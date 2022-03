Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux actionnaires non audité du premier trimestre de 2022 de la Banque pour les trois mois clos le 31 janvier 2022, préparé selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessible sur notre site Web à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs. La présente analyse est datée du 2 mars 2022. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et sont essentiellement tirés des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Des renseignements additionnels concernant la Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque, à l'adresse http://www.td.com, de même que sur le site SEDAR, à l'adresse http://www.sedar.com, et sur le site de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers).



Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque des mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » dans la section « Notre rendement » du présent document.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE en regard du premier trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,02 $, par rapport à 1,77 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,08 $, par rapport à 1,83 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 3 733 millions de dollars, comparativement à 3 277 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 3 833 millions de dollars, comparativement à 3 380 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU PREMIER TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le premier trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de 67 millions de dollars (59 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action), comparativement à 74 millions de dollars (65 millions de dollars après impôt ou 4 cents par action) au premier trimestre de l'exercice précédent.

Les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab de 50 millions de dollars (41 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) par rapport à 38 millions de dollars (38 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) au premier trimestre de l'exercice précédent.

TORONTO, le 3 mars 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2022. Le résultat net comme présenté a atteint 3,7 milliards de dollars, en hausse de 14 % par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net rajusté s'est élevé à 3,8 milliards de dollars, en hausse de 13 %.

« La TD a démarré l'exercice en force en générant une croissance des produits pour l'ensemble de ses secteurs, alors que les activités de la clientèle ont connu un essor, a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. En nous concentrant sur la croissance, nous continuons à investir dans la technologie et de nouvelles capacités, ce qui nous place en bonne position pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »

Je suis également heureux d'avoir annoncé cette semaine l'entente avec First Horizon. Cette entente participe de façon marquée à l'accélération de notre stratégie aux États-Unis en nous permettant d'acquérir une banque régionale de premier plan, avec une présence sur des marchés très intéressants dans le sud-est des États-Unis - un choix stratégique fantastique pour la TD », a ajouté M. Masrani.

Les activités de la clientèle, les volumes et les produits des Services de détail au Canada ont continué leur progression

Le résultat net du secteur Services de détail au Canada s'est établi à 2 254 millions de dollars, en hausse de 11 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent. La hausse du résultat est attribuable à des produits records et à une baisse des provisions pour pertes sur créances, en partie contrebalancés par une augmentation des charges autres que d'intérêts. Les produits ont augmenté de 6 % en raison de la croissance solide des produits autres que d'intérêts dans tous les secteurs d'activité et de la progression des volumes de prêts et de dépôts. Les charges ont augmenté de 8 %, témoignant des investissements en vue de soutenir la croissance des activités et des dépenses liées au volume, notamment l'augmentation de la rémunération variable. La provision pour pertes sur créances a diminué de 109 millions de dollars par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent, reflet de la baisse de la provision pour pertes sur créances relatives aux actifs dépréciés et de la hausse de la reprise de provision pour pertes sur créances relatives aux actifs productifs.

Les Services de détail au Canada ont amorcé l'exercice sur un bon élan, en affichant des produits sans précédent provenant des Services bancaires personnels et commerciaux, soutenus par une augmentation des activités de la clientèle. Pour les activités de Gestion de patrimoine, la croissance de l'actif net et les ventes de fonds communs de placement ont contrebalancé l'incidence du retour à la normale du volume de transactions et ont permis d'enregistrer une croissance des produits pour le secteur d'activité. Les innovations axées sur l'avenir ont continué à renforcer la confiance des clients à l'égard de leurs finances, grâce entre autres au forfait amélioré pour les nouveaux Canadiens qui inclut des virements internationaux gratuits pendant 12 mois par l'intermédiaire de la plateforme Virement international TD et au lancement de NégociTitresMC TD, une nouvelle application mobile de négociation de titres offerte par Placements directs TD, sans seuil minimal ou frais mensuels et permettant d'effectuer 50 opérations sur actions sans commission chaque année par client.

La solide reprise des Services de détail aux États-Unis s'est poursuivie

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis s'est établi à 1 272 millions de dollars (1 006 millions de dollars américains), en hausse de 27 % (30 % en dollars américains) par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent. La participation de la Banque dans The Charles Schwab Corporation (Schwab) a contribué au résultat à hauteur de 252 millions de dollars (200 millions de dollars américains), une hausse de 21 % (24 % en dollars américains) comparativement à sa contribution au premier trimestre de l'exercice précédent.

Le secteur Services bancaires de détail aux États-Unis, qui ne tient pas compte de la participation de la Banque dans Schwab, a présenté un résultat net de 1 020 millions de dollars (806 millions de dollars américains), en hausse de 29 % (31 % en dollars américains) par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflet surtout de la hausse des produits et de la baisse de la provision pour pertes sur créances. Les produits ont augmenté de 4 % (6 % en dollars américains), reflétant la hausse des volumes de dépôts et des marges sur les dépôts, l'augmentation du résultat sur le portefeuille de placements et la hausse des produits tirés des comptes à honoraires, le tout en partie contrebalancé par la baisse des marges sur les prêts. La provision pour pertes sur créances s'est établie à 21 millions de dollars (17 millions de dollars américains), une baisse de 114 millions de dollars (86 millions de dollars américains) par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflétant la baisse des provisions pour pertes sur créances relatives aux actifs productifs et aux actifs dépréciés. Les charges ont diminué de 5 % (4 % en dollars américains), témoignant des coûts d'optimisation des succursales engagés au cours de l'exercice précédent qui ont plus que contrebalancé les investissements réalisés dans les activités au cours du trimestre considéré. Les Services bancaires de détail aux États-Unis ont continué à offrir du soutien aux petites entreprises clientes pour le traitement de l'exonération des prêts aux termes du programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program ou PPP), tout en aidant nos clients à satisfaire leurs besoins en matière de crédit au moyen de solutions de prêts hypothécaires, de cartes de crédit ou du marché intermédiaire.

