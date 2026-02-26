Communiqué de presse sur les résultats • Trois mois clos le 31 janvier 2026

Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux actionnaires non audité du premier trimestre de 2026 de la Banque pour les trois mois clos le 31 janvier 2026, préparé selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessible sur notre site Web à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/. Le présent communiqué est daté du 25 février 2026. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Des renseignements additionnels concernant la Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque, à l'adresse http://www.td.com, de même que sur le site SEDAR+, à l'adresse http://www.sedarplus.ca, et sur le site de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers).

Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la section « Événements importants » et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » des sections « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE en regard du premier trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,34 $, par rapport à 1,55 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,44 $, par rapport à 2,02 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 4 043 millions de dollars, comparativement à 2 793 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 4 216 millions de dollars, comparativement à 3 623 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU PREMIER TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le premier trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de 34 millions de dollars (26 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action), comparativement à 61 millions de dollars (52 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au premier trimestre de l'exercice précédent.

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de First Horizon Corporation (FHN) de 44 millions de dollars (32 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 54 millions de dollars (41 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) au premier trimestre de l'exercice précédent.

Charges de restructuration de 200 millions de dollars (148 millions de dollars après impôt ou 9 cents par action).

Cotisation spéciale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de (44) millions de dollars ((33) millions de dollars après impôt ou (2) cents par action).

TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026. Le résultat net comme présenté a atteint 4,0 milliards de dollars, en hausse de 45 % par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net rajusté s'est établi à 4,2 milliards de dollars, en hausse de 16 %.

« La TD a généré d'excellents résultats pour le premier trimestre, affichant un résultat rajusté record et une forte croissance du rendement des capitaux propres rajusté d'un exercice à l'autre, ce qui reflète le dynamisme dans l'ensemble de nos entreprises tandis que nous travaillons à l'atteinte de nos objectifs présentés lors de la Journée des investisseurs. Nous avons généré une forte croissance des produits de négociation et des produits tirés des comptes à honoraires dans les activités axées sur les marchés, une croissance des volumes dans le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada et un accroissement des marges, a déclaré Raymond Chun, président et chef de la direction, Groupe Banque TD. Nos collègues renforcent les relations à l'échelle de la TD, ce qui nous aide à bâtir une banque plus simple et plus rapide, en faisant preuve de rigueur dans l'exécution. »

Le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada a généré des produits, un résultat net et des volumes de dépôts et de prêts records

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada s'est établi à un montant record de 2 044 millions de dollars, en hausse de 12 % par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'augmentation du résultat avant impôt et provisions1, 2, en hausse de 7 % d'un exercice à l'autre, et une baisse de la provision pour pertes sur créances. Des produits records de 5 421 millions de dollars ont été générés, en hausse de 5 % d'un exercice à l'autre, reflétant essentiellement l'augmentation des volumes de prêts et de dépôts.

Le sous-secteur des Services bancaires personnels au Canada a fait des progrès considérables en matière d'approfondissement des relations avec les clients, réalisant le nombre d'acquisitions trimestrielles de clients des cartes de crédit le plus élevé en plus d'une décennie, soutenu par un nombre record de préapprobations de clients existants et des taux records d'approfondissement des relations avec de nouveaux clients des cartes de crédit. Le sous-secteur a également offert des expériences plus simples et plus rapides aux clients et aux collègues, grâce à l'expansion à l'échelle nationale de son assistant virtuel pour succursales, un outil de gestion des connaissances alimenté par l'IA générative, et à l'expansion initiale d'une capacité d'IA agentive pour les activités de prêts garantis par des biens immobiliers afin d'accélérer la prise de décisions. Le sous‑secteur des Services bancaires commerciaux au Canada a lui aussi réalisé une solide croissance des volumes de prêt et de dépôts sans échéance pour le trimestre, soutenue par l'expansion continue de son réseau de distribution. Le sous‑secteur des Services bancaires aux petites entreprises a également connu une croissance constante des comptes chèques, soutenue par des offres attrayantes aux clients et un solide engagement de la première ligne.

Le secteur Services bancaires aux États-Unis a maintenu le dynamisme des activités et a réalisé des livrables essentiels

Le résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis3 a atteint 1 040 millions de dollars (747 millions de dollars américains), en hausse de 897 millions de dollars (642 millions de dollars américains) d'un exercice à l'autre. Sur une base rajustée, le résultat net a atteint 1 007 millions de dollars (723 millions de dollars américains), en hausse de 168 millions de dollars (129 millions de dollars américains) d'un exercice à l'autre, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et la hausse des charges de personnel.

Au cours du trimestre, le secteur Services bancaires aux États-Unis a continué sur sa lancée, soutenu par une croissance dans l'ensemble des portefeuilles de prêts de base4, y compris des ventes numériques records des cartes bancaires et une solide croissance d'un exercice à l'autre des actifs des clients au sein des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis. La conversion de la plateforme de services à la clientèle des cartes de crédit Nordstrom a été achevée, améliorant la portée des services de cartes de crédit aux États-Unis.

Le secteur Gestion de patrimoine et Assurance a généré un résultat et des actifs records qui reflètent de solides apports des deux sous‑secteurs d'exploitation

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance s'est établi à 757 millions de dollars, en hausse de 77 millions de dollars d'un exercice à l'autre, reflétant des actifs records, une forte progression des produits tirés des transactions et une croissance des primes d'assurance.

Le sous-secteur Gestion de patrimoine a dégagé un solide rendement pour le trimestre, grâce à une augmentation de 10 % d'un exercice à l'autre des transactions quotidiennes dans Placements directs TD, reflétant la solidité des plateformes exhaustives de négociation de la TD. Gestion de patrimoine TD a fusionné ses deux services discrétionnaires au sein des Services privés, Gestion de patrimoine pour simplifier les activités et se positionner pour une croissance évolutive. Au cours du trimestre, TD Assurance a continué de renforcer sa position de chef de file dans le marché de l'assurance directe en ligne5,6, ayant 80 % des clients qui utilisent des solutions numériques. TD Assurance a émis une autre obligation-catastrophe novatrice, la première sur le marché canadien à offrir une protection contre les pertes globales découlant de catastrophes de petite et moyenne envergure.

Le secteur Services bancaires de gros a généré des produits et un résultat net records

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 561 millions de dollars, en hausse de 262 millions de dollars d'un exercice à l'autre, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par l'augmentation de la provision pour pertes sur créances et la hausse des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net a atteint un record, s'établissant à 561 millions de dollars, en hausse de 221 millions de dollars d'un exercice à l'autre. Les produits pour le trimestre ont atteint un niveau record de 2 470 millions de dollars, en hausse de 24 % d'un exercice à l'autre, reflétant l'excellente exécution des sous-secteurs Marchés mondiaux et Services bancaires de financement de grandes entreprises et de placement.

Valeurs Mobilières TD a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie en tirant parti de sa plateforme intégrée pour approfondir ses relations avec la clientèle, contribuant à la diversification des produits des sous-secteurs Marchés mondiaux et Services bancaires de financement de grandes entreprises et de placement. Au cours du trimestre, Valeurs Mobilières TD a élargi ses services de courtage de premier ordre avec le lancement de sa première offre de produits synthétiques américains et européens. De plus, le secteur Services bancaires de gros a continué d'assurer une exécution rigoureuse, mettant l'accent sur une croissance modérée des dépenses et l'amélioration du rendement des capitaux propres.

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 14,5 %.

