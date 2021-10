TORONTO, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX et NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui les changements suivants dans l'équipe de la haute direction.

DÉPART À LA RETRAITE DE TERI CURRIE, QUI SIÉGERA AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TD BANK (AUX ÉTATS-UNIS)

Après près de 35 ans à la Banque, Teri Currie, chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada, a informé la TD qu'elle comptait prendre sa retraite à la fin de janvier 2022. Une fois à la retraite, soit à partir du 1er février 2022, elle siégera au conseil d'administration de TD Bank (aux États-Unis).

« Le rôle joué par Teri à la TD se ressent dans presque toutes les sphères de la Banque. À l'origine caissière dans une succursale de Calgary, elle a gravi les échelons jusqu'à piloter notre secteur phare que sont les Services bancaires personnels au Canada durant une période de progrès et de changements majeurs, a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. Teri a aidé la TD à grandir et à connaître du succès, tout en devenant une référence en matière de leadership inspirant. Je garderai un souvenir inoubliable de notre longue collaboration, et je suis plus que ravi qu'elle ait accepté de siéger au conseil d'administration de TD Bank aux États-Unis. »

En tant que chef de groupe des Services bancaires personnels au Canada, Teri Currie a été l'architecte d'une transformation qui visait à tenir compte des nouveaux besoins des clients et à permettre au secteur de croître en offrant à ceux-ci des conseils personnalisés dans tous les canaux. Elle a également dirigé avec brio les Services bancaires personnels au Canada pendant la pandémie de COVID-19, en aidant des milliers de collègues et des millions de Canadiens à composer avec le climat d'incertitude.

Membre de l'équipe de la haute direction depuis 2010, Teri Currie a directement contribué à la réputation de chef de file de la Banque, à ses stratégies en matière de talents et à ses capacités numériques et technologiques, qui se démarquent dans le secteur. Elle a également joué un rôle de premier plan dans l'instauration de la culture inclusive hors du commun de la TD et dans la création de l'expérience client légendaire qui caractérise la Banque.

« Je n'aurais pas pu espérer une carrière plus gratifiante que celle que j'ai eue à la TD, où j'ai passé près de 35 années. Travailler aux côtés de collègues aussi passionnés et doués pour bâtir cette formidable entreprise bienveillante et centrée sur le client, ce ne fut rien de moins qu'un privilège, a affirmé Teri Currie. Je tiens à vous remercier tous et toutes, collègues de la TD, pour votre détermination à répondre aux besoins et aux aspirations des millions de Canadiens que nous servons. C'est grâce à vous que j'ai toujours porté l'épinglette TD avec une grande fierté, et je suis convaincue que l'avenir de la Banque est encore plus radieux. »

CHANGEMENTS DANS L'ÉQUIPE DE DIRECTION

La TD a également annoncé les changements suivants dans l'équipe de la haute direction, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Michael Rhodes, chef de groupe, Innovation, Technologie et Services communs, deviendra chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada. Entré au service de la TD en 2011, Michael Rhodes compte plus de 25 années d'expérience dans le milieu bancaire. Il y a dirigé le secteur Cartes de crédit et Services aux commerçants, Amérique du Nord, où il a entraîné une croissance substantielle des activités liées aux cartes et aux paiements au Canada. Il a ensuite piloté Services bancaires aux consommateurs et Gestion de patrimoine pour TD Bank, America's Most Convenient Bank, un réseau de plus de 1 200 succursales comptant plus de 9 millions de clients. À l'heure actuelle, il est à la tête de la transformation numérique et technologique de la TD, qui vise à établir de nouveaux mécanismes pour répondre aux besoins en évolution des clients et améliorer les capacités d'exécution de la Banque.

Greg Braca, chef de groupe, Services de détail aux États-Unis et chef de la direction, TD Bank, America's Most Convenient Bank, sera nommé au nouveau poste de vice-président-directeur de TD Bank (aux États-Unis), où il relèvera de Bharat Masrani. À ce poste, Greg Braca mettra à profit sa grande expérience et son vaste réseau pour développer les affaires, établir de nouvelles relations clients et offrir des conseils sur les nouvelles occasions du marché des États-Unis en vue de renforcer la position concurrentielle de la TD. À titre de responsable des secteurs aux États-Unis depuis 2017, il a renforcé le leadership de la TD dans ce marché de croissance crucial, approfondi les liens entre la Banque et ses millions de clients aux États-Unis et mis sur pied une grande équipe de leaders. Dernièrement, il a su diriger les collègues et aider les clients de la TD aux États-Unis afin de surmonter les chamboulements liés à la pandémie.