Les Services bancaires de détail aux États-Unis ont poursuivi leurs investissements en vue d'améliorer l'expérience client, de renforcer les collectivités et de soutenir les collègues. Les améliorations apportées à l'appli TD facilitent dorénavant la demande d'une nouvelle carte en version numérique pour les clients détenant une carte de débit en cas de perte, vol ou bris de leur carte. La carte de crédit Double UpSM Credit Card, un ajout à la gamme de cartes de crédit TD au printemps dernier, a été à l'origine du plus grand nombre d'ouvertures de comptes de cartes bancaires, soit 98 000 nouveaux comptes à la fin du trimestre. Le compte de dépôt The Essential Banking, créé pour offrir un meilleur accès aux services bancaires pour les collectivités mal servies, a contribué à l'ouverture de 44 000 comptes depuis son lancement officiel en août dernier et a permis de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients dans plus de collectivités. TD BankMD, America's Most Convenient BankMD a ouvert sa succursale phare dans l'édifice One Vanderbilt dans la ville de New York, la plus grande succursale de la TD aux États-Unis offrant plus de commodité et une meilleure accessibilité pour nos clients.

Solide rendement du secteur Services bancaires de gros au premier trimestre

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros s'est établi à 434 millions de dollars pour le trimestre considéré, en baisse de 1 % par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits, une baisse de la provision pour pertes sur créances et une hausse des charges autres que d'intérêts. Pour le trimestre, la provision pour pertes sur créances a consisté en une reprise de provision de 5 millions de dollars, comparativement à une provision de 20 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'explique par des niveaux moins élevés de provisions pour pertes sur créances relatives aux actifs productifs et aux actifs dépréciés.

Le rendement des Services bancaires de gros a été solide malgré les investissements réalisés en vue de la croissance. Au cours du premier trimestre, Valeurs Mobilières TD a encore une fois fait la démonstration de ses capacités en matière de services-conseils et de financement au chapitre du financement durable en participant au montage et au placement de plus de 12,5 milliards de dollars d'obligations vertes, sociales et durables et de 24 milliards de dollars de prêts liés à la durabilité tout en réalisant d'importants mandats de services-conseils.

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 15,2 %1.

Conclusion

« Dans l'ensemble, la Banque a connu un excellent trimestre et, pour l'avenir, nous continuons de nous concentrer sur les occasions visant à accroître nos activités et à approfondir nos relations avec nos clients, a ajouté M. Masrani. Je veux remercier nos 90 000 collègues, partout dans le monde, qui poursuivent notre objectif d'enrichir jour après jour la vie de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités. »

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs ».

________________________ 1 Cette mesure a été incluse dans le présent document conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion de 2021 ») du rapport annuel 2021 de la Banque aux rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et « Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19 », aux rubriques « Principales priorités pour 2022 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Orientation pour 2022 » pour le secteur Siège social, ainsi que d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2022 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, l'environnement réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, les attentes en matière de rendement financier pour la Banque ainsi que les possibles répercussions économiques, financières et autres conséquences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « objectif », « cible » et « pouvoir » et de verbes au futur ou au conditionnel.



Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de taux), opérationnels (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité et à l'infrastructure), de modèle, d'assurance, de liquidité, d'adéquation des fonds propres, les risques juridiques, de réglementation, de conformité, en matière de conduite, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment les répercussions économiques, financières et autres conséquences de pandémies, y compris la pandémie de COVID-19; la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique; la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à court terme, notamment réaliser des acquisitions et des cessions, élaborer des plans de fidélisation de la clientèle, élaborer des plans stratégiques, les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques ou les intrusions liées aux données) visant la technologie informatique, Internet, les systèmes d'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-données de la Banque; le risque de modélisation; les activités frauduleuses; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information et les autres risques découlant du recours par la Banque à des prestataires de services indépendants; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements, de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les directives réglementaires en matière de liquidité, et le régime de « recapitalisation interne » des banques; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y compris les entreprises de technologie financière et les géants du domaine de la technologie; les changements de comportement des consommateurs et les perturbations liées à la technologie; l'exposition à des litiges et à des questions de réglementation importants; la capacité de la Banque à recruter, former et maintenir en poste des gens de talent; les changements apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change et d'intérêt (y compris la possibilité de taux d'intérêt négatifs); l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; le risque de transition lié à l'abandon du taux interbancaire offert; les estimations comptables critiques et les changements de normes, de politiques et de méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises de la dette internationale actuelles ou éventuelles; le risque environnemental et social (y compris les changements climatiques); et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2021, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux rubriques « Acquisition en cours » ou « Événements importants et postérieurs à la date de clôture et acquisitions en cours » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque.



Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2021 aux rubriques « Sommaire et perspectives économiques » et « Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19 », aux rubriques « Principales priorités pour 2022 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Orientation pour 2022 » pour le secteur Siège social, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.



Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

Avant sa publication, le présent document a été revu par le comité d'audit de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la Banque, sur recommandation du comité d'audit.

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Aux ou pour les trois mois clos les



31 janvier

2022



31 octobre

2021



31 janvier

2021

Résultats d'exploitation















Total des produits - comme présentés 11 281 $

10 941 $

10 812 $ Total des produits - rajustés1 11 281



10 941



10 812

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances 72



(123)



313

Indemnisations d'assurance et charges connexes 756



650



780

Charges autres que d'intérêts - comme présentées 5 967



5 947



5 784

Charges autres que d'intérêts - rajustées1 5 897



5 898



5 744

Résultat net - comme présenté 3 733



3 781



3 277

Résultat net - rajusté1 3 833



3 866



3 380

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)















Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts 743,6 $

722,6 $

706,0 $ Total de l'actif 1 778,6



1 728,7



1 735,6

Total des dépôts 1 159,5



1 125,1



1 139,2

Total des capitaux propres 102,0



99,8



95,4

Total des actifs pondérés en fonction des risques2 470,9



460,3



467,2

Ratios financiers















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté3 15,3 %

15,7 %

14,3 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1 15,7



16,1



14,7

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO)1 20,6



21,3



19,9

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1 20,8



21,4



20,1

Ratio d'efficience - comme présenté3 52,9



54,4



53,5

Ratio d'efficience - rajusté1, 3 52,3



53,9



53,1

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts et

















acceptations nets 0,04



(0,07)



