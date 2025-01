TORONTO, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) a annoncé aujourd'hui des changements à son équipe de la haute direction.

Vladimir (Vlad) Shpilsky prend dès aujourd'hui les commandes de Plateformes et Technologie. Il relève de Raymond (Ray) Chun, futur président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD, et intègre l'équipe de la haute direction de la Banque.

M. Shpilsky est entré au service de la TD l'automne dernier, à titre de vice-président à la direction et chef de l'information aux États-Unis. Avant cela, il travaillait au sein de l'une des plus grandes banques au monde, où il supervisait tous les aspects de la mise en œuvre de la technologie et de la stratégie pour les services bancaires d'investissement et aux grandes entreprises, les services bancaires commerciaux et aux entreprises, les paiements mondiaux et le crédit d'entreprise. Il possède une grande expérience dans les domaines suivants : gestion d'entités technologiques complexes, promotion de l'innovation et mise en œuvre de plateformes et de solutions hautement efficaces et stables. Il restera chef de l'information aux États-Unis en attendant qu'une personne soit nommée à sa place.

« Leader mondial dans le secteur des technologies, Vlad est doté de l'expertise nécessaire pour rehausser nos capacités en vue de façonner l'avenir de la Banque, a déclaré Ray Chun. Il assoira la position de chef de file de l'innovation que possède la TD et déploiera des solutions de pointe pour améliorer l'expérience client, bonifier nos façons de faire et renforcer notre infrastructure. Je réjouis de savoir qu'il fera partie de mon équipe de direction. »

Greg Keeley quitte la TD dès aujourd'hui pour relever d'autres défis. Depuis son arrivée à la TD, en 2018, M. Keeley y a attiré des talents solides et a contribué à rehausser les capacités technologiques et numériques de l'entreprise, tout en améliorant la stabilité et la sécurité de ses plateformes.

« J'aimerais remercier Greg pour son leadership et sa grande contribution à la TD et lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite des choses », a déclaré M. Chun.

