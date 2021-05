Le groupe ASTOUND, innovateur en matière d'expériences de marque, lance ASTOUND Sports & Venues

« Nous sommes ravis d'entrer dans cet univers incroyablement stimulant, a déclaré Brandon Clark, chef, Marketing, ASTOUND. Alors que les amateurs retournent sur les sites à l'échelle mondiale, il est primordial de leur offrir des expériences mémorables. Notre modèle de création d'expériences uniques en leur genre au nom des marques les plus prospères du monde est inégalé, et nous avons hâte de présenter ce point de vue à nos clients. »

« L'optimisation d'une expérience entièrement intégrée pour les amateurs et les visiteurs est devenue un facteur de valeur essentiel pour les entreprises dans ce domaine, a déclaré Dale Morgan, chef de la direction d'ASTOUND. ASTOUND Sports & Venues est une solution unique pour les ligues, les clubs, les stades et les sites. Qu'il s'agisse de concepts novateurs, de conception, de fabrication ou d'expériences numériques, notre capacité à travailler de façon holistique, tout au long de l'exécution, facilite le projet pour le client et offre une expérience supérieure. »

M. Clark dirigera la nouvelle entreprise en tant que chef d'ASTOUND Sports & Venues, ayant récemment dirigé le marketing pour les Raiders de Las Vegas de la NFL. L'entreprise a aussi récemment mis à contribution l'ancien commissaire de la Ligue canadienne de football et cadre de l'UFC, Tom Wright, à titre de président exécutif et président.

À propos du groupe ASTOUND

ASTOUND est une agence nord-américaine d'expériences de marque qui crée des moments mémorables pour les clients et leurs auditoires. Les services d'ASTOUND comprennent la stratégie de marque et la création, les événements et environnements expérientiels, les expériences numériques, la conception et la fabrication au détail, la fabrication architecturale de pointe, ainsi que la conception et l'élaboration d'expositions. Les bureaux sont situés à Toronto, Las Vegas, Los Angeles, Milwaukee et Portland. Les installations de production internes sont situées sur les côtes Est et Ouest.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=d2azsoQJyOk

Video - https://www.youtube.com/watch?v=HNsHZsew4YA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503191/ASTOUND_Logo.jpg