Conclusion

« Tandis que nos clients doivent s'adapter à une conjoncture de plus en plus complexe, nous investissons dans les talents, les technologies et de nouvelles capacités pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Nous déployons, à l'échelle de la TD, des applications d'IA afin d'améliorer notre façon de travailler et d'offrir à nos clients de nouvelles expériences intuitives et personnalisées. Notre force continue de reposer sur nos collègues; je tiens à les remercier pour leur dévouement envers nos clients et la Banque, a ajouté M. Chun. »



TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les





31 janvier 2026



31 octobre

2025



31 janvier

2025

Résultats d'exploitation

















Total des produits - comme présentés

16 585 $

15 494 $

14 049 $ Total des produits - rajustés1

16 629



16 028



15 030

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 039



982



1 212

Charges afférentes aux activités d'assurance (CAAA)

1 622



1 602



1 507

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

8 753



8 808



8 070

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

8 563



8 540



7 983

Résultat net - comme présenté

4 043



3 280



2 793

Résultat net - rajusté1

4 216



3 905



3 623

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)

















Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

958,5 $

953,0 $

965,3 $ Total de l'actif

2 099,3



2 094,6



2 093,6

Total des dépôts

1 245,1



1 267,1



1 290,5

Total des capitaux propres

125,6



127,8



119,0

Total des actifs pondérés en fonction des risques2

635,2



636,4



649,0

Ratios financiers

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté3

13,6 %

10,7 %

10,1 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

14,2



12,8



13,2

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO)1, 3

16,3



12,9



13,4

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

16,9



15,4



17,2

Ratio d'efficience - comme présenté3

52,8



56,8



57,4

Ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance1, 3, 4

57,1



59,2



59,0

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts et acceptations nets

0,43



0,41



0,50

Information sur les actions ordinaires - comme présentée (en dollars canadiens)

















Résultat par action



















De base

2,35 $

1,82 $

1,55 $

Dilué

2,34



1,82



1,55

Dividendes par action

1,08



1,05



1,05

Valeur comptable par action3

68,20



68,78



61,61

Cours de clôture (TSX)5

127,26



115,16



82,91

Actions en circulation (en millions)



















Nombre moyen - de base

1 680,3



1 698,2



1 749,9



Nombre moyen - dilué

1 684,7



1 701,5



1 750,7



Fin de période

1 671,2



1 689,5



1 751,7

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

212,7 $

194,6 $

145,2 $ Rendement en dividendes3

3,5 %

3,9 %

5,4 % Ratio de versement de dividendes3

45,9



57,6



67,8

Ratio cours/bénéfice3

10,3



10,0



17,5

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3

60,0



56,7



6,9

Information sur les actions ordinaires - rajustée (en dollars canadiens)1

















Résultat par action



















De base

2,45 $

2,19 $

2,02 $

Dilué

2,44



2,18



2,02

Ratio de versement de dividendes

44,0 %

47,9 %

51,9 % Ratio cours/bénéfice

14,5



13,8



10,6

Ratios des fonds propres2

















Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires

14,5 %

14,7 %

13,1 % Ratio de fonds propres de catégorie 1

16,3



16,4



14,7

Ratio du total des fonds propres

18,1



18,4



17,0

Ratio de levier

4,5



4,6



4,2

Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC)

31,1



31,8



29,5

Ratio de levier TLAC

8,6



8,9



8,5



1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter aux sections « Événements importants », « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Exigences de levier et Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque. 3 Pour des renseignements additionnels sur ces mesures, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque, qui est intégrée par renvoi. 4 Le ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts rajustées par le total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - premier trimestre de 2026 : 15 007 millions de dollars; quatrième trimestre de 2025 : 14 426 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 13 523 millions de dollars. 5 Cours de clôture à la Bourse de Toronto.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

Charges de restructuration

Au cours du premier trimestre de 2026, la Banque a continué de prendre certaines mesures afin de réduire les coûts et d'atteindre une plus grande efficience. Dans le cadre de ce programme, la Banque a engagé des charges de restructuration de 200 millions de dollars avant impôt au cours des trois mois clos le 31 janvier 2026. Ces charges étaient principalement liées aux indemnités de départ et à d'autres charges du personnel, aux initiatives d'optimisation des biens immobiliers, et à la dépréciation d'actifs et à d'autres mesures de rationalisation, y compris la liquidation de certaines activités. La Banque a dépassé sa prévision précédente selon laquelle ses charges de restructuration seraient d'environ 125 millions de dollars avant impôt pour le premier trimestre de 2026, en raison surtout de nouvelles possibilités d'optimisation de la main-d'œuvre.

Le programme de restructuration s'est conclu le 31 janvier 2026 avec des charges totales liées au programme de 886 millions de dollars avant impôt. La Banque s'attend à ce que le programme de restructuration permette de réaliser des économies totales d'environ 775 millions de dollars avant impôt par année, y compris des économies découlant d'une réduction d'environ 3 % de la main-d'œuvre7.

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE REDRESSEMENT DU PROGRAMME DE LCBA-BSA AUX ÉTATS-UNIS DE LA BANQUE ET DU PROGRAMME DE LCBA À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE

Comme il a été présenté précédemment, le 10 octobre 2024, la Banque a annoncé qu'à la suite d'une collaboration et d'une communication actives avec les autorités et les organismes de réglementation, elle est parvenue à une résolution (la « résolution globale ») des enquêtes sur son programme de LCBA-BSA aux États-Unis dont il a déjà été fait mention. La Banque et certaines de ses filiales américaines ont consenti à des ordonnances auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et elles ont conclu des ententes sur le plaidoyer avec la Money Laundering and Asset Recovery Section, Criminal Division du département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur fédéral du district du New Jersey. Les modalités des ordonnances de consentement et des ententes sur le plaidoyer peuvent être consultées sous le profil de la Banque sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

La Banque s'emploie à se conformer aux modalités des ordonnances sur consentement et des ententes de plaidoyer, notamment aux exigences relatives aux mesures correctives à apporter au programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque. De plus, la Banque travaille également à redresser les programmes de LCBA, de lutte contre le financement des activités terroristes et de sanctions à l'échelle de l'entreprise de la Banque (le « programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise »).

Pour plus de renseignements sur les risques associés aux activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs - Redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise » du rapport de gestion de 2025.

Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA aux États-Unis

La Banque demeure déterminée à redresser son programme de LCBA-BSA aux États-Unis afin de satisfaire aux exigences de la résolution globale. La Banque continue de mettre en œuvre des mesures correctives en matière de gestion (le terme « mesures correctives en matière de gestion » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires); il reste encore d'importants travaux et jalons à réaliser au cours des années civiles 2026 et 2027, notamment l'examen rétrospectif des processus à l'égard des activités douteuses conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC, que la direction prévoit terminer au cours de l'année civile 2027. La Banque s'attend toujours à des coûts liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis et à des investissements connexes en matière de gouvernance et de contrôle d'environ 500 millions de dollars américains avant impôt pour l'exercice 20268. Toutes les mesures correctives en matière de gestion seront assujetties à la démonstration de la durabilité et à la validation par le groupe d'audit interne de la Banque (ces activités étant actuellement prévues au cours des années civiles 2026 et 2027), à l'examen par le contrôleur désigné et, ultimement, à l'examen et à l'approbation des organismes de réglementation des banques aux États-Unis et du département de la Justice. À la suite des examens indépendants, des tests et de la validation, d'autres mesures correctives en matière de gestion pourraient être mises en œuvre après l'année civile 2027, ce qui pourrait dans ce cas prolonger le calendrier de redressement. En outre, à mesure que la Banque réalisera les examens rétrospectifs, elle pourrait être tenue d'élargir davantage l'étendue de l'examen, que ce soit en ce qui concerne les sujets abordés et/ou la période visée par l'examen. Le graphique suivant présente le plan de redressement et les progrès prévus de la Banque par année civile, à la lumière des travaux qu'elle a réalisés jusqu'à présent.