0,17

Information sur les actions ordinaires - comme présentée (en dollars canadiens)















Résultat par action

















De base 2,03 $

2,04 $

1,77 $

Dilué 2,02



2,04



1,77

Dividendes par action 0,89



0,79



0,79

Valeur comptable par action3 53,00



51,66



49,44

Cours de clôture4 101,81



89,84



72,46

Actions en circulation (en millions)

















Nombre moyen - de base 1 820,5



1 820,5



1 814,2



Nombre moyen - dilué 1 824,1



1 823,2



1 815,8



Fin de période 1 816,5



1 822,0



1 816,0

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens) 184,9 $

163,7 $

131,6 $ Rendement de l'action3 3,7 %

3,7 %

4,5 % Ratio de versement de dividendes3 44,0



38,7



44,6

Ratio cours/bénéfice3 12,8



11,6



11,0

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3 45,8



58,9



4,1

Information sur les actions ordinaires - rajustée (en dollars canadiens)1, 3















Résultat par action

















De base 2,08 $

2,09 $

1,83 $

Dilué 2,08



2,09



1,83

Ratio de versement de dividendes 42,8 %

37,8 %

43,2 % Ratio cours/bénéfice 12,5



11,3



13,1

Ratios des fonds propres2















Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 15,2 %

15,2 %

13,6 % Ratio de fonds propres de catégorie 1 16,3



16,5



14,8

Ratio du total des fonds propres 19,0



19,1



17,4

Ratio de levier 4,4



4,8



4,5

Ratio TLAC 28,6



28,3



23,8

Ratio de levier TLAC 7,6



8,2



7,2



1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés intermédiaires non audités selon les IFRS, les principes comptables généralement reconnus (PCGR) actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices sur les normes de fonds propres, les exigences de levier et la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion du premier trimestre de 2022. 3 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2022, qui est intégré par renvoi. 4 Cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX).

ACQUISITION EN COURS

Acquisition de First Horizon Corporation

Le 28 février 2022, la Banque et First Horizon Corporation (« First Horizon ») ont annoncé qu'elles ont conclu une entente définitive pour l'acquisition de First Horizon par la Banque dans le cadre d'une opération au comptant évaluée à 13,4 milliards de dollars américains, soit 25,00 $ US par action ordinaire de First Horizon. Dans le cadre de cette transaction, la Banque a investi 494 millions de dollars américains dans les actions privilégiées sans droit de vote de First Horizon (convertibles dans certaines situations, à concurrence de 4,9 % des actions ordinaires de First Horizon). La transaction devrait se clôturer au premier trimestre de l'exercice 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment les approbations des actionnaires de First Horizon et des organismes de réglementation américains et canadiens. Les résultats de l'entreprise acquise seront consolidés par la Banque à compter de la date de clôture et présentés dans le secteur Services de détail aux États-Unis.

Si la clôture de la transaction n'a pas lieu avant le 27 novembre 2022, les actionnaires de First Horizon recevront, à la clôture, un montant supplémentaire de 0,65 $ US par action sur une base annualisée pour la période allant du 27 novembre 2022 au jour précédant immédiatement la clôture. Chaque partie aura le droit de résilier l'entente si la clôture de la transaction n'a pas eu lieu d'ici le 27 février 2023 (la « date limite »), sous réserve du droit de l'une ou l'autre des parties (selon certaines conditions) de reporter la date limite au 27 mai 2023.

Parallèlement à cette annonce, le régime d'achat d'actions automatique établi pour l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque a pris fin automatiquement, conformément à ses modalités. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités demeure en vigueur selon les mêmes modalités et sous réserve des mêmes restrictions annoncées précédemment.

NOTRE RENDEMENT

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios, dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Cartes stratégiques aux États-Unis

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

Participation dans The Charles Schwab Corporation

Le 6 octobre 2020, la Banque a acquis une participation d'environ 13,5 % dans Schwab après la clôture de l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade (« transaction avec Schwab »). Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des états financiers consolidés intermédiaires du premier trimestre de 2022 de la Banque. La Banque comptabilise sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et présente sa quote-part après impôt du résultat de Schwab avec un décalage d'un mois. Le secteur Services de détail aux États-Unis comprend la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprend les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises ainsi que les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab.

Le tableau qui suit donne les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés













(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les





31 janvier

2022

31 octobre

2021

31 janvier

2021

Produits d'intérêts nets

6 302 $ 6 262 $ 6 030 $ Produits autres que d'intérêts

4 979

4 679

4 782

Total des produits

11 281

10 941

10 812

Provision (reprise pour provision) pour pertes sur créances

72

(123)

313

Indemnisations d'assurance et charges connexes

756

650

780

Charges autres que d'intérêts

5 967

5 947

5 784

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation

4 486

4 467

3 935

dans Schwab













Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

984

910

827

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

231

224

169

Résultat net - comme présenté

3 733

3 781

3 277

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

43

63

65

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

3 690 $ 3 718 $ 3 212 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque.

TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté (en millions de dollars canadiens)

Trois mois clos les





31 janvier

2022

31 octobre

2021

31 janvier

2021

Résultats d'exploitation - rajustés













Produits d'intérêts nets

6 302 $ 6 262 $ 6 030 $ Produits autres que d'intérêts

4 979

4 679

4 782

Total des produits

11 281

10 941

10 812

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

72

(123)

313

Indemnisations d'assurance et charges connexes

756

650

780

Charges autres que d'intérêts1

5 897

5 898

5 744

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation

4 556

4 516

3 975

dans Schwab













Charge d'impôt sur le résultat

1 001

921

836

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab2

278

271

241

Résultat net - rajusté

3 833

3 866

3 380

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

43

63

65

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 790

3 803

3 315

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat













Amortissement des immobilisations incorporelles3

(67)

(74)

(74)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab4

(50)

(22)

(38)

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat













Amortissement des immobilisations incorporelles

(8)

(9)

(9)

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab4

(9)

(2)

-

Total des rajustements pour les éléments à noter

(100)

(85)

(103)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 690 $ 3 718 $ 3 212 $

1 Les charges autres que d'intérêts rajustées comptabilisées dans le secteur Siège social excluent les éléments à noter suivants liés aux acquisitions d'actifs et aux regroupements d'entreprises propres à la Banque :

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - premier trimestre de 2022 : 33 millions de dollars; quatrième trimestre de 2021 : 40 millions de dollars; premier trimestre de 2021 : 39 millions de dollars.

ii. Charges d'intégration et frais d'acquisition propres à la Banque liées à la transaction avec Schwab - premier trimestre de 2022 : 37 millions de dollars; quatrième trimestre de 2021 : 9 millions de dollars; premier trimestre de 2021 : 1 million de dollars.



2 La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut les éléments à noter suivants (après impôt). L'incidence de ces deux éléments est comptabilisée dans le secteur Siège social.

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - premier trimestre de 2022 : 34 millions de dollars; quatrième trimestre de 2021 : 34 millions de dollars; premier trimestre de 2021 : 35 millions de dollars.

ii. Quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade - premier trimestre de 2022 : 13 millions de dollars; quatrième trimestre de 2021 : 13 millions de dollars; premier trimestre de 2021 : 37 millions de dollars.



3 L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab comptabilisés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes 1 et 2 pour les montants.



4 Les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab comprennent les charges d'intégration et les frais d'acquisition propres à la Banque ainsi que les montants après impôt de la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade, tous deux comptabilisés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes 1 et 2 pour les montants.

TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1 (en dollars canadiens)

Trois mois clos les





31 janvier

2022

31 octobre

2021

31 janvier

2021

Résultat de base par action - comme présenté

2,03 $ 2,04 $ 1,77 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,05

0,05

0,06

Résultat de base par action - rajusté

2,08 $ 2,09 $ 1,83 $















Résultat dilué par action - comme présenté

2,02 $ 2,04 $ 1,77 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,05

0,05

0,06

Résultat dilué par action - rajusté

2,08 $ 2,09 $ 1,83 $

1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été augmenté à 10,5 % à compter du premier trimestre de 2022, comparativement à 9 % pour l'exercice 2021.

TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les





31 janvier

2022



31 octobre

2021



31 janvier

2021

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

95 829 $

93 936 $

89 211 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 690



3 718



3 212

Éléments à noter, après impôt sur le résultat

100



85



103

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 790 $

3 803 $

3 315 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires -

15,3 %

15,7 %

14,3 % comme présenté

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

15,7



16,1



14,7



Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés aux participations dans Schwab, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES





(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les





31 janvier

2022

31 octobre

2021

31 janvier

2021

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

95 829 $ 93 936 $ 89 211 $ Goodwill moyen

16 519

16 408

16 743

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés aux participations

6 585

6 570

6 903

dans Schwab













Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

526

565

407

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(172)

(173)

(173)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

72 371

70 566

65 331

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

3 690

3 718

3 212

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

59

65

65

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure













l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises

3 749

3 783

3 277

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

41

20

38

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 790 $ 3 803 $ 3 315 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

20,6 % 21,3 % 19,9 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires













- rajusté

20,8

21,4

20,1



1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, la Banque présente ses résultats en fonction de trois secteurs d'exploitation comme suit : Services de détail au Canada, lesquels comprennent les résultats des services bancaires personnels et commerciaux au Canada, et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance au Canada; Services de détail aux États-Unis, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis et de la participation de la Banque dans Schwab; et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document, à la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion de 2021 de la Banque et à la note 29 des états financiers consolidés de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2021.

La provision pour pertes sur créances relatives aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La hausse en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présenté du secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 38 millions de dollars, par rapport à 36 millions de dollars pour le trimestre précédent et à 42 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

La quote-part du résultat net de la participation dans Schwab est comptabilisée dans le secteur Services de détail aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises ainsi que les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab sont comptabilisés dans le secteur Siège social.

TABLEAU 7 : SERVICES DE DÉTAIL AU CANADA







(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les







31 janvier

2022



31 octobre

2021



31 janvier

2021



Produits d'intérêts nets

3 085 $

3 062 $

2 978 $

Produits autres que d'intérêts

3 633



3 458



3 367



Total des produits

6 718



6 520



6 345



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

150



140



167



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(117)



(87)



(25)



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

33



53



142



Indemnisations d'assurance et charges connexes

756



650



780



Charges autres que d'intérêts

2 869



2 912



2 654



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

806



768



732



Résultat net

2 254 $

2 137 $

2 037 $























Principaux volumes et ratios



















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1

44,8 %

47,7 %

46,0 %

Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)2

2,53



2,57



2,65



Ratio d'efficience

42,7



44,7



41,8



Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)3

557 $

557 $

484 $

Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)3

429



427



380



Nombre de succursales de détail au Canada

1 062



1 061



1 087



Nombre moyen d'équivalents temps plein

42 952



42 205



40 714





1 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur d'exploitation a été augmenté à 10,5 % à compter du premier trimestre de 2022, comparativement à 9 % à l'exercice précédent. 2 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2022, qui est intégré par renvoi. 3 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2022, qui est intégré par renvoi.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2022 par rapport au T1 2021

Le résultat net du secteur Services de détail au Canada s'est établi à 2 254 millions de dollars, en hausse de 217 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, le tout en partie contrebalancé par une augmentation des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 44,8 %, contre 46,0 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du secteur Services de détail au Canada proviennent des activités de services bancaires personnels et commerciaux et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance. Les produits pour le trimestre se sont élevés à 6 718 millions de dollars, en hausse de 373 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent.

