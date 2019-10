Le Groupe Banque TD parraine le lancement du projet New Acre d'ALUS Canada

TORONTO, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Banque TD parraine le lancement du projet New AcreMC d'ALUS Canada, un programme de commandites organisationnelles innovateur qui stimule l'investissement dans les projets de verdissement à l'échelle du pays.

ALUS Canada, Une initiative de la famille Weston (ALUS), est très heureuse d'annoncer que le Groupe Banque TD (TD) est le premier commanditaire de son programme de commandites organisationnelles innovateur.

Le Groupe Banque TD est le premier commanditaire du projet New Acre, une solution qui cible les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) qui permet aux entreprises d’exercer une influence positive sur l’environnement et la nature. (Groupe CNW/ALUS Canada)

« La nature est un des outils les plus puissants sur lequel nous pouvons compter pour aider les communautés à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques », a déclaré Nicole Vadori, chef de l'environnement à la TD. « En misant sur ce qui existe déjà dans la nature, nous pouvons contribuer à préserver la santé environnementale tout en générant des retombées sociales et économiques positives. Dans le cadre de notre plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse Prêts à agir, nous sommes fiers d'être le premier commanditaire de ce projet. »

Grâce à son engagement de 220 000 $ sur deux ans, la TD contribuera au déploiement du projet New AcreMC en lui permettant d'agrandir son offre de matériel bilingue et de sensibiliser plus de gens à l'échelle du pays.

La TD contribuera également à des projets de verdissement de 300 acres (121,4 hectares) dans huit collectivités ALUS à l'échelle du Canada : ALUS Lac Ste. Anne et ALUS du comté de Red Deer en Alberta, ALUS Saskatchewan Assiniboine Project en Saskatchewan, ALUS Little Saskatchewan River au Manitoba, ALUS Elgin, ALUS Middlesex et ALUS Peterborough en Ontario et ALUS Montérégie au Québec.

De cette façon, la contribution de la TD au projet New AcreMC permettra au réseau d'agriculteurs et de grands éleveurs d'améliorer les zones humides et les zones tampons riveraines et d'agrandir les habitats fauniques pour produire de l'air pur et de l'eau propre et favoriser l'accroissement d'habitats propices à la faune au sein de leurs collectivités de plus en plus résilientes.

« Nous remercions chaudement la TD qui n'a pas hésité à faire preuve de leadership en devenant le premier commanditaire organisationnel du projet New AcreMC », a affirmé Brian Gilvesy, PDG d'ALUS Canada. « Cet investissement est une reconnaissance évidente de l'importance des avantages environnementaux qu'offrent les agriculteurs et les grands éleveurs d'ALUS Canada à la population. »

Le projet New AcreMC est une solution qui cible les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) qui permet aux entreprises d'exercer une influence positive sur l'environnement et la nature d'une façon qui plaît aux Canadiens.

À PROPOS D'ALUS CANADA

ALUS Canada, une initiative de la famille Weston, aide les agriculteurs et les grands éleveurs à produire de l'air plus sain et de l'eau plus propre, à accroître la biodiversité et à augmenter les services écosystémiques dans leurs collectivités respectives. ALUS Canada a versé près de 8,1 millions de dollars en financement aux 25 collectivités ALUS, un investissement multiplié par les 750 agriculteurs, grands éleveurs et collectivités sur le terrain dans six provinces. Dans le cadre de son projet New AcreMC, ALUS Canada offre aux entreprises canadiennes bienveillantes de procurer des avantages durables à leur communauté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :ALUS.ca.

À PROPOS DE L'ENTREPRISE CITOYENNE DE LA TD

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de sa clientèle, de ses employés et de la collectivité. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse Prêts à agir, la TD espère offrir 1 milliard de dollars à la collectivité d'ici 2030 dans quatre secteurs importants afin de garantir à tous un lendemain plus inclusif et durable. Les quatre volets de la plateforme sont Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/

Renseignements: Katherine Balpataky, Directrice, Partenariats d'entreprise et développement commercial, ALUS Canada - Cell. : 519 222-1178 Courriel :kbalpataky@alus.ca; Bridget Wayland, Directrice des communications, ALUS Canada - Cell. : 514 770-3001 Courriel : bwayland@alus.ca

