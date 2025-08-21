MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Le Groupe ALMACO Inc., filiale canadienne du groupe ALMACO, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) de 105 M$ CA avec Chantier Davie Canada Inc. (Davie), le premier constructeur naval du pays, pour l'aménagement du brise-glace polaire Polaire Max -- un projet phare de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) et une pierre angulaire de la future flotte de la Garde côtière canadienne (GCC). Cette initiative renforce la vision commune de Davie et du Groupe ALMACO de développer les capacités locales et de stimuler la croissance industrielle à long terme dans le secteur maritime canadien.

Polaire Max : un projet unique réalisé sur deux continents

Le plan de réalisation du Polaire Max est une véritable collaboration internationale entre Davie et ALMACO, couvrant à la fois le Canada et la Finlande. La coque sera construite au chantier naval d'Helsinki, propriété de Davie, où Le Groupe ALMACO livrera les espaces d'hébergement intérieurs au navire et d'autres zones essentielles. En parallèle, au Québec, Davie et ALMACO dirigeront la conception, l'approvisionnement et la fabrication de la superstructure de 1 400 tonnes -- la partie supérieure du navire.

Cette approche en construction parallèle tire profit de l'expertise de Davie et ALMACO sur deux continents tout en accélérant l'échéancier du projet, en permettant d'avancer simultanément sur des travaux majeurs, et en assurant la livraison du navire au gouvernement du Canada dans les délais. Une fois la coque transportée de la Finlande au Canada, la superstructure sera intégrée à Lévis, au Québec. Cette méthode reprend un processus éprouvé, utilisé avec succès pour la livraison du navire de soutien au combat (NSC) Asterix à la Marine royale canadienne (MRC). Les travaux de la superstructure débuteront à la fin de l'été, avec une intégration finale et la livraison du navire prévue d'ici 2030.

Expansion de la présence du Groupe ALMACO au Québec

Afin de soutenir le projet Polaire Max et d'assurer une présence à long terme, ALMACO renforce ses activités au Canada. ALMACO a déjà établi ses opérations au Québec en 2022 et ouvrira un nouveau bureau à Québec en septembre 2025.

Le rôle du Québec dans le programme Polaire Max renforce encore sa position comme pôle mondial de la construction navale, reconnu pour son innovation, son excellence technique et sa main-d'œuvre hautement qualifiée. Pour livrer le projet, Davie et ALMACO prévoient de collaborer étroitement avec des sous-traitants au Québec, et avec l'ensemble de l'industrie canadienne de la construction navale, afin de s'assurer que l'expertise et les retombées économiques profitent à tout le pays.

Dans ce cadre, la participation d'ALMACO au projet Polaire Max générera de nouveaux emplois au Québec, créant des opportunités pour les talents locaux et favorisant une croissance durable dans le secteur maritime de la province. L'entreprise a lancé un important programme de recrutement pour associer le savoir-faire des employés européens d'ALMACO avec les compétences des professionnels canadiens. Le Groupe ALMACO s'engage à employer des talents locaux dans toutes les fonctions de l'entreprise -- ingénierie, gestion de projet, fabrication, etc. --.

Un engagement partagé envers l'avenir maritime du Canada

« Travailler de nouveau avec Davie est une grande fierté pour nous, » a déclaré Vilhelm Roberts, président exécutif du conseil d'administration et copropriétaire du Groupe ALMACO. « Nous avons maintenu une relation étroite avec leurs équipes depuis le projet Asterix, et ce nouveau contrat confirme notre ambition commune de livrer des navires de classe mondiale tout en développant l'expertise et les capacités locales. Nous n'aménageons pas seulement un navire -- nous contribuons ensemble à bâtir l'avenir de la construction navale canadienne. »

« Le Polaire Max est un projet unique qui exige le meilleur de chacun de ses partenaires, » a affirmé James Davies, copropriétaire et chef de la direction de Davie. « Notre collaboration avec ALMACO sur Asterix a prouvé que lorsque nous associons leur expertise de niveau mondial avec l'ingéniosité canadienne, nous livrons plus rapidement, avec une meilleure qualité. Ce partenariat durable permettra non seulement de livrer Polaire Max à temps et avec les plus hauts standards, mais aussi de créer des emplois et de développer les compétences et les capacités industrielles ici au Canada. »

Davie est un acteur clé de la Stratégie nationale de construction navale. ALMACO est honoré d'appuyer cette initiative nationale et se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Davie pour le projet Polaire Max et au-delà.