Les produits d'intérêts nets se sont établis à 3 085 millions de dollars, en hausse de 107 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant la croissance des volumes, partiellement contrebalancée par la diminution des marges. Le volume moyen des prêts a augmenté de 40 milliards de dollars, ou 9 %, témoignant de la croissance de 8 % des prêts aux particuliers et de 14 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 40 milliards de dollars, ou 9 %, reflétant la croissance de 7 % des dépôts de particuliers, de 13 % des dépôts d'entreprises et de 9 % des dépôts dans les activités de gestion de patrimoine. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,53 %, une diminution de 12 pdb, reflétant des changements dans la composition du bilan, une diminution des marges sur les prêts et une baisse des produits liés au remboursement anticipé des prêts hypothécaires.

Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 633 millions de dollars, une hausse de 266 millions de dollars, ou 8 %, du fait de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires dans les activités de gestion de patrimoine et des services bancaires ainsi que de la hausse du volume des assurances, le tout en partie contrebalancé par une baisse de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, laquelle a donné lieu à une diminution correspondante des indemnisations d'assurance, et par une baisse des produits tirés des transactions dans les activités de gestion de patrimoine.

Au 31 janvier 2022, les actifs administrés s'élevaient à 557 milliards de dollars, en hausse de 73 milliards de dollars, ou 15 %, et les actifs gérés, à 429 milliards de dollars, en hausse de 49 milliards de dollars, ou 13 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, ce qui, dans les deux cas, reflète l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 33 millions de dollars, en baisse de 109 millions de dollars par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés pour le trimestre s'est établie à 150 millions de dollars, soit une baisse de 17 millions de dollars, ou 10 %. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 117 millions de dollars, comparativement à une reprise de provision de 25 millions de dollars à l'exercice précédent, reflétant une amélioration des conditions de crédit, y compris des perspectives économiques plus favorables. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,03 %, en baisse de 9 pdb par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent.

Les indemnisations d'assurance et charges connexes pour le trimestre se sont établies à 756 millions de dollars, en baisse de 24 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant une diminution de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, ce qui a donné lieu à une diminution correspondante des produits autres que d'intérêts, en partie contrebalancée par l'augmentation du nombre d'événements météorologiques violents.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 2 869 millions de dollars, en hausse de 215 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à celles du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des dépenses en vue de soutenir la croissance des activités, y compris les coûts liés à la technologie et au marketing, et une hausse des charges de personnel et de la rémunération variable.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 42,7 %, contre 41,8 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2022 par rapport au T4 2021

Le résultat net du secteur Services de détail au Canada pour le trimestre s'est établi à 2 254 millions de dollars, en hausse de 117 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une hausse des produits et une diminution des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par une augmentation des indemnisations d'assurance. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 44,8 %, contre 47,7 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 198 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 23 millions de dollars, ou 1 %. Le volume moyen des prêts a augmenté de 11 milliards de dollars, ou 2 %, reflétant une croissance de 2 % des prêts aux particuliers et de 3 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 8 milliards de dollars, ou 2 %, reflétant la croissance de 1 % des dépôts de particuliers et de 2 % des dépôts d'entreprises ainsi qu'une augmentation de 3 % des dépôts dans les activités de gestion de patrimoine. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,53 %, une diminution de 4 pdb, reflétant surtout la diminution des marges sur les prêts.

Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 175 millions de dollars, ou 5 %, reflétant les remises de primes accordées aux clients des activités d'assurance au cours du trimestre précédent, l'accroissement des produits tirés des transactions et des comptes à honoraires dans les activités de gestion de patrimoine et une augmentation des produits tirés des comptes à honoraires dans les activités des services bancaires.

Les actifs administrés et les actifs gérés sont demeurés relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

La provision pour pertes sur créances s'est élevée à 33 millions de dollars, en baisse de 20 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a augmenté de 10 millions de dollars, ou 7 %. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 117 millions de dollars, par rapport à une reprise de provision de 87 millions de dollars au trimestre précédent. La reprise de provision relative aux actifs productifs au trimestre considéré reflète des perspectives économiques plus favorables. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, a été de 0,03 %, en baisse de 1 pdb.

Les indemnisations d'assurance et charges connexes pour le trimestre ont augmenté de 106 millions de dollars, ou 16 %, par rapport à celles du trimestre précédent, ce qui reflète une hausse des demandes d'indemnisation au cours de l'exercice considéré, l'évolution moins favorable des sinistres survenus au cours d'années antérieures et une hausse du nombre d'événements météorologiques violents.

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 43 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant la baisse des coûts liés à la technologie et au marketing.

Le ratio d'efficience a été de 42,7 %, contre 44,7 % pour le trimestre précédent.

TABLEAU 8 : SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Dollars canadiens

31 janvier

2022



31 octobre

2021



31 janvier

2021

Produits d'intérêts nets

2 115 $

2 103 $

2 031 $ Produits autres que d'intérêts

671



677



653

Total des produits

2 786



2 780



2 684

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

















actifs dépréciés

125



68



190

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

















actifs productifs

(104)



(144)



(55)

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

21



(76)



135

Charges autres que d'intérêts

1 597



1 617



1 688

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

148



111



70

Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis

1 020



1 128



791

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab1, 2

252



246



209

Résultat net

1 272 $

1 374 $

1 000 $



















Dollars américains

















Produits d'intérêts nets

1 671 $

1 673 $

1 579 $ Produits autres que d'intérêts

530



539



507

Total des produits

2 201



2 212



2 086

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

















actifs dépréciés

99



53



147

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

















actifs productifs

(82)



(115)



(44)

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

17



(62)



103

Charges autres que d'intérêts

1 261



1 288



1 313

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

117



89



55

Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis

806



897



615

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab1, 2

200



195



161

Résultat net

1 006 $

1 092 $

776 $ Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires3

12,6 %

14,5 %

9,8 % Marge d'intérêts nette4

2,21



2,21



2,24

Ratio d'efficience

57,3



58,2



62,9

Actifs administrés (en milliards de dollars américains)

