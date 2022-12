Les démarches de durabilité de la TD sont reconnues pour la neuvième année d'affilée

TORONTO, le 12 déc. 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) est fier d'être inscrit à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la neuvième année consécutive. Cet indice mesure le rendement en matière de développement durable de la tranche supérieure de 10 % des 2 500 plus grandes entreprises de l'indice S&P Global Broad Market en s'appuyant sur des critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme. Sur les 240 entreprises admissibles de son secteur à l'échelle mondiale, la TD fait partie des 25 entreprises sélectionnées. Et en date du 9 décembre 2022, elle est la seule banque nord-américaine à être inscrite à l'indice mondial.

« Partout où la TD exerce ses activités, nous nous employons à accomplir notre but, soit améliorer les choses pour les personnes que nous servons dans les collectivités où l'on vit et où l'on travaille, et les économies qui dépendent de nous, déclare Janice Farrell Jones, PVP et chef, Développement durable et Responsabilité sociale à la TD. Notre inscription à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la neuvième année d'affilée témoigne de notre démarche constante pour faire avancer les choses sur le plan des enjeux ESG et favoriser une croissance inclusive et durable. »

La TD a obtenu le meilleur résultat dans les catégories inclusion financière, communication d'informations environnementales, communication d'informations sociétales, gestion des relations avec la clientèle et gestion des risques et gestion de crise, entre autres.

Voici une partie des investissements et objectifs concrétisés par la TD en 2022 pour la croissance inclusive et durable :

Investissement de 10 millions de dollars dans le plus grand projet de conservation de terres privées de l'histoire du Canada , et création de l'unité Services-conseils en carbone à Valeurs Mobilières TD afin d'offrir aux clients des solutions complètes et novatrices pour le marché du carbone.

, et création de l'unité Services-conseils en carbone à Valeurs Mobilières TD afin d'offrir aux clients des solutions complètes et novatrices pour le marché du carbone. Établissement de cibles intermédiaires d'émissions financées du champ d'application 3 axées sur deux secteurs prioritaires : l'énergie et la production d'électricité.

Création du Programme de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires dans le cadre de l'engagement de la TD visant à verser 10 millions de dollars sur cinq ans au Black Opportunity Fund.

Annonce du nom des 15 lauréats d'une subvention dans le cadre du défi TD Prêts à agir 2021, une initiative annuelle nord-américaine relevant de La promesse TD Prêts à agir par laquelle la TD remet 10 millions de dollars en subventions à des organismes communautaires qui s'emploient à élaborer des solutions novatrices, équitables, évolutives et adaptées au monde en évolution. En 2021, le défi TD Prêts à agir était axé sur la recherche de solutions pour combler les pertes d'apprentissage des élèves de la maternelle à la fin du secondaire touchés de façon disproportionnée par la pandémie.

Autres marques de reconnaissance obtenues en 2022 par la TD pour son travail en faveur du développement durable :

La TD tient à remercier ses clients, ses collègues et les collectivités qu'elle sert, et à féliciter toutes les entreprises inscrites à l'indice mondial de durabilité Dow Jones.

Pour en savoir sur le développement durable et la responsabilité sociale à la TD, lisez le plan d'action sur les changements climatiques de la TD et le Rapport ESG 2021 de la TD, ou consultez la page https://actualites.td.com/ca/fr/article/td-environnementaux-sociaux-gouvernance.

Pour en savoir sur l'indice mondial de durabilité Dow Jones, cliquez ici.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phémius, [email protected]