________________________________________ 7 Les attentes de la Banque à l'égard du programme de restructuration sont soumises à des incertitudes inhérentes et s'appuient sur les hypothèses de la Banque à l'égard de certains facteurs, notamment les taux historiques d'attrition naturelle, les possibilités de redéploiement des talents, les années de service, le calendrier d'exécution des mesures et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères. Se reporter à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque pour plus de renseignements sur les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les estimations de la Banque. 8 Le montant total prévu des investissements en matière de mesures correctives et de gouvernance et de contrôle est assujetti à des incertitudes et peut varier en fonction de l'étendue des travaux dans le cadre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui pourrait faire l'objet de modifications en raison de constatations supplémentaires effectuées au fil de l'avancement des travaux et de la capacité de la Banque de mener à bien le redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis conformément au plan financier du secteur Services bancaires aux États-Unis pour l'exercice 2026 et à moyen terme.

Le calendrier de redressement de la Banque est fondé sur les plans actuels de la Banque, ainsi que sur des hypothèses liées à la durée des activités de planification, y compris l'achèvement de l'analyse comparative externe et des examens rétrospectifs. La capacité de la Banque de respecter les étapes de redressement clés prévues suppose que la Banque sera en mesure de mettre en œuvre avec succès son plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, lequel est assujetti à des risques et incertitudes, y compris la capacité de la Banque de recruter des employés clés et de les maintenir en poste, la capacité de tiers de se conformer à leurs obligations contractuelles, l'élaboration et la mise en œuvre efficaces des solutions technologiques requises, ainsi que la disponibilité des données pour l'achèvement des examens rétrospectifs requis. De plus, la mise en œuvre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris ces étapes clés, ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque, en raison de divers facteurs, notamment : i) l'obligation d'obtenir l'approbation des organismes de réglementation ou de déterminer l'absence d'opposition de ceux-ci avant de procéder aux diverses étapes, et ii) l'obligation que les divers livrables soient jugés acceptables par les organismes de réglementation et/ou le contrôleur. À la date des présentes, la Banque estime qu'elle-même et ses filiales concernées aux États-Unis ont pris les mesures qui leur ont été demandées jusqu'à maintenant en vertu des modalités des ordonnances sur consentement et des ententes sur le plaidoyer et n'est au courant d'aucun manquement à leur égard. Pour obtenir des renseignements sur le cadre de gouvernance de la Banque en matière de LCBA, se reporter à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque réalise des progrès à l'égard du redressement et du renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis, comme il est présenté précédemment, y compris en apportant les améliorations continues suivantes :

la mise en place de procédures de sélection des clients améliorées qui utilisent de nouvelles fonctions automatisées d'intégration des clients; l'adoption d'un processus et de méthodes d'évaluation du risque lié aux crimes financiers davantage axés sur les données, qui fournissent une évaluation plus exacte du risque lié aux crimes financiers de la Banque; le déploiement de la première phase de la nouvelle plateforme centralisée d'activités pour connaître son client de la Banque aux États-Unis auprès de certains utilisateurs internes, permettant la collecte et le maintien de renseignements au moyen d'un profil unique pour chaque client et entraînant ainsi une meilleure compréhension des habitudes des clients de la Banque.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris :

le déploiement d'autres phases de la nouvelle plateforme pour connaître son client; le déploiement d'autres capacités d'apprentissage machine et d'IA spécialisée; une attention continue sur les examens rétrospectifs requis conformément aux ordonnances sur consentement de l'OCC et du FinCEN; la poursuite de l'amélioration des données par le déploiement d'environnements de données spécialisés du groupe Gestion des risques liés aux crimes financiers (GRCF) qui établiront une source unique de données fiables pour appuyer les capacités de détection avancées; l'amélioration continue de ses méthodes et de ses processus d'évaluation des risques liés aux crimes financiers; la poursuite des activités de formation et de perfectionnement des collègues.

Renforcement du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise

La Banque poursuit ses activités de redressement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris la mise en œuvre d'un éventail de mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise (le terme « mesures correctives et d'amélioration du programme » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires). Bien que la Banque ait réalisé des progrès à l'égard de ces activités de redressement, les travaux s'étendront sur plusieurs années et les activités de redressement sont toujours en cours. Le calendrier d'achèvement des activités de redressement ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque et est sous réserve de la rétroaction des autorités de réglementation, de la révision interne, de la validation et de l'évaluation des activités. Comme il a été présenté précédemment, après la fin du premier trimestre de l'exercice 2025, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a entrepris un examen de certaines mesures correctives que la Banque a prises jusqu'à présent pour remédier aux violations constatées par le CANAFE. Cet examen est en cours et, selon les résultats obtenus, il pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires.

Les mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise l'exposeront à des risques semblables à ceux mentionnés dans le cadre du redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque (se reporter également à la rubrique « Redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis » ci-dessus). En particulier, à mesure qu'elle continue d'apporter les mesures correctives et les améliorations au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, la Banque s'attend à une augmentation du nombre d'opérations et/ou d'événements à déclarer, ce qui s'ajoutera au retard opérationnel de traitement des enquêtes du groupe GRCF auquel la Banque fait actuellement face, mais qu'elle s'efforce de rattraper, à l'échelle de la Banque. De plus, elle continuera sur une base régulière d'examiner les questions relevées dans un territoire et d'évaluer si elles ont une incidence sur d'autres territoires. En outre, les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque peuvent soulever d'autres questions relativement au programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise, ce qui pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires. Les questions relevées lors de l'examen mené par la Banque ou par les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque pourraient élargir la portée des mesures correctives et des améliorations requises pour le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque réalise des progrès à l'égard du redressement et du renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, comme il a été présenté précédemment, notamment :

la progression des mesures en vue d'éliminer le retard opérationnel de traitement des enquêtes; l'achèvement des améliorations apportées aux capacités de surveillance des opérations, y compris les mises à jour des méthodes de notation du risque de crédit des clients; la conduite d'activités de transformation des politiques visant à renforcer leur harmonisation au sein du groupe GRCF dans son ensemble.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris :

la poursuite de l'amélioration et adoption du nouvel outil centralisé de gestion des cas, en vue de renforcer la surveillance et les enquêtes à l'égard des risques relevés dans le cadre de la gestion des risques liés aux crimes financiers; l'amélioration continue des capacités de surveillance des opérations; la poursuite des investissements pour soutenir les possibilités en matière d'analytique avancée, d'apprentissage machine et d'IA au sein du groupe GRCF.

NOTRE RENDEMENT

SOMMAIRE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

L'économie mondiale devrait ralentir au cours de l'année civile 2026, le ralentissement de l'élan cyclique étant renforcé par les barrières commerciales. Le ralentissement de la croissance mondiale est attribuable en grande partie au ralentissement de la croissance en Asie, particulièrement les économies émergentes à croissance rapide axées sur les exportations qui sont touchées par les droits de douane imposés par les États-Unis. D'autres économies, notamment celles de l'Europe, connaissent une reprise de la croissance, qui découle essentiellement des attentes relatives à une hausse des dépenses publiques.

