TORONTO et NEW YORK, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui, après plusieurs années de collaboration active avec les autorités et les organismes de réglementation, être parvenue à une résolution relativement à l'enquête déjà divulguée sur ses programmes de conformité à la Bank Secrecy Act (BSA) et ses programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) aux États-Unis.

La Banque et certaines de ses filiales aux États-Unis ont consenti à des ordonnances auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), du Federal Reserve Board et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Elles ont également conclu des ententes sur le plaidoyer avec la Money Laundering and Asset Recovery Section, Criminal Division du département de la Justice et le bureau du procureur fédéral du district du New Jersey.

Voici les détails de la résolution :

Paiement total d'environ 3,09 milliards de dollars américains, couvert en grande partie par des provisions antérieures de 3,05 milliards de dollars américains.

Exigences relatives aux correctifs à apporter au programme de LCBA aux États-Unis conformes au programme existant de la Banque, qui progresse de manière soutenue sous la direction de sa nouvelle équipe de direction de LCBA aux États-Unis.

Nécessité d'accorder la priorité au financement et à la dotation en personnel pour mettre en place les mesures correctives, des mesures déjà en place.

Supervision officielle des mesures correctives relatives à la LCBA au moyen d'un programme de surveillance.

L'actif total des deux filiales bancaires de la TD aux États-Unis (TD Bank, NA et TD Bank USA, NA) (la « Banque aux États-Unis ») ne peut dépasser 434 milliards de dollars américains (actif total au 30 septembre 2024); cette restriction ne s'applique pas à Valeurs Mobilières TD, ni aux activités canadiennes ou aux activités de la Banque ailleurs dans le monde.

, NA) (la « Banque aux États-Unis ») ne peut dépasser 434 milliards de dollars américains (actif total au 30 septembre 2024); cette restriction ne s'applique pas à Valeurs Mobilières TD, ni aux activités canadiennes ou aux activités de la Banque ailleurs dans le monde. La Banque aux États-Unis est assujettie à des processus d'approbation plus stricts pour ce qui est des nouveaux produits, services et marchés ou encore des nouvelles succursales afin d'assurer que le risque de toute nouvelle initiative relativement à la LCBA est évalué et atténué comme il se doit.

Des plans sont en place pour assurer le respect des exigences et des limites énoncées dans les ordonnances sur consentement, y compris des ajustements au bilan de la Banque aux États-Unis. Ces mesures permettront de disposer d'actifs suffisants pour répondre aux besoins financiers des clients aux États-Unis sans interruption, maintenant et à l'avenir.

La TD possède la solidité financière, la stabilité et la souplesse opérationnelle nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d'assainissement du programme de LCBA aux États-Unis, continuer de répondre aux besoins financiers de ses plus de dix millions de clients américains et investir pour renforcer ses activités.

« Nous assumons l'entière responsabilité des échecs de notre programme de LCBA aux États-Unis, et nous effectuons les investissements, les changements et les améliorations nécessaires pour concrétiser nos engagements, a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. C'est un chapitre difficile dans l'histoire de la Banque. Ces échecs se sont produits pendant mon mandat de chef de la direction, et je présente mes excuses à toutes les parties prenantes. Je tiens aussi à remercier nos collègues, qui font preuve d'une détermination sans faille et qui jouent un rôle crucial dans la prévention des activités criminelles. »

La Banque a coopéré activement et de bonne foi avec les organismes de réglementation et le département de la Justice tout au long de leur enquête, et elle continue de leur prêter main-forte pour traduire en justice les criminels qui ont exploité les lacunes de son programme de LCBA, parmi lesquels figurent cinq employés de succursale.

« Le blanchiment d'argent est une activité criminelle qui constitue une grave menace à l'échelle mondiale, et notre entreprise aux États-Unis n'a pas maintenu un programme de LCBA pouvant adéquatement le contrecarrer, a indiqué Alan MacGibbon, président du conseil, Groupe Banque TD. Le conseil a pris et continue de prendre des mesures pour corriger les lacunes et faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes. En effet, nous avons nommé de nouveaux leaders à l'échelle de nos activités aux États-Unis, revu la composition de notre équipe de LCBA aux États-Unis et priorisé les investissements de façon à opérer les changements requis. Améliorer notre programme et respecter nos obligations dès maintenant et à l'avenir, c'est la priorité absolue du conseil et de la direction. »

PROGRAMME DE LCBA AUX ÉTATS-UNIS : MESURES CORRECTIVES

« Des criminels ont été en mesure d'exploiter nos systèmes, et notre programme de LCBA aux États-Unis n'a pas été à la hauteur, a déclaré Leo Salom, président et chef de la direction, TD Bank, AMCB. Nous continuons de travailler sans relâche, de toute urgence et avec détermination pour corriger notre programme et regagner la confiance des organismes de réglementation et des autres parties prenantes. Nous nous sommes engagés à collaborer efficacement avec les organismes de surveillance pour avoir un programme de LCBA durable et respecter nos obligations, conformément aux modalités de la résolution. Nos activités aux États-Unis sont solides, et nous continuerons de répondre aux besoins financiers des 10 millions de ménages et d'entreprises au pays qui comptent sur nous. »

Mettre en œuvre un programme de LCBA solide, efficace et durable nécessitera des efforts substantiels sur plusieurs années. Nous y travaillons actuellement, et les progrès réalisés à ce jour comprennent notamment ce qui suit :

Révision de la composition de l'équipe de direction et de talents du programme de LCBA, notamment : nomination d'une nouvelle cheffe, Crimes financiers, Gestion des risques, également cheffe, Loi sur le secret bancaire (LSB) et Lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) ayant une expérience et un leadership éprouvés. Ajout de 40 dirigeants et de plus de 700 nouveaux spécialistes de la LCBA possédant de l'expérience et des qualifications dans la prévention du blanchiment d'argent et des crimes financiers, ainsi qu'en matière de mesures correctives à l'égard de programmes de LCBA.

Renforcement de la structure de surveillance et de l'imputabilité à l'échelle des trois lignes de défense, des premières lignes jusqu'aux équipes de gestion des risques et d'audit. Formation d'un comité de surveillance pour la LCBA et la LSB au sein des conseils d'administration aux États-Unis.

Mise en œuvre de normes, de processus et de formations plus robustes à l'échelle de la Banque de manière à mieux prévenir, détecter et mesurer les risques liés aux crimes financiers, et à faciliter la transmission à un niveau supérieur et la prise de décision.

Déploiement de solutions technologiques basées sur les données pourvues de capacités de détection et de gestion des données, de capacités d'analyses et d'aptitudes à la modélisation plus solides. Mesures supplémentaires d'atténuation des risques durables à long terme en cours.

La Banque est déterminée à déployer les efforts nécessaires pour accomplir ce travail essentiel, et elle a mobilisé les ressources requises pour assainir son programme de LCBA aux États-Unis à long terme.

Pour en savoir plus sur la résolution et le programme de mesures correctives de la TD, consultez la page Relations avec les investisseurs du site Web de la Banque.

