Les Carrières Ducharme a acquis ses titres de noblesse dans le secteur de la construction et dans le monde des architectes, au fil des 60 dernières années, comme exploitant de carrière de pierre naturelle tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle est présente dans les marchés de la construction résidentielle et commerciale ainsi que dans le secteur en croissance de l'aménagement paysager. « Bien plus qu'un simple exploitant de carrières, Les Carrières Ducharme est un opérateur multidisciplinaire avec des installations de grande ampleur qui permettent de produire et offrir des produits de pierre bruts, guillotinés et taillés sur mesure, qu'il s'agisse de pierre traditionnelle ou de pierre amincie, de pierres concassées décoratives ou de granulats » a dit Nicolas Croteau, vice-président exécutif du Groupe, qui agit aussi de façon transitoire à titre de président-directeur général de Carrières Ducharme.

Le président et chef de la direction du Groupe Atwill-Morin, Matthew Atwill-Morin, s'est déclaré, pour sa part, heureux et satisfait de cette transaction majeure fait place au maintien en fonction dans l'entreprise de monsieur Serge Ducharme, l'ex-président, à titre de conseiller spécial. « Mais, par-dessus tout, cette acquisition stratégique permet au Groupe Atwill-Morin de diversifier ses activités par l'ajout d'une entreprise réputée et bénéficiant d'une équipe autonome essentielle à la poursuite de son plan de croissance » a poursuivi monsieur Atwill-Morin. Celui-ci a renchéri en spécifiant que tous les employés de Carrières Ducharme demeurent en place et l'entreprise conserve son siège social à Havelock. Pour ce dernier, cette acquisition permettra incidemment à Carrières Ducharme de bénéficier des forces et avantages d'un grand groupe d'entreprises tout en conservant son identité de marque et son indépendance qui lui permettront de continuer à bien servir sa vaste clientèle de tous les horizons.

Messieurs Atwill-Morin et Croteau se sont aussi dit par ailleurs ravis de constater que l'exploitation de ces ressources continuera de se faire dans une perspective de développement durable.

Avec l'ajout des 125 employés de Les Carrières Ducharme, la grande famille du Groupe Atwill-Morin qui dépasse maintenant le cap des 800 employés réguliers, sans compter les emplois saisonniers qui porte le cap de celui-ci à un peu plus de 1000 personnes.

Située à proximité de la frontière de l'état de New-York, avenue Covey Hill dans la municipalité de Havelock, l'entreprise acquise par Groupe Atwill-Morin sera en mesure, avec ses sites de concassage, puis de taille et de profilage, de profiter d'une valeur ajoutée d'importance qui sera susceptible d'ouvrir de nouveaux marchés dans les états de la Nouvelle-Angleterre à son propre bénéfice comme à celui de l'ensemble du Groupe.

Le président et chef de la direction a conclu en insistant sur le fait qu'avec cette acquisition, Le Groupe Atwill-Morin se dirigeait allègrement vers l'atteinte d'ici les 36 prochains mois du plateau des 200M $ de volume d'affaires annuel, qui fait de lui un joueur majeur incontournable du domaine de la construction, inspiré par la recherche constante de croissance et, surtout, de pérennité dans une perspective d'harmonisation économique et de continuité.

SOURCE Groupe Atwill-Morin