L'économie américaine a amorcé l'année 2026 avec plus de dynamisme que ce qui était prévu il y a de ça un trimestre. Après avoir enregistré un ralentissement au cours de la première moitié de l'année, la croissance s'est nettement accélérée au cours de la seconde moitié de l'année civile 2025 soutenue par la vigueur persistante des investissements en intelligence artificielle (IA) et par une augmentation des dépenses de consommation. Les Services économiques TD s'attendent à ce que les réductions d'impôts, la baisse des taux d'intérêt et un certain assouplissement de la réglementation et de l'incertitude entourant le commerce contribueront à soutenir le dynamisme de l'économie américaine au cours de l'année civile 2026.

Le marché du travail américain a montré des signes de stabilisation au cours des derniers mois, après une période d'affaiblissement observée pendant une grande partie de 2025. Dans ce contexte, la Réserve fédérale a choisi en janvier de laisser le taux des fonds fédéraux inchangé, dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %. La Réserve fédérale doit composer avec une inflation qui demeure supérieure à sa cible, tout en faisant face à un taux de chômage qui se situe au‑dessus du niveau qu'elle considère comme représentatif du « plein emploi ». L'inflation devrait diminuer une fois que l'impact ponctuel des droits de douane sera passé, ce qui devrait amener la Réserve fédérale à abaisser encore son taux directeur au cours des prochains mois pour le ramener à une fourchette de 3,00 % à 3,25 %, soit un seuil proche de la plupart des estimations d'un niveau « neutre ». Toutefois, le rythme des baisses de taux d'intérêt dépendra de l'évolution des données sur l'emploi et l'inflation.

L'économie canadienne poursuit sa croissance modérée. Les droits de douane imposés par les États‑Unis sur les importations ont pesé sur la croissance, à la fois directement, par le biais de la baisse des exportations, et indirectement, en raison de l'incertitude qui en a découlé, ce qui a affaibli la confiance des entreprises et des consommateurs à l'égard de l'avenir. La croissance de l'emploi a également ralenti, en phase avec la conjoncture économique. Toutefois, le ralentissement de la croissance démographique a freiné l'augmentation de la population active, contribuant à une baisse du taux de chômage au cours des derniers mois, malgré un contexte économique demeurant globalement modéré. Les nouvelles dépenses fédérales en matière de défense et d'infrastructures, l'amélioration du marché de l'habitation et le raffermissement des investissements des entreprises devraient favoriser une croissance modestement plus forte en 2026.

La banque centrale canadienne a maintenu son taux de financement à un jour à 2,25 % en décembre et en janvier, après avoir considérablement abaissé son taux directeur depuis la mi-2024. Si l'inflation évolue conformément aux prévisions actuelles de la banque centrale canadienne, le taux de financement à un jour devrait rester inchangé au cours des prochains trimestres. Un dollar américain généralement plus faible, combiné à un écart plus restreint entre les taux d'intérêt à court terme aux États‑Unis et au Canada, devrait soutenir l'appréciation du dollar canadien. Les Services économiques TD prévoient que le dollar canadien se négociera dans une fourchette de 73 à 74 cents américains d'ici la mi-2026, bien que cela dépendra probablement de la politique commerciale américaine.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent la marge d'intérêts nette rajustée, le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Participation dans The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») et convention sur les comptes de dépôt assurés (CDA)

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente.

Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. Le secteur Services bancaires aux États‑Unis comprenait la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprenait les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab ainsi que la quote‑part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab. La quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Après la vente de la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab, la Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab »).

Le 4 mai 2023, la Banque et Schwab ont conclu une convention sur les CDA avec Schwab révisée, dont la date d'échéance initiale est le 1er juillet 2034. Selon la convention sur les CDA avec Schwab, la Banque met des comptes de dépôt de passage à la disposition des clients de Schwab. Schwab désigne une tranche des dépôts auprès de la Banque comme des obligations à taux fixe. La tranche restante des dépôts est désignée comme des obligations à taux variable. Le niveau plancher de dépôt des CDA est établi à 60 milliards de dollars américains.

Pour plus de renseignements sur la convention sur les CDA avec Schwab, se reporter à la note 26 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Le tableau qui suit détaille les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés













(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les



31 janvier

2026

31 octobre

2025

31 janvier

2025

Produits d'intérêts nets

8 789 $ 8 545 $ 7 866 $ Produits autres que d'intérêts

7 796

6 949

6 183

Total des produits

16 585

15 494

14 049

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 039

982

1 212

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 622

1 602

1 507

Charges autres que d'intérêts

8 753

8 808

8 070

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation

dans Schwab

5 171

4 102

3 260

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

1 128

822

698

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

-

-

231

Résultat net - comme présenté

4 043

3 280

2 793

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

101

191

86

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

3 942 $ 3 089 $ 2 707 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux sections « Événements importants », « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD ».

TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté (en millions de dollars canadiens)

Trois mois clos les





31 janvier 2026

31 octobre 2025

31 janvier 2025

Résultats d'exploitation - rajustés













Produits d'intérêts nets1

8 833 $ 8 594 $ 7 920 $ Produits autres que d'intérêts2

7 796

7 434

7 110

Total des produits

16 629

16 028

15 030

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 039

982

1 212

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 622

1 602

1 507

Charges autres que d'intérêts3

8 563

8 540

7 983

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation

dans Schwab

5 405

4 904

4 328

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

1 189

999

962

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab4

-

-

257

Résultat net - rajusté

4 216

3 905

3 623

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

101

191

86

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

4 115

3 714

3 537

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat













Amortissement des immobilisations incorporelles acquises5

(34)

(34)

(61)

Charges de restructuration3

(200)

(190)

-

Charges d'acquisition et d'intégration3

-

(44)

(52)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition

de FHN1

(44)

(49)

(54)

Restructuration du bilan2

-

(485)

(927)

Cotisation spéciale de la FDIC3

44

-

-

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat













Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

(8)

(8)

(9)

Charges de restructuration

(52)

(50)

-

Charges d'acquisition et d'intégration

-

(9)

(11)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition

de FHN

(12)

(13)

(13)

Restructuration du bilan

-

(97)

(231)

Cotisation spéciale de la FDIC

11

-

-

Total des rajustements pour les éléments à noter

(173)

(625)

(830)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 942 $ 3 089 $ 2 707 $

1 Après la résiliation de l'entente de fusion conclue entre la Banque et FHN le 4 mai 2023, l'effet résiduel de la stratégie est contrepassé dans les produits d'intérêts nets - premier trimestre de 2026 : (44) millions de dollars, quatrième trimestre de 2025 : (49) millions de dollars, premier trimestre de 2025 : (54) millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social. 2 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter suivant :



i. Restructuration du bilan - quatrième trimestre de 2025 : 383 millions de dollars, premier trimestre de 2025 : 927 millions de dollars relativement aux activités du secteur Services bancaires aux États-Unis, montants présentés dans le secteur Services bancaires aux États-Unis, et quatrième trimestre de 2025 : 102 millions de dollars relativement à d'autres activités, présenté dans le secteur Siège social. 3 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants :



i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - premier trimestre de 2026 : 34 millions de dollars, quatrième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars, premier trimestre de 2025 : 35 millions de dollars, présenté dans le secteur Siège social;



ii. Charges de restructuration - premier trimestre de 2026 : 200 millions de dollars, quatrième trimestre de 2025 : 190 millions de dollars, présentées dans le secteur Siège social;



iii. Charges d'acquisition et d'intégration - quatrième trimestre de 2025 : 44 millions de dollars, premier trimestre de 2025 : 52 millions de dollars, présentées dans le secteur Services bancaires de gros;



iv. Cotisation spéciale de la FDIC - premier trimestre de 2026 : (44) millions de dollars, présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. 4 La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut l'élément à noter suivant (après impôt). L'incidence de cet élément a été présentée dans le secteur Siège social.



i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - premier trimestre de 2025 : 26 millions de dollars. 5 L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris au montant après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab présenté dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 3 et 4 pour les montants.

TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1 (en dollars canadiens)





Trois mois clos les







31 janvier 2026

31 octobre 2025

31 janvier 2025



Résultat de base par action - comme présenté

2,35 $ 1,82 $ 1,55 $

Rajustements pour les éléments à noter

0,10

0,37

0,47



Résultat de base par action - rajusté

2,45 $ 2,19 $ 2,02 $



















Résultat dilué par action - comme présenté

2,34 $ 1,82 $ 1,55 $

Rajustements pour les éléments à noter

0,10

0,36

0,47



Résultat dilué par action - rajusté

2,44 $ 2,18 $ 2,02 $



1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 11,5 % pour les trois mois clos le 31 janvier 2026.

TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)







Trois mois clos les







31 janvier 2026



31 octobre 2025



31 janvier 2025



Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

115 250 $

114 939 $

106 133 $

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 942



3 089



2 707



Éléments à noter, après impôt sur le résultat

173



625



830



Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

4 115 $

3 714 $

3 537 $

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires -

comme présenté

13,6 %

10,7 %

10,1 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

14,2



12,8



13,2





Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés à la participation dans Schwab, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)





Trois mois clos les





31 janvier 2026

31 octobre 2025

31 janvier 2025

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

115 250 $ 114 939 $ 106 133 $ Goodwill moyen

18 751

18 814

19 205

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés aux participations

dans Schwab

-

-

5 116

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

339

374

482

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(246)

(230)

(237)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

96 405

95 981

81 567

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 942

3 089

2 707

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

26

26

52

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

3 968

3 115

2 759

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

147

599

778

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

4 115 $ 3 714 $ 3 537 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

16,3 % 12,9 % 13,4 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

16,9

15,4

17,2





















1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, l'exploitation et les activités de la Banque s'articulent autour des quatre grands secteurs d'exploitation suivants : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document, à la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion de 2025 de la Banque et à la note 27 des états financiers consolidés annuels de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2025.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La majoration en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 17 millions de dollars, par rapport à 17 millions de dollars pour le trimestre précédent et à 15 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

À compter du premier trimestre de 2026, les produits autres que d'intérêts du secteur Services bancaires aux États-Unis sont ajustés pour exclure la quote-part de la Banque des pertes liées aux placements communautaires comportant des avantages fiscaux comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle quote-part est reclassée dans la charge d'impôt sur le résultat. Cela permet à la Banque de calculer le taux d'imposition effectif du secteur Services bancaires aux États-Unis de la même façon que celui d'institutions similaires. L'ajustement entre les produits autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis est renversé dans le secteur Siège social. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. À compter du troisième trimestre de l'exercice 2025, le secteur Services bancaires aux États-Unis ne tient plus compte des contributions de Schwab et, par conséquent, les discussions concernant la performance de ce secteur excluent Schwab.

TABLEAU 7 : SERVICES BANCAIRES PERSONNELS ET COMMERCIAUX AU CANADA (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)







Trois mois clos les







31 janvier 2026



31 octobre 2025



31 janvier 2025



Produits d'intérêts nets

4 394 $

4 304 $

4 135 $

Produits autres que d'intérêts

1 027



1 001



1 014



Total des produits

5 421



5 305



5 149



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

424



447



459



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

12



90



62



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

436



537



521



Charges autres que d'intérêts

2 147



2 178



2 086



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

794



725



711



Résultat net

2 044 $

1 865 $

1 831 $























Principaux volumes et ratios



















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1

32,1 %

30,4 %

31,4 %

Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)2

2,83



2,82



2,81



Ratio d'efficience

39,6



41,1



40,5



Nombre de succursales de détail au Canada à la fin de la période

1 043



1 051



1 063



Nombre moyen d'équivalents temps plein3

33 660



33 325



32 253





1 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %. 2 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque. 3 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2026 par rapport au T1 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 2 044 millions de dollars, en hausse de 213 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant une augmentation des produits et une diminution de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 32,1 %, contre 31,4 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du trimestre se sont élevés à 5 421 millions de dollars, en hausse de 272 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 4 394 millions de dollars, en hausse de 259 millions de dollars, ou 6 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes et la hausse des marges sur les prêts. Le volume moyen des prêts a augmenté de 32 milliards de dollars, ou 5 %, témoignant de la croissance de 5 % des prêts aux particuliers et de 6 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 16 milliards de dollars, ou 3 %, reflétant la croissance de 3 % des dépôts de particuliers et de 5 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,83 %, une augmentation de 2 points de base (pdb) attribuable principalement à la hausse des marges sur les prêts, en partie contrebalancée par les changements apportés à la composition du bilan. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 1 027 millions de dollars, en hausse de 13 millions de dollars, ou 1 %.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 436 millions de dollars, en baisse de 85 millions de dollars par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 424 millions de dollars, en baisse de 35 millions de dollars, ou 8 %, témoignant surtout de la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux, contrebalancée en partie par la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation et la croissance des volumes. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 12 millions de dollars, en baisse de 50 millions de dollars par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré sont en grande partie liées à la migration du crédit dans le portefeuille de prêts à la consommation et à la croissance des volumes, contrebalancées en partie par l'incidence d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille des autres prêts aux particuliers et l'amélioration des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,28 %, en baisse de 7 pdb par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont élevées à 2 147 millions de dollars, en hausse de 61 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience s'est établi à 39,6 % pour le trimestre, par rapport à 40,5 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2026 par rapport au T4 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 2 044 millions de dollars, en hausse de 179 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une hausse des produits, une baisse de la provision pour pertes sur créances et une diminution des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 32,1 %, contre 30,4 % au trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 116 millions de dollars, ou 2 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 90 millions de dollars, ou 2 %, reflétant la croissance des volumes et la hausse des marges sur les prêts. Le volume moyen des prêts a augmenté de 9 milliards de dollars, ou 1 %, témoignant de la croissance de 1 % des prêts aux particuliers et de 2 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 6 milliards de dollars, ou 1 %, reflétant la croissance de 1 % des dépôts de particuliers et de 2 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,83 %, une augmentation de 1 pdb attribuable principalement à l'augmentation des marges sur les prêts. En ce qui concerne le deuxième trimestre, la marge nette d'intérêt devrait demeurer relativement stable9. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 26 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflet de la croissance des activités.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 436 millions de dollars, en baisse de 101 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 424 millions de dollars, en baisse de 23 millions de dollars, ou 5 %, témoignant surtout de la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux, contrebalancée en partie par la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 12 millions de dollars, en baisse de 78 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré sont en grande partie liées à la migration du crédit dans le portefeuille de prêts à la consommation et à la croissance des volumes, contrebalancées en partie par l'incidence d'une mise à jour du modèle dans le portefeuille des autres prêts aux particuliers et l'amélioration des prévisions macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,28 %, en baisse de 7 pdb par rapport à celui du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 31 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celles du trimestre précédent.

Le ratio d'efficience a été de 39,6 %, contre 41,1 % pour le trimestre précédent.

_______________________________________________ 9 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au deuxième trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque ayant trait à des mesures comme les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, la dynamique concurrentielle sur le marché ainsi que les taux de réinvestissement et les profils d'échéance des dépôts, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux qui sont décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025 et du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque.

