dans les systèmes énergétiques qui réduiront d'au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le RMI a des bureaux à Basalt et à Boulder, au Colorado; à New York; à Oakland, en Californie; à Washington, D.C.; et à Beijing.