Leo Salom, chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance, deviendra chef de groupe, Services de détail aux États-Unis et chef de la direction, TD Bank, America's Most Convenient Bank. Fort de plus de 20 années d'expérience à la direction d'unités de services bancaires de détail et de gestion de placements à l'échelle mondiale, Leo Salom est entré au service de la TD en 2011. À la tête de Gestion de patrimoine TD, il a permis au secteur de dépasser - au Canada et aux États-Unis - les 1 000 milliards de dollars canadiens en actifs gérés et administrés pour les clients, tout en l'aidant à prendre de l'ampleur : il s'agit à ce jour du plus important service de placements directs et gestionnaire de fonds institutionnels du Canada.

Raymond (Ray) Chun, président, Placements directs TD et vice-président à la direction, Groupe Banque TD, sera chef de groupe, Gestion de patrimoine et Assurance. Depuis son entrée à la Banque en 1995, Raymond Chun y a occupé divers postes de direction, entre autres dans les secteurs suivants : Produits bancaires personnels, Réseau de succursales, Services aux clients privés TD Waterhouse, Ventes, Canaux directs et Expérience client et Opérations. En tant que président de TD Assurance, il a été à la tête du secteur dans une période de forte croissance.

« Greg a énormément contribué au succès de nos secteurs aux États-Unis, et je suis persuadé qu'il continuera de contribuer à la performance de la Banque à son nouveau poste, a ajouté Bharat Masrani. Michael, Leo et Ray s'apprêtent à assumer leurs nouvelles fonctions avec une grande expérience et un savoir-faire éprouvé, acquis à la tête d'unités et de secteurs cruciaux. Ils reprennent les rênes de secteurs solides, où ils continueront à concrétiser notre objectif de croissance et à offrir l'expérience client légendaire qui fait la réputation de la TD. »

Autres nominations

Greg Keeley, vice-président à la direction et chef de l'information deviendra premier vice-président à la direction, Technologie et Plateformes, et sera ainsi responsable des équipes des plateformes clients et de données, Technologie et Excellence en livraison de projets de l'entreprise. Greg Keeley est entré au service de la TD en 2018, avec plus de 20 années d'expérience en services financiers internationaux. Dernièrement, il a piloté la réaction de la Banque à la pandémie de COVID-19 en ce qui a trait à la technologie, renforcé sa cybersécurité et sa résilience opérationnelle et établi de nouvelles capacités dans une optique d'efficacité et de compétitivité.

Christine (Chris) Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation de l'entreprise, Habilitation et Expérience client, se verra confier un mandat élargi, puisqu'elle assumera la responsabilité des Services communs, à savoir le Centre de contact, Amérique du Nord et le Canal des GAB, et les secteurs Perception, Canada et Opérations, Gestion des fraudes en Amérique du Nord. Elle chapeautera également Numérisation, Automatisation et Ingénierie des processus, Données et analyses de l'entreprise, Layer 6 et Gestion du changement.

Les membres de l'équipe de la haute direction ci-dessous continueront de relever de Bharat Masrani :

Riaz Ahmed, chef de groupe, Services bancaires de gros, Groupe Banque TD et président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD

Ajai Bambawale, chef de groupe et chef de la gestion des risques

Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux

Paul Douglas, chef de groupe, Services bancaires aux entreprises au Canada

Barbara Hooper, première vice-présidente à la direction, Trésorerie, Développement interne, Groupe de la sélection stratégique et Services immobiliers

Kenn Lalonde, premier vice-président à la direction et chef, Ressources humaines

Kelvin Tran, premier vice-président à la direction et chef des finances

« La TD est dotée d'une grande équipe de leaders chevronnés qui possèdent l'expérience et les compétences nécessaires pour l'avenir. Ensemble, nous ne reculerons devant rien pour servir nos clients avec le souci de l'excellence, développer de nouvelles capacités afin de nous rendre encore plus concurrentiels, et servir de moteur à la prochaine phase de croissance de la Banque », a conclu Bharat Masrani.