TABLEAU 8 : SERVICES BANCAIRES AUX ÉTATS-UNIS

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Dollars canadiens 31 janvier 2026



31 octobre 2025



31 janvier 2025

Produits d'intérêts nets 3 296 $

3 165 $

3 064 $ Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés1 789



433



(118)

Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 2, 3 789



816



809

Total des produits - comme présentés 4 085



3 598



2 946

Total des produits - rajustés2 4 085



3 981



3 873

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés 394



331



529

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs (99)



(27)



(78)

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances 295



304



451

Charges autres que d'intérêts - comme présentées 2 468



2 500



2 380

Charges autres que d'intérêts - rajustées2, 4 2 512



2 500



2 380

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présentée1 282



75



(28)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1, 2 271



170



203

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté 1 040



719



143

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab- rajusté2 1 007



1 007



839

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5, 6 -



-



199

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - comme présenté 1 040 $

719 $

342 $ Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - rajusté2 1 007



1 007



1 038



















Dollars américains















Produits d'intérêts nets 2 372 $

2 281 $

2 160 $ Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés1 569



315



(82)

Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 2, 3 569



589



570

Total des produits - comme présenté 2 941



2 596



2 078

Total des produits - rajusté2 2 941



2 870



2 730

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés 284



238



371

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs (72)



(18)



(53)

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances 212



220



318

Charges autres que d'intérêts - comme présentées 1 778



1 801



1 675

Charges autres que d'intérêts - rajustées2, 4 1 810



1 801



1 675

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté1 204



55



(20)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1, 2 196



123



143

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté 747



520



105

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté2 723



726



594

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab5, 6 -



-



142

Résultat net des Services bancaires aux États-Unis - comme présenté 747 $

520 $

247 $ Résultat net des Services bancaires aux États-Unis - rajusté2 723



726



736

Principaux volumes et ratios















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires

aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté7 9,9 %

6,7 %

1,3 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires

aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté2, 7 9,6



9,3



7,5

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires

aux États-Unis - comme présenté7 9,9



6,7



2,9

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires

aux États-Unis - rajusté2, 7 9,6



9,3



8,6

Marge d'intérêts nette2, 8 3,38



3,25



2,86

Ratio d'efficience - comme présenté1 60,5



69,4



80,6

Ratio d'efficience - rajusté1, 2 61,5



62,8



61,4

Actifs administrés (en milliards de dollars américains)9 47 $

46 $

43 $ Actifs gérés (en milliards de dollars américains)9 11



10



9

Nombre de succursales bancaires aux États-Unis 1 049



1 100



1 134

Nombre moyen d'équivalents temps plein 29 877



29 158



28 276



1 À compter du premier trimestre de 2026, les produits autres que d'intérêts dans le secteur Services bancaires aux États-Unis sont ajustés pour exclure la quote-part de la Banque des pertes liées aux placements communautaires comportant des avantages fiscaux comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle quote-part est reclassée dans la charge d'impôt sur le résultat. L'ajustement entre les produits autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis est renversé dans le secteur Siège social. L'ajustement pour le trimestre s'est établi à 184 millions de dollars (132 millions de dollars américains), par rapport à 145 millions de dollars (105 millions de dollars américains) pour le trimestre précédent et à 164 millions de dollars (116 millions de dollars américains) pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. 2 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque. 3 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent l'élément à noter suivant :



i. Restructuration du bilan - quatrième trimestre de 2025 : 383 millions de dollars ou 274 millions de dollars américains (288 millions de dollars après impôt ou 206 millions de dollars américains après impôt); premier trimestre de 2025 : 927 millions de dollars ou 652 millions de dollars américains (696 millions de dollars après impôt ou 489 millions de dollars américains après impôt). 4 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent l'élément à noter suivant :



i. Cotisation spéciale de la FDIC - premier trimestre de 2026 : (44) millions de dollars ou (32) millions de dollars américains ((33) millions de dollars après impôt ou (24) millions de dollars américains après impôt). 5 La quote-part de la Banque du résultat de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des états financiers consolidés intermédiaires du premier trimestre de 2026 de la Banque. 6 Le montant après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises est comptabilisé dans le secteur Siège social. 7 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %. 8 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services bancaires aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. En ce qui a trait aux titres de placement, l'ajustement de réévaluation à la juste valeur est compris dans le calcul des actifs productifs d'intérêts moyens. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. 9 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2026 par rapport au T1 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 1 040 millions de dollars (747 millions de dollars américains), en hausse de 897 millions de dollars (642 millions de dollars américains) par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 1 007 millions de dollars (723 millions de dollars américains), en hausse de 168 millions de dollars (129 millions de dollars américains) par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États‑Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis au cours du trimestre considéré, et par la hausse des charges du personnel. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 9,9 % et 9,6 %, contre respectivement 1,3 % et 7,5 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés et rajustés pour le trimestre se sont établis à 2 941 millions de dollars américains, en hausse de 863 millions de dollars américains, ou 42 %, sur une base comme présentée, et en hausse de 211 millions de dollars américains, ou 8 %, sur une base rajustée, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont élevés à 2 372 millions de dollars américains, en hausse de 212 millions de dollars américains, ou 10 %, en raison surtout de la hausse des marges sur les produits et de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. La marge d'intérêts nette s'est établie à 3,38 %, en hausse de 52 pdb, en raison de la hausse des marges sur les produits, de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de la normalisation des niveaux de liquidités élevés (ce qui a eu une incidence positive de 19 pdb sur la marge d'intérêts nette). Les produits autres que d'intérêts comme présentés et rajustés se sont établis à 569 millions de dollars américains, en hausse de 651 millions de dollars américains sur une base comme présentée par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis au premier trimestre de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent.

Le volume moyen des prêts a diminué de 18 milliards de dollars américains, ou 9 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux particuliers ont diminué de 7 % et les prêts aux entreprises, de 11 %, reflet des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts de base a augmenté de 3 milliards de dollars américains, ou 2 %10,11. Le volume moyen des dépôts a diminué de 14 milliards de dollars américains, ou 4 %, reflet des baisses de 13 % des dépôts des comptes de passage, de 2 % des dépôts de particuliers et de 1 % des dépôts d'entreprises.

Au 31 janvier 2026, les actifs administrés s'élevaient à 47 milliards de dollars américains, en hausse de 4 milliards de dollars américains, ou 9 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, et les actifs gérés s'élevaient à 11 milliards de dollars américains, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 22 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas la croissance de l'actif net et l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 212 millions de dollars américains, en baisse de 106 millions de dollars américains par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 284 millions de dollars américains, en baisse de 87 millions de dollars américains, ou 23 %, témoignant de la baisse des provisions à la fois dans les portefeuilles de prêts commerciaux et les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 72 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 53 millions de dollars américains au premier trimestre de l'exercice précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète principalement une amélioration des prévisions macroéconomiques ainsi que la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés » dans le portefeuille de prêts commerciaux. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,49 %, en baisse de 18 pdb par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 778 millions de dollars américains, en hausse de 103 millions de dollars américains, ou 6 %, par rapport à celles du premier trimestre de l'exercice précédent, témoignant de la hausse des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts de 148 millions de dollars américains liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et de l'augmentation des charges de personnel, le tout en partie contrebalancé par le recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC. Les charges autres que d'intérêts rajustées pour le trimestre se sont établies à 1 810 millions de dollars américains, en hausse de 135 millions de dollars américains, ou 8 %, en raison de l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, notamment les coûts liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis, et de la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre se sont établis respectivement à 60,5 % et 61,5 %, contre respectivement 80,6 % et 61,4 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

