L'impressionnant clocher de l'église, qui fut autrefois coiffé d'une flèche de style gothique retirée en 1949 pour des raisons de sécurité, liées à la présence des secousses telluriques engendrées par les explosions à répétition dans les nombreuses carrières à proximité, à cette époque, de la venue du tramway sur la rue Masson et du fait que le sol avait tendance à s'affaisser à cause de la rivière souterraine qui coule dans le Vieux-Rosemont. Ces carrières ont, depuis, cédé leurs places à la majorité des parcs du quartier, dont à une partie de l'actuel Jardin botanique, et à l'emplacement de l'actuelle école Père-Marquette.