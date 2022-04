La carrière de M. Perez dans le domaine de l'exploration et de l'innovation architecturales a accéléré l'expression de la vente au détail et de la marque dans l'environnement bâti et les solutions numériques intégrées. Ses domaines d'expertise comprennent les produits architecturaux à grande échelle, les concepts de vente au détail et la conception d'expérience pour certaines des plus grandes marques au monde dont CallisonRTKL, FITCH, Vizwerks et Starbucks, où il a joué un rôle déterminant dans la conception de nouveaux prototypes de magasins et la création de formats de rechange.

« M. Perez rejoint ASTOUND pour renforcer notre concentration sur les produits et services architecturaux et mettre au point notre travail de conception et de fabrication entre pairs avec des cabinets d'architecture de premier plan et nos clients actuels. Cet esprit de partenariat nous permet de créer et de fabriquer des conceptions et des produits intégrés qui répondent aux besoins de nos clients et qui transforment l'expérience des utilisateurs », a déclaré Dale Morgan, chef de la direction d'ASTOUND.

« Ma vision est de combiner le meilleur de l'expérience architecturale et des capacités de construction d'ASTOUND et de servir de partenaire intégré essentiel aux architectes et aux chefs de file en conception. Nous mettons l'accent sur les structures essentielles à la mission et qui sont axées sur la marque dans un monde où l'expérience physique et numérique évolue rapidement », a fait remarquer M. Perez, qui a également été nommé parmi les 100 personnes les plus créatives dans le monde des affaires par Fast Company.

ASTOUND collabore depuis deux décennies avec certaines des marques les plus connues à l'échelle mondiale et a récemment réalisé des projets architecturaux pour Zaha Hadid, Bjarke Ingles Group, Nike, Stackt Market et Microsoft.

À propos du groupe ASTOUND

Dédié au partenariat, ASTOUND propose des expériences immersives qui créent des marques et qui stimulent les résultats commerciaux. Notre approche holistique intègre harmonieusement la stratégie, la conception créative, graphique et environnementale, le numérique, la production, la fabrication et les services architecturaux pour des expériences temporaires ou permanentes. Depuis plus de 20 ans, ASTOUND établit des liens entre les marques de la liste Fortune 500 et leur public en proposant des expériences numériques intégrées et axées sur l'être humain qui suscitent l'amour de la marque. Nos bureaux sont situés à Las Vegas, à Toronto, à Los Angeles, à Milwaukee et à Portland, avec des installations de production à la fine pointe de la technologie sur les deux côtes.