____________________________________________ 10 Les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation comprennent les activités de financement offert aux points de vente visant les détaillants tiers, les portefeuilles de prêts correspondants, de prêts relatifs aux exportations et aux importations et de services commerciaux aux concessionnaires, ainsi que d'autres portefeuilles secondaires. Volume moyen des prêts pour le premier trimestre de 2026 : 175 milliards de dollars américains (quatrième trimestre de 2025 : 177 milliards de dollars américains; premier trimestre de 2025 : 192 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts pour les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le premier trimestre de 2026 : 11 milliards de dollars américains (quatrième trimestre de 2025 : 14 milliards de dollars américains; premier trimestre de 2025 : 32 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts, compte non tenu des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le premier trimestre de 2026 : 164 milliards de dollars américains (quatrième trimestre de 2025 : 163 milliards de dollars américains; premier trimestre de 2025 : 160 milliards de dollars américains). 11 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2026 par rapport au T4 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 1 040 millions de dollars (747 millions de dollars américains), en hausse de 321 millions de dollars (227 millions de dollars américains), ou 45 % (44 % en dollars américains) par rapport à celui du trimestre précédent, surtout en raison de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis au trimestre précédent, d'un ajustement au titre des taux des dépôts des clients au trimestre précédent, et du recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC au cours du trimestre considéré, le tout en partie contrebalancé par la hausse des charges du personnel et une baisse des produits tirés des comptes à honoraires. Le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États-Unis, qui s'est établi à 1 007 millions de dollars (723 millions de dollars américains), est demeuré relativement stable par rapport à celui du trimestre précédent, surtout en raison de la hausse des charges du personnel et de la baisse des produits tirés des comptes à honoraires, en grande partie contrebalancées par un ajustement au titre des taux des dépôts des clients au trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 9,9 % et 9,6 %, contre respectivement 6,7 % et 9,3 % pour le trimestre précédent.

Les produits comme présentés et rajustés pour le trimestre se sont établis à 2 941 millions de dollars américains, en hausse de 345 millions de dollars américains, ou 13 %, sur une base comme présentée, et en hausse de 71 millions de dollars américains, ou 2 %, sur une base rajustée, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 2 372 millions de dollars américains, en hausse de 91 millions de dollars américains, ou 4 %, reflétant en grande partie un ajustement au titre des taux des dépôts des clients au trimestre précédent et une hausse des marges sur les prêts au trimestre considéré. La marge d'intérêt nette comme présentée de 3,38 % a augmenté de 13 pdb en raison d'un ajustement au titre des taux des dépôts des clients au trimestre précédent et de la hausse des marges sur les prêts attribuable à l'amélioration de la composition des produits. La marge d'intérêts nette devrait augmenter légèrement au deuxième trimestre de l'exercice 202612. Les produits autres que d'intérêts comme présentés et rajustés se sont établis à 569 millions de dollars américains, en hausse de 254 millions de dollars américains, ou 81 %, sur une base comme présentée, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis au trimestre précédent, en partie contrebalancée par une baisse des produits tirés des comptes à honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts ont diminué de 20 millions de dollars américains, ou 3 %, reflétant la baisse des produits tirés des comptes à honoraires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 2 milliards de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflet d'une baisse de 3 % des prêts aux entreprises, en partie contrebalancée par une hausse de 1 % des prêts aux particuliers. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts de base a augmenté de 1 milliard de dollars américains, ou 1 %10, 11. Le volume moyen des dépôts a diminué de 5 milliards de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflet d'une baisse de 5 % des dépôts des comptes de passage. Les dépôts de particuliers et les dépôts d'entreprises sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

Au 31 janvier 2026, les actifs administrés s'élevaient à 47 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, et les actifs gérés s'élevaient à 11 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 10 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas la croissance de l'actif net et l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 212 millions de dollars américains, en baisse de 8 millions de dollars américains par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 284 millions de dollars américains, en hausse de 46 millions de dollars américains, ou 19 %, témoignant surtout de l'augmentation des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 72 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 18 millions de dollars américains au trimestre précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète principalement une amélioration des prévisions macroéconomiques ainsi que la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés » dans le portefeuille de prêts commerciaux. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,49 %, en baisse de 1 pdb par rapport à celle du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 778 millions de dollars américains, en baisse de 23 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison du recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC, en partie contrebalancé par la hausse des charges du personnel. Les charges autres que d'intérêts rajustés pour le trimestre se sont établies à 1 810 millions de dollars américains, en hausse de 9 millions de dollars américains par rapport à celles du trimestre précédent, en raison de la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement de 60,5 % et 61,5 %, contre respectivement 69,4 % et 62,8 %, pour le trimestre précédent.

Après la fin du premier trimestre de l'exercice 2026, la Banque a achevé la migration de son portefeuille de cartes de crédit Nordstrom vers sa plateforme de services. La Banque est devenue le gestionnaire du portefeuille et recevra une plus grande part des produits et des pertes sur créances. La Banque prévoit qu'une charge d'environ 145 millions de dollars américains avant impôt, reflétant un ajustement des montants à recouvrer auprès de Nordstrom pour les pertes de crédit futures, sera comptabilisée à titre d'élément à noter au deuxième trimestre de l'exercice 2026.

___________________________________________________ 12 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au deuxième trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque concernant les taux d'intérêt, les taux de réinvestissement des dépôts, les niveaux moyens des actifs, la mise en œuvre des possibilités de restructuration prévues et d'autres variables, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document.

TABLEAU 9 : GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les





31 janvier 2026



31 octobre 2025



31 janvier 2025



Produits d'intérêts nets

406 $

389 $

369 $

Produits autres que d'intérêts

3 500



3 399



3 229



Total des produits

3 906



3 788



3 598



Charges afférentes aux activités d'assurance1

1 622



1 602



1 507



Charges autres que d'intérêts

1 258



1 239



1 173



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

269



248



238



Résultat net

757 $

699 $

680 $

Principaux volumes et ratios



















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

45,3 %

43,1 %

42,7 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités de gestion de patrimoine2

66,3



66,3



61,9



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités d'assurance

22,7



18,1



21,9



Ratio d'efficience

32,2



32,7



32,6



Ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance3

55,1



56,7



56,1



Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)4

771 $

759 $

687 $

Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)

610



601



556



Nombre moyen d'équivalents temps plein

15 872



15 829



15 176











































1 Comprennent des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes - premier trimestre de 2026 : 7 millions de dollars; quatrième trimestre de 2025 : 15 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : néant. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au sous-secteur était de 11,5 %. 3 Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - premier trimestre de 2026 : 2 284 millions de dollars; quatrième trimestre de 2025 : 2 186 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 2 091 millions de dollars. Le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section » Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque. 4 Comprennent les actifs administrés par Services d'investissement TD Inc., qui fait partie du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2026 par rapport au T1 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 757 millions de dollars, en hausse de 77 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 574 millions de dollars, en hausse de 62 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 183 millions de dollars, en hausse de 15 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s'est élevé à 45,3 %, comparativement à 42,7 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 66,3 %, contre 61,9 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 22,7 %, contre 21,9 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont élevés à 3 906 millions de dollars, une hausse de 308 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 500 millions de dollars, en hausse de 271 millions de dollars, ou 8 %, du fait de la hausse des primes d'assurance acquises, de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires attribuable à la croissance de l'actif et de la progression des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 406 millions de dollars, en hausse de 37 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des volumes sur les dépôts.

