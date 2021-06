Le 1er septembre 2021 :

TORONTO, le 24 juin 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX : TD) (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui les changements ci-dessous à son équipe de la haute direction; ceux-ci entreront en vigueur le 1er septembre 2021.

Bob Dorrance prendra sa retraite, mais demeurera président du conseil de Valeurs Mobilières TD

Après une brillante carrière de plus de 40 ans, Bob Dorrance, président du conseil, chef de la direction et président, Valeurs Mobilières TD (VMTD), prendra sa retraite le 1er septembre 2021. Il demeurera président du conseil de VMTD et agira également à titre de conseiller spécial de Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD.

« Bob est un leader exceptionnel dont l'opinion et les conseils sont recherchés par des chefs de la direction, des membres de conseils d'administration et des participants aux marchés du monde entier, a déclaré M. Masrani. Au cours des 20 dernières années, il a joué un rôle clé dans la croissance de Valeurs Mobilières TD en lançant des initiatives novatrices et en faisant progresser une stratégie axée sur le client qui est concurrentielle à l'échelle mondiale. Il a également agi comme mentor auprès de toute une génération de professionnels des marchés de capitaux et des services, et il a mis sur pied une équipe de direction mondialement reconnue. Je suis très heureux que Bob ait accepté de demeurer président du conseil de Valeurs Mobilières TD. L'équipe de VMTD, la Banque et l'équipe de direction de la TD vont ainsi continuer à profiter de son expertise et de ses conseils. »

À la tête de VMTD depuis 2005, M. Dorrance a contribué à bâtir un service de courtage de pointe de dimension mondiale. Il a guidé VMTD au travers de la crise financière mondiale de 2008-2009, a développé et acquis de nouvelles capacités et a favorisé la croissance dans les principaux marchés. Au cours des 15 derniers mois, il a dirigé VMTD pendant une période de perturbations mondiales et aidé l'équipe et les clients à avancer en terrain inconnu.

« L'équipe de Valeurs Mobilières TD est hors pair, avec des leaders compétents et une capacité de longue date à livrer des résultats à nos clients, a déclaré M. Dorrance. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de certains des meilleurs talents de notre secteur. Je suis ravi de pouvoir apporter mon aide à Riaz et son équipe pour le prochain chapitre de l'histoire de Valeurs Mobilières TD. Je tiens à remercier mes collègues, les clients que nous avons servis et les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler tout au long de ma carrière. Je leur souhaite beaucoup de succès. »

Riaz Ahmed deviendra président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD

Riaz Ahmed, chef de groupe et chef des finances, Groupe Banque TD, deviendra chef de groupe, Services bancaires de gros et président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD; il relèvera de Bharat Masrani.

« Au cours des 25 dernières années, Riaz a grandement participé au succès de la TD; il a contribué à bâtir la Banque, il a dirigé des secteurs d'activité clés et il a favorisé une croissance rentable, a souligné M. Masrani. Les progrès technologiques et la nouvelle dynamique des marchés continuent de transformer le secteur des valeurs mobilières, et j'ai toute confiance en Riaz et en l'équipe de VMTD pour continuer de bâtir sur nos avantages concurrentiels, de servir nos clients et de planifier la croissance future. »

Membre de l'équipe de la haute direction de la Banque depuis 2009, Riaz Ahmed a joué un rôle essentiel dans l'établissement de la TD comme l'une des dix principales banques en Amérique du Nord. Il a contribué à l'entrée et à la croissance de la TD sur le marché aux États-Unis, supervisé l'acquisition transformatrice de plusieurs banques et portefeuilles d'actifs, et dirigé TD Assurance et Cartes de crédit, accroissant leur portée et leurs capacités, tant par des moyens internes que par des partenariats stratégiques. Chef des finances depuis 2016, il a aidé à renforcer le rendement financier de la Banque et, tout récemment, il a collaboré avec des dirigeants de toute l'entreprise pour aider la TD à traverser la pandémie de COVID-19.

« Bob et toute l'équipe de Valeurs Mobilières TD ont bâti un service de courtage de pointe qui est mondialement concurrentiel, qui a de solides relations avec les clients et des capacités reconnues dans le secteur, estime M. Ahmed. J'ai hâte de travailler avec les leaders et professionnels talentueux de Valeurs Mobilières TD pour bâtir sur leur belle réussite et continuer de stimuler la croissance dans un environnement de plus en plus complexe et changeant. »

Moti Jungreis, vice-président principal et chef, Marchés mondiaux, et Robbie Pryde, vice-président principal et chef, Services bancaires d'investissement et aux grandes entreprises, deviendront tous deux vice-présidents principaux à la direction de VMTD et relèveront de M. Ahmed.

Nominations aux Finances - Kelvin Tran et Barbara Hooper

Kelvin Tran, vice-président à la direction, Finances de l'entreprise, deviendra chef des finances, Groupe Banque TD et se joindra à l'équipe de la haute direction de la Banque; il relèvera de Bharat Masrani.

M. Tran est à la TD depuis plus de 20 ans. Il a occupé les postes de chef des finances, TD Bank, America's Most Convenient BankMD; d'auditeur en chef et chef comptable, Groupe Banque TD; de chef des finances, Valeurs Mobilières TD; et de premier vice-président, Gestion de la trésorerie et du bilan. Il est également un ardent défenseur de l'inclusion, déterminé à faire progresser le parcours de diversité et d'inclusion de la Banque et à avoir un effet positif dans les collectivités que nous servons. M. Tran a eu une influence importante sur le rendement financier de la TD et, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il pourra compter sur une solide équipe de direction des Finances.

Barbara Hooper, vice-présidente à la direction, Trésorerie, Développement interne et Groupe de la sélection stratégique, se joindra également à l'équipe de la haute direction et relèvera de Bharat Masrani.

En plus de 25 ans de carrière à la TD, Mme Hooper a occupé des postes aux responsabilités croissantes. À titre de trésorière du Groupe Banque TD depuis 2015, elle a dirigé d'importantes acquisitions et stratégies de développement internationales qui ont directement contribué au succès de la TD. Elle a aussi passé plus de 10 ans à des postes en contact avec la clientèle à Valeurs Mobilières TD. En reconnaissance de ses réalisations, Mme Hooper a été nommée en 2018 comme l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada par le Réseau des femmes exécutives.

« Je travaille en étroite collaboration avec ces leaders depuis de nombreuses années, conclut M. Masrani. J'ai une grande confiance en leur leadership et je suis convaincu qu'ils continueront à contribuer de manière importante à notre avenir ».

