La TD prévoit créer 200 postes dans la région grâce à sa nouvelle relation avec le Centre d'innovation Alan B. Levan | NSU Broward, pour soutenir l'objectif de la Banque d'embaucher 2 000 collègues qui occuperont des postes liés aux technologies.

TORONTO et FORT LAUDERDALE, Fla., le 26 avril 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau pôle de prestation de services technologiques à Fort Lauderdale, en Floride, pour appuyer un centre d'innovation technologique émergent dans le sud de l'État. Cette mesure aidera la TD à tirer parti de la communauté grandissante de talents en technologie et en innovation en vue de fournir de nouveaux produits et services numériques à ses clients.

« Notre nouveau centre technologique cherchera à mettre à profit le bassin de talents en technologie dans le sud de la Floride, qui connaît une croissance rapide, dans le but d'améliorer nos capacités en matière d'innovation et de prestation de services à la clientèle, affirme Greg Keeley, premier vice-président à la direction, Plateformes et Technologie, Groupe Banque TD. Avec l'aide des équipes de technologie de toute la Banque, nous sommes engagés à favoriser l'agilité, l'innovation et la rapidité à grande échelle afin de servir nos clients et de répondre à leurs attentes en constante évolution. »

La Banque prévoit créer 200 postes dans la région au cours des deux prochaines années pour soutenir sa stratégie technologique accélérée et contribuer à amorcer une nouvelle ère de services financiers pour ses clients. Ces nouveaux postes font partie de l'annonce récente de la TD au sujet de l'embauche de plus de 2 000 collègues pour pourvoir des postes en lien avec la technologie possédant des compétences en développement et exploitation, en infonuagique, en apprentissage automatique et en automatisation, sans oublier des candidats formés et expérimentés dans les domaines de la méthodologie agile, de la conception de l'expérience utilisateur et des technologies mobiles. L'arrivée prévue de ces nouveaux talents contribuera davantage à mettre à profit les investissements de la TD dans les nouvelles technologies et à offrir de nouvelles expériences numériques à ses clients, en plus d'habiliter les collègues au moyen de l'innovation.

Un partenariat pluriannuel avec le Centre d'innovation Alan B. Levan | NSU Broward (le Centre Levan) aidera la TD à renforcer sa présence au sein de la communauté technologique du sud de la Floride. Point de liaison de plus en plus important pour les talents en technologie et innovation qui regroupe des étudiants et d'autres membres du milieu universitaire, des créateurs en phase de démarrage, des investisseurs en capital de risque et des experts en développement économique, le Centre Levan agit comme catalyseur central pour aider les innovateurs à s'épanouir.

« Cette relation avec le Centre Levan offre à la TD une occasion fantastique d'appuyer les prochaines générations de professionnels en technologie, tout en contribuant à attirer et à perfectionner les talents locaux, souligne Licenia Rojas, première vice-présidente, architecte en chef et ingénieure en chef, Groupe Banque TD et membre du conseil des gouverneurs du Centre Levan. Nous chercherons à renforcer notre présence dans la région avec une équipe diversifiée de talents en technologie qui mettra l'accent sur l'engagement du Groupe Banque TD à l'égard de l'innovation axée sur le client. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec la TD pour favoriser la croissance du secteur technologique dans le sud de la Floride, déclare John Wensveen, directeur de l'innovation à la NSU et directeur général du Centre Levan. Le travail que nous accomplissons au Centre Levan est centré sur la création de l'avenir de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat, et notre alliance avec la TD renforcera encore davantage notre position de chef de file en matière de génération d'idées révolutionnaires, tout en contribuant à la croissance d'une communauté de professionnels en technologie talentueux dans la région. »

La TD poursuit ses efforts pour tirer parti de son écosystème d'innovation actuel, qui englobe les initiatives suivantes :

Le Laboratoire TD au centre Communitech, situé dans la région de Waterloo, en Ontario , qui est un centre public-privé conçu pour explorer des avenues d'innovation en mettant l'accent sur l'expérience client, l'entrepreneuriat, la croissance, le développement des affaires à l'échelle internationale et les femmes dans le secteur technologique.

, qui est un centre public-privé conçu pour explorer des avenues d'innovation en mettant l'accent sur l'expérience client, l'entrepreneuriat, la croissance, le développement des affaires à l'échelle internationale et les femmes dans le secteur technologique. Le Centre d'excellence en conception de la TD, axé sur la création d'expériences numériques à l'avant-garde du secteur qui contribuent à satisfaire les besoins en constante évolution de nos clients.

La stratégie du projet Fusion, qui fait appel à des équipes basées à Singapour, à Toronto , à Tel-Aviv et à Mount Laurel , au New Jersey , pour mettre en œuvre une approche de gestion des cybermenaces en continu tout en puisant dans un riche bassin de talents locaux.

Par ailleurs, la TD accélère davantage l'innovation grâce à des initiatives de génération d'idées par les collègues, à des ententes dans le domaine de la technologie financière, à un solide portefeuille de brevets et à des relations stratégiques avec de grandes sociétés technologiques et le milieu universitaire.