Au 31 janvier 2026, les actifs administrés s'élevaient à 771 milliards de dollars, en hausse de 84 milliards de dollars, ou 12 %, et les actifs gérés s'établissaient à 610 milliards de dollars, en hausse de 54 milliards de dollars, ou 10 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre se sont établies à 1 622 millions de dollars, en hausse de 115 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à celles du premier trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement de l'accroissement de la gravité des sinistres.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 258 millions de dollars, en hausse de 85 millions de dollars, ou 7 %, en regard de celles du premier trimestre de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits, d'une hausse des investissements en technologie et de la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 32,2 %, par rapport à 32,6 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, s'est établi à 55,1 % pour le trimestre, par rapport à 56,1 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2026 par rapport au T4 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 757 millions de dollars, en hausse de 58 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 574 millions de dollars, en hausse de 17 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celui du trimestre précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 183 millions de dollars, en hausse de 41 millions de dollars, ou 29 %, par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 45,3 %, contre 43,1 % pour le trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 66,3 %, demeurant stable par rapport à celui du trimestre précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 22,7 %, contre 18,1 % au trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 118 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 101 millions de dollars, ou 3 %, reflétant un solide rendement sous-jacent des activités d'assurance et une hausse des produits tirés des comptes à honoraires. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 17 millions de dollars, ou 4 %, reflétant une hausse des volumes sur les dépôts.

Les actifs administrés ont augmenté de 12 milliards de dollars, ou 2 %, et les actifs gérés ont augmenté de 9 milliards de dollars, ou 1 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés.

Les charges afférentes aux activités d'assurance sont demeurées relativement stables par rapport à celles du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 258 millions de dollars, en hausse de 19 millions de dollars, ou 2 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison surtout d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 32,2 %, par rapport à 32,7 % pour le trimestre précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, s'est établi à 55,1 % pour le trimestre, par rapport à 56,7 % pour le trimestre précédent.

TABLEAU 10 : SERVICES BANCAIRES DE GROS

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les





31 janvier 2026



31 octobre 2025



31 janvier 2025

Produits (pertes) d'intérêts nets (équivalence fiscale)

(75) $

(66) $

(107) $ Produits autres que d'intérêts

2 545



2 266



2 107

Total des produits

2 470



2 200



2 000

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

216



28



33

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(44)



(4)



39

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

172



24



72

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 563



1 559



1 535

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 2

1 563



1 515



1 483

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) - comme présentée

174



123



94

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) - rajustée1

174



132



105

Résultat net - comme présenté

561 $

494 $

299 $ Résultat net - rajusté1

561



529



340

Principaux volumes et ratios

















Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)3

1 146 $

865 $

904 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)4

93,9



90,0



100,9

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté5

12,6 %

11,6 %

7,3 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 5

12,6



12,4



8,3

Ratio d'efficience - comme présenté

63,3



70,9



76,8

Ratio d'efficience - rajusté1

63,3



68,9



74,2

Nombre moyen d'équivalents temps plein

7 334



7 438



6 919



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque. 2 Les charges autres que d'intérêts rajustées ne tiennent pas compte des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen - quatrième trimestre de 2025 : 44 millions de dollars (35 millions de dollars après impôt); premier trimestre de 2025 : 52 millions de dollars (41 millions de dollars après impôt). 3 Comprennent des produits (pertes) d'intérêts nets en équivalence fiscale de (455) millions de dollars (quatrième trimestre de 2025 : (419) millions de dollars; premier trimestre de 2025 : (404) millions de dollars) et des produits (pertes) de négociation de 1 601 millions de dollars (quatrième trimestre de 2025 : 1 284 millions de dollars; premier trimestre de 2025 : 1 308 millions de dollars). Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque. 4 Comprend les prêts bruts liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 5 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2026 par rapport au T1 2025

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre se sont établis à 561 millions de dollars. Le résultat net comme présenté pour le trimestre a augmenté de 262 millions de dollars, ou 88 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par des augmentations de la provision pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 221 millions de dollars, ou 65 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont établis à 2 470 millions de dollars, une hausse de 470 millions de dollars, ou 24 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par des augmentations des produits liés aux activités de négociation, des produits tirés des prêts, des honoraires de services-conseils et des honoraires de prise ferme, en partie contrebalancées par la variation nette de la juste valeur des engagements de souscription de prêts.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 172 millions de dollars, en hausse de 100 millions de dollars par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 216 millions de dollars, en hausse de 183 millions de dollars par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison surtout de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 44 millions de dollars, par rapport à la constitution d'une provision de 39 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La reprise de provision pour le trimestre considéré témoigne de la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés ».

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont établies à 1 563 millions de dollars, en hausse de 28 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des charges d'exploitation, notamment les coûts liés à la technologie et au service à la clientèle, la hausse des dépenses visant à soutenir les initiatives de croissance des activités et l'augmentation de la rémunération variable, en partie contrebalancées par la non-récurrence des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 563 millions de dollars, en hausse de 80 millions de dollars, ou 5 %.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2026 par rapport au T4 2025

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre se sont établis à 561 millions de dollars. Le résultat net comme présenté a augmenté de 67 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par des augmentations de la provision pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 32 millions de dollars, ou 6 %.

Les produits pour le trimestre ont augmenté de 270 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. La hausse des produits s'explique principalement par l'augmentation des produits liés aux activités de négociation, la hausse des produits tirés des prêts et la variation nette de la juste valeur du portefeuille de placements en actions, en partie contrebalancées par les baisses des honoraires de prise ferme et des honoraires de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 172 millions de dollars, en hausse de 148 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 216 millions de dollars, en hausse de 188 millions de dollars, en raison essentiellement de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 44 millions de dollars, par rapport à une reprise de provision de 4 millions de dollars au trimestre précédent. La reprise de provision pour le trimestre considéré témoigne de la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés ».

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre ont augmenté de 4 millions de dollars, demeurant relativement stables par rapport à celles du trimestre précédent et reflétant principalement l'augmentation de la rémunération variable, en partie contrebalancée par la hausse des charges d'acquisition et d'intégration et la hausse des dépenses visant à soutenir les initiatives de croissance des activités au trimestre précédent. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 48 millions de dollars, ou 3 %.

TABLEAU 11 : SIÈGE SOCIAL













(en millions de dollars canadiens)





Trois mois clos les





31 janvier 2026

31 octobre 2025

31 janvier 2025

Résultat net - comme présenté

(359) $ (497) $ (359) $ Rajustements pour les éléments à noter













Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

34

34

61

Charges de restructuration

200

190

-

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

44

49

54

Restructuration du bilan

-

102

-

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat pour les éléments à noter

72

73

22

Résultat net - rajusté1

(153) $ (195) $ (266) $ Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté













Charges nettes du Siège social1

(515) $ (537) $ (370) $ Autres

362

342

104

Résultat net - rajusté1

(153) $ (195) $ (266) $ Principaux volumes













Nombre moyen d'équivalents temps plein2

18 098

18 371

17 800



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la Banque. 2 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2026 par rapport au T1 2025

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 359 millions de dollars, demeurant stable par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. La perte nette d'un exercice à l'autre reflète principalement les charges de restructuration et l'augmentation des charges nettes du Siège social, en grande partie contrebalancées par la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 145 millions de dollars par rapport à celles du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement les investissements continus dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 153 millions de dollars, comparativement à 266 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2026 par rapport au T4 2025

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 359 millions de dollars, en comparaison de 497 millions de dollars pour le trimestre précédent. La baisse de la perte nette reflète principalement l'incidence des activités de restructuration du bilan au trimestre précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 153 millions de dollars, comparativement à 195 millions de dollars au trimestre précédent.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES INVESTISSEURS