« Je suis ravie de la décision d'ALMACO d'élargir sa sphère d'activité au Québec pour travailler de concert avec Davie afin de réaliser le projet de brise-glace polaire. La Stratégie nationale de construction navale continue d'ouvrir de nouvelles avenues prometteuses pour le secteur canadien de la construction de navires, créant des emplois de haut calibre et renforcer notre économie tout en renforçant l'expertise dans le domaine au Québec et ailleurs au pays. » a souligné l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le projet Polaire Max est un excellent exemple de la manière dont l'industrie canadienne et des partenaires internationaux peuvent collaborer pour fournir des capacités de classe mondiale tout en créant des emplois bien rémunérés ici au pays. Avec l'expansion de la présence d'ALMACO au Québec, nous pouvons nous attendre à davantage d'emplois qualifiés, à une expertise accrue en construction navale et à un secteur maritime canadien plus solide et résilient. En tant que projet clé de la Stratégie nationale de construction navale, le brise-glace Polaire Max contribuera à moderniser et à renforcer la flotte de la Garde côtière canadienne, tout en assurant la croissance économique à long terme et la capacité de construction navale de notre pays », a souligné l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État à l'Approvisionnement en matière de défense, Canada

« Le leadership de Davie dans le cadre du projet Polaire Max est un puissant moteur de croissance économique pour le Québec », a souligné Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie. « La collaboration entre Davie et le Groupe ALMACO générera d'excellentes occasions d'affaires pour les entreprises du secteur naval québécois. Elle contribuera également à consolider la position du Québec en tant que plaque tournante dans la construction navale, tout en reflétant l'importance stratégique que nous accordons à l'Arctique au 21e siècle. »

Un partenariat de confiance renouvelé

Le projet Polaire Max marque une étape importante dans la collaboration de longue date entre Davie et le Groupe ALMACO. Leur précédent partenariat pour la livraison du NSC Asterix à la MRC en 2017 a eu un impact durable sur les industries maritimes canadiennes et internationales. Le contrat Polaire Max illustre la confiance et l'engagement commun à livrer des aménagements maritimes de premier plan et à faire progresser l'excellence de la construction navale au Canada.

Mise en place d'une usine mobile de cabines modulaires

Une usine de fabrication de cabines sera établie au Québec. Cette installation, une première au Canada, permettra au Groupe ALMACO de produire des cabines modulaires préfabriquées sur place, améliorant considérablement la logistique et l'efficacité du projet, la ainsi que la qualité du produit fini. Cette initiative soutient la vision commune de Davie et du Groupe ALMACO visant à renforcer les capacités locales et à stimuler la croissance industrielle à long terme dans le secteur maritime canadien.

À PROPOS DE DAVIE CANADA

Fondé en 1825, Davie fait partie du groupe Inocea, un groupe industriel maritime international privé qui exerce ses activités au Canada, en Finlande et aux États-Unis. Davie est le plus grand et le plus polyvalent constructeur naval du Canada et un partenaire clé de la Stratégie nationale de construction navale du pays. En Finlande, Helsinki Shipyard est le leader mondial de la construction de brise-glaces et de tous navires de ce type. Gulf Copper & Manufacturing est une entreprise texane de premier plan spécialisée dans la réparation et la fabrication navales. Ensemble, ces installations conçoivent, construisent et entretiennent des navires essentiels - y compris des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers - pour des gouvernements et des clients commerciaux.

www.davie.ca

À PROPOS D'ALMACO GROUP

ALMACO Group est une entreprise de services pour la construction et la modernisation des espaces d'hébergement et de restauration pour les industries maritimes et en haute mer. ALMACO construit et rénove les intérieurs des navires et des unités en haute mer, y compris les cabines, unités sanitaires, espaces publics, cuisines, magasins de provisions, équipements de réfrigération et buanderies, ainsi que des quartiers de vie complets pour les installations en haute mer. ALMACO collabore avec des armateurs et des chantiers navals partout dans le monde pour fournir des solutions clés en main incluant conception et ingénierie, gestion de projet, pièces de rechange et maintenance. ALMACO a été fondée en 1998 et possède des bureaux au Brésil, au Canada, en Chine, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, à Singapour et aux États-Unis.

www.almaco.cc