32 $

30 $

26 $ Actifs gérés (en milliards de dollars américains)

40



41



43

Nombre de succursales de détail aux États-Unis

1 152



1 148



1 223

Nombre moyen d'équivalents temps plein

24 922



24 771



26 333



1 La quote-part de la Banque du résultat de Schwab est présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des états financiers consolidés intermédiaires du premier trimestre de 2022 de la Banque. 2 Les montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises et la quote-part de la Banque des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade sont comptabilisés dans le secteur Siège social. 3 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur d'exploitation a été augmenté à 10,5 % à compter du premier trimestre de 2022, comparativement à 9 % à l'exercice précédent. 4 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services de détail aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque des mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » dans la section « Notre rendement » du présent document.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2022 par rapport au T1 2021

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis pour le trimestre s'est élevé à 1 272 millions de dollars (1 006 millions de dollars américains), en hausse de 272 millions de dollars (230 millions de dollars américains), ou 27 % (30 % en dollars américains) par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 12,6 %, contre 9,8 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis tient compte de la contribution des Services bancaires de détail aux États-Unis et de la participation de la Banque dans Schwab. Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis et la contribution de la participation de la Banque dans Schwab pour le trimestre ont été respectivement de 1 020 millions de dollars (806 millions de dollars américains) et 252 millions de dollars (200 millions de dollars américains).

La contribution de Schwab s'est élevée à 200 millions de dollars américains, une augmentation de 39 millions de dollars américains, ou 24 %, par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement la hausse des produits d'intérêts nets.

Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis de 806 millions de dollars américains a augmenté de 191 millions de dollars américains, ou 31 %, reflet surtout d'une hausse des produits, d'une baisse de la provision pour pertes sur créances et d'une diminution des charges autres que d'intérêts.

Les produits des Services bancaires de détail aux États-Unis proviennent des services bancaires personnels et commerciaux de même que des activités de gestion de patrimoine. Les produits pour le trimestre se sont élevés à 2 201 millions de dollars américains, en hausse de 115 millions de dollars américains, ou 6 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 1 671 millions de dollars américains, en hausse de 92 millions de dollars américains, sous l'effet surtout de la hausse des volumes et des marges des dépôts d'entreprises et de particuliers conjuguée à une hausse des revenus tirés du portefeuille de placements, en partie contrebalancées par une diminution des marges des prêts et une baisse des soldes des dépôts des comptes de passage. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,21 %, en baisse de 3 pdb, l'incidence de la composition défavorable du bilan ayant été en partie contrebalancée par un accroissement des marges sur les dépôts et une augmentation des revenus tirés du portefeuille de placements. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 23 millions de dollars américains, ou 5 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement la croissance des produits tirés des comptes à honoraires en raison de l'augmentation des activités de la clientèle, en partie contrebalancée par la baisse des profits à la vente de prêts hypothécaires.

Le volume moyen des prêts a diminué de 10 milliards de dollars américains, ou 6 %, en regard de celui du premier trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux particuliers sont demeurés stables tandis que les prêts aux entreprises ont reculé de 11 %, l'exonération de prêts accordés dans le cadre du PPP représentant environ 56 % du recul des prêts aux entreprises et les remboursements sur les prêts commerciaux étant responsables du reste du recul. Le volume moyen des dépôts a progressé de 20 milliards de dollars américains, ou 5 %, reflétant une hausse de 15 % des dépôts de particuliers et une hausse de 12 % des dépôts d'entreprises, contrebalancées en partie par une baisse de 6 % des dépôts des comptes de passage.

Les actifs administrés s'élevaient à 32 milliards de dollars américains au 31 janvier 2022, en hausse de 6 milliards de dollars américains, ou 23 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, ce qui reflète la croissance de l'actif net. Les actifs gérés s'établissaient à 40 milliards de dollars américains au 31 janvier 2022, en baisse de 3 milliards de dollars américains, ou 7 %, par rapport à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, ce qui reflète les sorties nettes d'actifs, contrebalancées en partie par l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a été de 17 millions de dollars américains, en baisse de 86 millions de dollars américains, par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 99 millions de dollars américains, soit une baisse de 48 millions de dollars américains, ou 33 %, attribuable en grande partie à l'amélioration des conditions de crédit. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 82 millions de dollars américains, comparativement à une reprise de provision de 44 millions de dollars américains à l'exercice précédent, reflétant une amélioration des conditions de crédit, y compris des perspectives économiques plus favorables. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est établie à 0,04 %, en baisse de 21 pdb par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 261 millions de dollars américains, en baisse de 52 millions de dollars américains, ou 4 %, en regard de celles du premier trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement des coûts d'optimisation des succursales à l'exercice précédent de 76 millions de dollars américains et des gains de productivité réalisés à l'exercice considéré, le tout en partie contrebalancé par la hausse des charges de personnel et des investissements dans les activités.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 57,3 %, contre 62,9 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2022 par rapport au T4 2021

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis s'est élevé à 1 272 millions de dollars (1 006 millions de dollars américains), en baisse de 102 millions de dollars (86 millions de dollars américains), ou 7 % (8 % en dollars américains). Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 12,6 %, contre 14,5 % pour le trimestre précédent.

La contribution de Schwab s'est élevée à 200 millions de dollars américains, une augmentation de 5 millions de dollars américains, ou 3 %, du fait principalement de la hausse des produits d'intérêts nets, contrebalancée en partie par la hausse des charges d'exploitation.

Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis s'est établi à 806 millions de dollars américains, en baisse de 91 millions de dollars américains, ou 10 %, par rapport à celui du trimestre précédent, témoignant surtout d'une hausse de la provision pour pertes sur créances.

Les produits pour le trimestre ont diminué de 11 millions de dollars américains, demeurant relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 1 671 millions de dollars américains, et la marge d'intérêts nette s'est fixée à 2,21 %, des résultats relativement stables puisque l'incidence de la baisse de l'amortissement accéléré des frais découlant de l'exonération de prêts accordés dans le cadre du PPP a été compensée par un accroissement des marges sur les dépôts et une augmentation des revenus tirés du portefeuille de placements. Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 9 millions de dollars américains, ou 2 %, reflétant essentiellement la baisse de la valeur de certains placements, contrebalancée en partie par la croissance des produits tirés des comptes à honoraires attribuable à l'augmentation des activités de la clientèle.

