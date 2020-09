L'annonce arrive dans la foulée du récent lancement du Cadre de travail des obligations durables de la TD

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») a conclu aujourd'hui l'émission d'une obligation durable de trois ans de 500 M$ US arrivant à échéance le 28 septembre 2023. Il s'agit de la toute première obligation durable de la TD, et la première à être émise aux termes du Cadre de travail des obligations durables de la Banque.

Le produit de cette émission servira à financer ou à refinancer des prêts, des placements et des projets internes ou externes (désignés collectivement par « actifs admissibles ») qui répondent aux critères du Cadre pour pouvoir être considérés comme étant responsables sur le plan environnemental ou social. Les actifs admissibles comprennent les bâtiments écologiques, le transport propre, l'accès à des services essentiels comme les soins de santé, le logement abordable et d'autres catégories admissibles qui sont décrites dans le Cadre de travail des obligations durables de la Banque.

« Nous croyons que la croissance économique et la durabilité environnementale et sociale sont étroitement liées et que la TD a un rôle positif à jouer pour favoriser ces deux aspects », a souligné Barbara Hooper, vice-présidente à la direction, Trésorerie, Développement interne et Groupe de la sélection stratégique. « Nous sommes heureux de tabler sur nos offres d'obligations vertes précédentes pour contribuer à soutenir des objectifs de durabilité à long terme. »

Le 31 août 2020, la TD a publié son Cadre de travail des obligations durables, qui vient élargir la portée de son cadre de travail des Obligations vertes pour tenir compte de l'importance croissante des facteurs sociaux et de gouvernance si l'on veut soutenir un changement significatif et durable dans les collectivités que la Banque sert.

« La TD adopte une approche intégrée des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, en se concentrant à la fois sur les occasions et les risques que présentent ses divers secteurs d'activité », a expliqué Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale. « L'annonce d'aujourd'hui illustre notre engagement envers une approche de gestion responsable relativement aux aspects environnementaux, sociaux et communautaires de nos activités. »

La TD a été la première banque canadienne en 2017 à se fixer un objectif ambitieux pour aider à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, établissant une cible totale de 100 milliards de dollars d'ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de services de gestion d'actifs et de programmes d'entreprise internes. L'annonce d'aujourd'hui est la toute dernière mesure de la TD pour intégrer le spectre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux efforts qu'elle déploie pour atteindre cet objectif dans l'esprit de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne mondiale de la Banque. Autres initiatives récentes :

Gestion de placements TD Inc. a annoncé le 17 septembre 2020 l'ajout de deux fonds communs de placement à ses produits durables : le Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD et le Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD. Ces nouveaux produits visent à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en alignant leurs placements sur leurs valeurs, afin d'avoir un effet positif.

placements TD Inc. a annoncé le 17 septembre 2020 l'ajout de deux fonds communs de placement à ses produits durables : le Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD et le Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD. Ces nouveaux produits visent à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en alignant leurs placements sur leurs valeurs, afin d'avoir un effet positif. Valeurs Mobilières TD a annoncé le 16 septembre 2020 la formation du nouveau groupe Finance durable et Transitions d'entreprises. Il sera le point central de Valeurs Mobilières TD pour ses relations avec la clientèle et s'emploiera à offrir un leadership éclairé et des conseils stratégiques pour ce secteur de croissance essentiel.

Pour plus de renseignements, rendez-vous au https://www.td.com/francais/investisseurs/accueil/renseignements-sur-les-creances/sustainable-bonds/sustainable-bonds.jsp

À propos du Groupe Banque TD



La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis, et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Mathieu Beaudoin, Affaires publiques, [email protected]

Liens connexes

https://www.td.com