Accent mis sur les talents en technologie

Afin de favoriser les progrès de son personnel talentueux, actuel et nouveau, la TD investit constamment dans les compétences et aptitudes de ses employés en leur donnant l'occasion d'adopter de nouvelles technologies tout comme des outils standards du secteur qui sont utilisés dans divers secteurs d'activité et dans le monde entier, dont Azure ainsi que des technologies infonuagiques et de développement et exploitation. Par exemple, grâce à la solide relation de travail de la TD avec Microsoft et à l'initiative de compétences d'entreprise du géant technologique, 822 collègues de la Banque ont élargi leur champ de compétences et obtenu la certification Azure. Cet engagement en matière de perfectionnement permet aux collègues de la TD d'avancer dans leur carrière et de vivre de nouvelles expériences au sein même de la Banque.

« À la TD, nous savons que nos employés constituent de loin notre actif le plus précieux, poursuit Greg Keeley. L'un des nombreux avantages que nous offrons à nos collègues, c'est que peu importe où ils travaillent à la Banque, ils auront l'occasion d'exercer une influence, d'obtenir du soutien et d'avancer professionnellement tout en réalisant un travail stimulant et valorisant. »

La TD continue de jouer un rôle de chef de file grâce à sa culture unique et à son environnement inclusif : ainsi, elle a récemment été désignée comme l'un des meilleurs employeurs au monde en 2021 selon Forbes. En outre, la Banque a dernièrement obtenu plusieurs prix du fait d'offrir des solutions client novatrices reposant sur les nouvelles technologies, dont le prix remis à la banque numérique la plus innovatrice en Amérique du Nord par Global Finance, pour la troisième année consécutive, et le prix banque modèle Celent pour ses solutions alimentées par l'intelligence artificielle, pour la deuxième année de suite. Reconnue pour le rôle crucial qu'elle joue afin de favoriser un avenir plus inclusif et durable, la TD a également été inscrite à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième année consécutive, et elle occupe cette année le premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice mondial.

Présence croissante de la TD en Floride

L'ajout de ces nouveaux postes renforce davantage l'engagement de la Banque à l'égard de la Floride, à la suite de son annonce de l'embauche de quelque 250 nouveaux employés affectés aux activités d'exploitation et aux succursales dans la région de Jacksonville en 2021.

« Créer des emplois en Floride est la prochaine étape de l'investissement de la TD, souligne Nick Miceli, président régional, région métropolitaine de Floride, TD Bank. Ces nouveaux postes bénéficieront au pôle technologique croissant du sud de l'État et renforceront la demande de travailleurs qualifiés dans le secteur des TI. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de TD Bank, America's Most Convenient BankMD

TD Bank, America's Most Convenient Bank est l'une des 10 banques les plus importantes aux États-Unis. Elle offre à plus de 9,7 millions de clients une gamme complète de produits et de services bancaires de détail, commerciaux et pour PME dans plus de 1 100 succursales bien situées dans le nord-est des États-Unis, dans les États du centre du littoral de l'Atlantique, dans la région métropolitaine du district de Columbia, en Caroline du Nord et du Sud, de même qu'en Floride. De plus, TD Bank et ses filiales proposent des services bancaires privés sur mesure et des services de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de Gestion de patrimoine TD, et des services commerciaux aux concessionnaires et de financement automobile par l'intermédiaire de Financement auto TD. Le siège social de TD Bank est situé à Cherry Hill, au New Jersey. Pour en savoir plus, visitez www.td.com/us . Vous pouvez aussi consulter le compte Facebook de TD Bank à www.facebook.com/TDBank et ses comptes Twitter à www.twitter.com/TDBank_US et www.twitter.com/TDNews_US .

TD Bank, America's Most Convenient Bank est membre du Groupe Banque TD et une filiale de La Banque Toronto-Dominion de Toronto, au Canada, l'une des 10 plus grandes sociétés de services financiers en Amérique du Nord. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ». Pour en savoir plus, visitez www.td.com/us .

À propos du Centre d'innovation Alan B. Levan | NSU Broward

Le Centre d'innovation Alan B. Levan | NSU Broward est un partenariat public-privé entre la Nova Southeastern University (NSU) et le comté de Broward. Le centre, où l'accent est mis sur l'innovation, la technologie et l'entrepreneuriat, est un moteur de développement dans les secteurs économique et de l'éducation de la région métropolitaine de Fort Lauderdale, le comté de Broward et le sud de la Floride. Des programmes personnalisés, des événements et des services globaux appuient le parcours du fondateur (conception de l'idée, incubation, accélération, postaccélération) à partir du développement d'une idée jusqu'à sa mise en œuvre réussie, ou bien l'expansion mondiale d'une entreprise en fonction de ces quatre piliers. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web: www.nova.edu/innovation/

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phémius, [email protected], 438-308-2587