SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Poursuivant une croissance constante, le Groupe ALI Excavation prévoit investir pas moins de 25M $ dans son site opérationnel du Parc industriel de Valleyfield. La construction d'un tout nouveau siège social en est le coup d'envoi; un complexe qui créera une sorte de précédent dans le monde des affaires du Québec, même du Canada, avec l'Intégration d'équipements sportifs et artistiques qui feront de ce siège social un élément unique et exclusif dans le milieu industriel.

ALI Excavation souhaite faire de ce futur siège social une référence en matière de création d’environnement favorable à la santé et au bien-être des employés. (Groupe CNW/ALI Excavations inc.) Les député.e.s fédérale et provincial, Mme Claude DeBellefeuille (Salaberry-Suroît) et Claude Reid (Beauharnois) ainsi que le Directeur du développement économique de Valleyfield, Stéphane Billette, se sont joint aux invités et à la direction de ALI Excavation (Marc-André Loiselle, président, Simon Loiselle, vice-président – opérations et Jean-François Beaulieu, vice-président – construction), pour saluer cette initiative exceptionnelle. (Groupe CNW/ALI Excavations inc.)

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président et chef de la direction, Marc-André Loiselle, en précisant que cet investissement majeur modifiera en profondeur l'écosystème économique local et régional, dans la mesure où ce nouveau siège social fera place à des installations sportives sur son toit, tels une surface de Dek hockey, un gazon synthétique multisports, une piste d'athlétisme, un court de basketball 3x3, avec des estrades et divers beaux espaces-terrasse : des éléments architecturaux tous aménagés sur un toit vert, dans le respect des préceptes de développement durable. Le concept prévoit de plus un gymnase intérieur ainsi qu'un court de tennis aménagé sur le site de l'entreprise.

Ce siège social hypermoderne et esthétiquement épuré vise une certification LEED : une première dans la ville de Valleyfield pour une construction de propriété essentiellement privée. Conçu par la firme D3 Architecture, ce projet fait place à un concept global privilégiant un design d'intérieur et un design urbain, axés sur l'architecture « verte ». Ce nouveau complexe a ceci d'inédit qu'il sera, en plus, doté d'une scène avec grille d'éclairage et appareillages techniques, permettant la prestation de spectacles et de représentations d'arts de la scène diverses devant un parterre pouvant accueillir près de 300 personnes. Grâce à ces installations, des événements corporatifs de premier ordre pourront aussi y être accueillis au bénéfice de la communauté. La nouvelle construction s'érigera dès septembre 2023, et aura une empreinte au sol de + de 53 000 pi2; incluant 32 000 pi2 d'espace entrepôt pour gérer l'utilisation optimale de plus de 400 unités du parc d'équipements de l'entreprise familiale.

Les nouveaux bureaux administratifs seront érigés en façade sur 3 étages, totalisant 30 500 pi2 de plancher entièrement aménagés, et dont près de 10 000 pi2 seront d'usage essentiellement récréatif. Ce 3ieme étage abritera un gym, des vestiaires, un secteur lounge avec plusieurs équipements et accessoires pour permettre aux employé.es de se divertir directement sur place. Le secteur administratif sera entièrement chauffé et climatisé à partir de thermopompes géothermiques alimentées par des puits-capteurs d'énergie tirée du sol. Le projet a été conçu conformément au nouveau Code de l'énergie au Quebec et dépasse largement les normes de l'industrie du futur.

« Pour ALI Excavation, cet audacieux projet témoigne largement de l'engagement de l'entreprise envers non seulement la communauté citoyenne et d'affaires de Valleyfield et de la région, mais aussi de la volonté inébranlable de celle-ci d'offrir à ses quelques centaines d'employés, toutes spécialités confondues, des conditions de travail exceptionnelles » a dit son président, Marc-André Loiselle. Celui-ci a ajouté que la présence d'équipements sportifs multiples permettra aux employés d'avoir une vie au travail plus qu'agréable et productive qui milite en faveur du bien-être et de la santé des employés. Pour monsieur Loiselle, cette formule qui n'a pas son égale au Québec, voire même au Canada parmi les entreprises de génie-civil et de construction, est susceptible d'engendrer un pouvoir d'attraction et une force de rétention des talents; ce qui n'est pas à négliger dans un contexte de rareté de la main d'œuvre.

Monsieur Loiselle a par ailleurs salué l'implication de ses partenaires financiers : Investissement Québec, RBC et la BDC. Ce dernier a conclu en disant que ce projet d'envergure participera ultimement à améliorer de façon continue le système de management environnemental de l'entreprise, tout en propulsant du même souffle la performance environnementale de celle-ci et la capacité à performer de ses installations.

Renseignements: Source : Marc-André Loiselle - Président ; Contacts : Alexandre Dumas, T. 514 843-1901, C. 514 898-4636, [email protected]