Le volume moyen des prêts a diminué de 1 milliard de dollars américains, ou 1 %, en regard de celui du trimestre précédent. Les prêts aux particuliers ont augmenté de 2 %, reflétant essentiellement la croissance des soldes de prêts hypothécaires résidentiels et de cartes de crédit. Les prêts aux entreprises ont diminué de 3 %, en majeure partie en raison de l'exonération de prêts accordés dans le cadre du PPP. Le volume moyen des dépôts a progressé de 9 milliards de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une hausse de 3 % des dépôts de particuliers, une augmentation de 2 % des dépôts d'entreprises et une hausse de 2 % des dépôts des comptes de passage.

Les actifs administrés s'élevaient à 32 milliards de dollars américains au 31 janvier 2022, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 7 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, ce qui reflète la croissance de l'actif net. Les actifs gérés s'établissaient à 40 milliards de dollars américains au 31 janvier 2022, en baisse de 1 milliard de dollars américains, ou 2 %, ce qui reflète les sorties nettes d'actifs, contrebalancées en partie par l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances a été de 17 millions de dollars américains par rapport à une reprise de provision de 62 millions de dollars américains au trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a augmenté de 46 millions de dollars américains, ou 87 %. Bien que la provision soit encore nettement inférieure aux niveaux historiques, l'augmentation reflète certains signes précurseurs d'un retour à la normale des conditions de crédit, y compris les tendances saisonnières dans les portefeuilles de cartes de crédit et de prêts-autos. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 82 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 115 millions de dollars américains au trimestre précédent. La reprise de provision relative aux actifs productifs au trimestre considéré reflète des perspectives économiques plus favorables. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est établie à 0,04 %, en hausse de 19 pdb.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 261 millions de dollars américains, en baisse de 27 millions de dollars américains, ou 2 %, reflétant principalement le calendrier des dépenses liées aux projets et une hausse des charges de rémunération au rendement au trimestre précédent.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 57,3 %, par rapport à 58,2 % au trimestre précédent.

TABLEAU 9 : SERVICES BANCAIRES DE GROS





(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les





31 janvier

2022



31 octobre

2021



31 janvier

2021

Produits d'intérêts nets (équivalence fiscale)

709 $

689 $

661 $ Produits autres que d'intérêts

637



461



649

Total des produits

1 346



1 150



1 310

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

(4)



(14)



10

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(1)



(63)



10

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(5)



(77)



20

Charges autres que d'intérêts

764



658



711

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale)

153



149



142

Résultat net

434 $

420 $

437 $ Principaux volumes et ratios

















Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)1

726 $

510 $

744 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)2

59,2



58,1



58,7

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires3

16,2 %

18,6 %

21,3 % Ratio d'efficience

56,8



57,2



54,3

Nombre moyen d'équivalents temps plein

4 932



4 910



4 678



1 Comprennent des produits d'intérêts nets en équivalence fiscale de 525 millions de dollars (octobre 2021 : 514 millions de dollars; janvier 2021 : 504 millions de dollars) et des produits (pertes) de négociation de 201 millions de dollars (octobre 2021 : (4) millions de dollars; janvier 2021 : 240 millions de dollars). Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2022, qui est intégré par renvoi. 2 Comprend les prêts bruts et les acceptations bancaires liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 3 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur d'exploitation a été augmenté à 10,5 % à compter du premier trimestre de 2022, comparativement à 9 % à l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2022 par rapport au T1 2021

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre a été de 434 millions de dollars, une baisse de 3 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits et une diminution de la provision pour pertes sur créances, contrebalancées par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Les produits du secteur Services bancaires de gros sont principalement tirés des services bancaires de marchés financiers, de financement de grandes entreprises et de placements offerts aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux clients institutionnels. Le secteur Services bancaires de gros génère des produits tirés des prêts aux grandes entreprises, des services-conseils, et des services de prise ferme, de vente, de négociation et de recherche, de titrisation pour le compte de clients, de financement commercial, de gestion des liquidités, de courtage de premier rang et d'exécution. Les produits pour le trimestre se sont établis à 1 346 millions de dollars, une hausse de 36 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement de l'augmentation des frais liés au crédit et des produits tirés des services de courtage de premier rang.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a consisté en une reprise de provision 5 millions de dollars, soit une provision inférieure de 25 millions de dollars par rapport à celle du premier trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a consisté en une reprise de provision de 4 millions de dollars, soit une provision inférieure de 14 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de 1 million de dollars, soit une provision inférieure de 11 millions de dollars.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 764 millions de dollars, en hausse de 53 millions de dollars, ou 7 %, en regard de celles du premier trimestre de l'exercice précédent, témoignant essentiellement de la hausse des charges du personnel découlant des investissements continus dans les activités du secteur Services bancaires de gros libellées en dollars américains, y compris les investissements dans TD Securities Automated Trading LLC.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2022 par rapport au T4 2021

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros a été de 434 millions de dollars pour le trimestre, une hausse de 14 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une augmentation des produits, en partie contrebalancée par une hausse des charges autres que d'intérêts et une baisse de la reprise de provision pour pertes sur créances.

Les produits pour le trimestre ont augmenté de 196 millions de dollars, ou 17 %, reflétant principalement une augmentation des produits liés aux activités de négociation, en partie contrebalancée par une baisse des honoraires de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a consisté en une reprise de provision de 5 millions de dollars, par rapport à une reprise de 77 millions de dollars au trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a consisté en une reprise de provision de 4 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 1 million de dollars, par rapport à une reprise de provision de 63 millions de dollars au trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre ont augmenté de 106 millions de dollars, ou 16 %, reflétant essentiellement l'augmentation de la rémunération variable.

