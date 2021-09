Cette entente représente l'harmonisation de la TD et d'Envestnet | Yodlee quant à l'accès aux données financières des clients.

TORONTO et SAN MATEO, Calif., le 21 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD et l'entreprise Envestnet | Yodlee ont annoncé qu'ils avaient conclu une entente d'accès aux données pour répondre aux besoins d'une clientèle qui recourt de plus en plus au numérique. Cette entente nord-américaine représente l'harmonisation entre la TD et Envestnet | Yodlee en ce qui a trait aux protocoles visant à permettre un accès sécuritaire aux données financières des clients de la TD afin que ceux-ci puissent les relayer aux applications de bien-être financier de leur choix, comme ils le demandent. La TD devient ainsi la 13e banque en Amérique du Nord à signer ce type d'entente d'accès aux données avec Envestnet | Yodlee.

Grâce à cette entente, les clients de la TD pourront transmettre leurs renseignements financiers de manière plus fiable et plus efficace aux plus de 1 400 applications tierces alimentées par la plateforme d'agrégation de données financières d'Envestnet | Yodlee. À la demande des clients, la TD va maintenant transférer les données financières de ces derniers à Envestnet | Yodlee au moyen d'interfaces de programmation d'applications (API), si bien qu'ils n'auront plus besoin de communiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe de leurs comptes bancaires.

« Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion d'une première entente d'accès aux données pour la connectivité fondée sur des API avec une institution financière ayant son siège social au Canada, a déclaré Chad A. Wiechers, vice-président principal, acquisition et stratégie de données, Envestnet | Yodlee. Cette relation avec la TD est cruciale pour que les clients puissent prendre des décisions financières judicieuses tout en bénéficiant d'une meilleure connectivité et d'une plus grande sécurité pour leurs comptes. »

« Nous savons que les clients interagissent plus que jamais avec nous par voie numérique, et nous sommes résolus à répondre à leurs besoins quelle que soit la méthode qu'ils choisissent pour effectuer leurs opérations bancaires, a ajouté Franklin Garrigues, VP, Canaux numériques, TD. Cette entente s'inscrit dans notre volonté d'offrir à nos clients une expérience sécurisée et fiable quand ils accèdent à des services numériques externes à leur banque. »

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Envestnet désigne la famille de filiales actives de la société de portefeuille ouverte Envestnet Inc. (NYSE : ENV). Envestnet transforme la prestation de conseils financiers et de services de bien-être financier. Notre mission est d'outiller les conseillers et les fournisseurs de services financiers avec des technologies, des solutions et des données novatrices pour que le bien-être financier devienne réalité pour tous. Près de 108 000 conseillers et plus de 6 000 entreprises - dont 17 des 20 plus grandes banques américaines, 46 des 50 plus grandes sociétés de courtage et de gestion de patrimoine, plus de 500 grandes sociétés de conseillers en placement inscrit et des centaines de sociétés de technologie financière - utilisent les technologies et les services d'Envestnet, qui aident entreprises, conseillers et clients à obtenir de meilleurs résultats.