TABLEAU 10 : SIÈGE SOCIAL













(en millions de dollars canadiens)

Trois mois clos les





31 janvier

2022

31 octobre

2021

31 janvier

2021

Résultat net - comme présenté

(227) $ (150) $ (197) $ Rajustements pour les éléments à noter













Amortissement des immobilisations incorporelles acquises avant impôt sur le résultat

67

74

74

Charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab

50

22

38

Moins : incidence de l'impôt sur le résultat

17

11

9

Résultat net - rajusté1

(127) $ (65) $ (94) $















Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté













Charges nettes du Siège social2

(168) $ (202) $ (182) $ Autres

41

137

88

Résultat net - rajusté1

(127) $ (65) $ (94) $















Principaux volumes













Nombre moyen d'équivalents temps plein

18 017

17 772

17 720



1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque des mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » dans la section « Notre rendement » du présent document. 2 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du premier trimestre de 2022, qui est intégré par renvoi.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T1 2022 par rapport au T1 2021

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 227 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 197 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent reflète une baisse de l'apport des autres éléments, en partie contrebalancée par une baisse des charges nettes du Siège social. La baisse des autres éléments s'explique essentiellement par une diminution des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan au trimestre considéré. Les charges nettes du Siège social ont diminué de 14 millions de dollars en regard de celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 127 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 94 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T1 2022 par rapport au T4 2021

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 227 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 150 millions de dollars pour le trimestre précédent. L'augmentation par rapport au trimestre précédent reflète une baisse de l'apport des autres éléments, en partie contrebalancée par une baisse des charges nettes du Siège social. La baisse des autres éléments s'explique essentiellement par une diminution des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan au trimestre considéré. Les charges nettes du Siège social ont diminué de 34 millions de dollars par rapport à celles du trimestre précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 127 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 65 millions de dollars pour le trimestre précédent.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES INVESTISSEURS

Service des relations avec les actionnaires

Si vous : et que votre demande de renseignements porte sur ce qui suit : Veuillez communiquer avec les personnes suivantes : êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre certificat d'actions de la TD) un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, un changement de compte bancaire pour le dépôt des dividendes, le plan de réinvestissement des dividendes, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Agent des transferts :

Compagne Trust TSX

C. P. 700, succursale B

Montréal (Québec) H3B 3K3

1-800-387-0825 (Canada et États-Unis seulement)

ou 416-682-3860

Téléc. : 1-888-249-6189

[email protected] ou

www.tsxtrust.com détenez vos actions de la TD par l'intermédiaire du système d'inscription direct aux États-Unis un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Coagent des transferts et agent comptable des registres :

Computershare Trust Company, N.A.

P.O. Box 505000

Louisville, KY 40233, ou



Computershare Trust Company, N.A.

462 South 4th Street, Suite 1600

Louisville, KY 40202

1-866-233-4836

Service ATS (pour malentendants) : 1-800-231-5469

Actionnaires à l'extérieur des États-Unis : 201-680-6578

Service ATS pour actionnaires à l'extérieur des États-Unis : 201-680-6610

www.computershare.com/investor détenez en propriété véritable des actions de la TD qui sont immatriculées au nom d'un intermédiaire, comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou une autre personne désignée vos actions de la TD, notamment des questions au sujet du plan de réinvestissement des dividendes et de l'envoi de documents aux actionnaires Votre intermédiaire

Pour toute autre question, les actionnaires peuvent communiquer avec le Service des relations avec les actionnaires de la TD par téléphone au 416-944-6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l'adresse [email protected]. Veuillez prendre note qu'en nous faisant parvenir un courriel ou en nous laissant un message vocal, vous consentez à ce que nous transmettions votre demande aux personnes aptes à vous répondre.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 7 janvier 2022, la Banque a annoncé que la Bourse de Toronto et le BSIF avaient approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque visant à racheter, pour annulation, jusqu'à 50 millions de ses actions ordinaires. Aux termes de l'avis d'intention déposé auprès de la Bourse de Toronto, l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités se termine le 10 janvier 2023, à une date antérieure que la TD peut déterminer ou à une date antérieure à laquelle la TD peut avoir terminé ses rachats. Il est possible d'obtenir sans frais un exemplaire de l'avis d'intention en communiquant avec le Service des relations publiques de la TD par téléphone au 416-944-6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l'adresse [email protected].

Accès aux documents sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, médias et autres personnes intéressées aux résultats du premier trimestre peuvent accéder au présent communiqué de presse, aux diapos sur les résultats, à l'information financière supplémentaire ainsi qu'au rapport aux actionnaires en consultant la section Relation avec les investisseurs sur le site Web de la TD à l'adresse : www.td.com/francais/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels

Le Groupe Banque TD donnera une conférence téléphonique sur les résultats, à Toronto (Ontario), le 3 mars 2022. La conférence sera diffusée en webémission audio en direct sur le site Web de la TD à 13 h 30 HE. Au cours de la conférence téléphonique, des dirigeants de la TD présenteront les résultats financiers de la Banque pour le premier trimestre et tiendront des discussions portant sur les informations présentées. Une période de questions destinée aux analystes suivra. Il sera possible de consulter les documents accompagnant les exposés qui auront lieu pendant la conférence sur le site Web de la TD à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs, le 3 mars 2022, avant le début de celle-ci. Une ligne téléphonique pour écoute seulement est ouverte au 416-641-6150 ou au 1-866-696-5894 (sans frais). Le code d'accès est le 2727354#.

La version archivée de la webémission audio et des documents des exposés pourra être consultée à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs. Il sera également possible d'écouter la conférence à partir de 17 h 00 HE, le 3 mars 2022, jusqu'à 23 h 59 HE, le 18 mars 2022, en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (sans frais). Le code d'accès est le 7300743#.

Assemblée annuelle

Le jeudi 14 avril 2022

Toronto (Ontario)

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Brooke Hales, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected] ; Caroline Phémius, Affaires publiques, 438-308-2587, [email protected]